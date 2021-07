Home » Auto Achat de voiture : comment avoir du choix sans privilégier une marque en particulier ? Auto Achat de voiture : comment avoir du choix sans privilégier une marque en particulier ?

Acheter une nouvelle voiture (neuve ou d’occasion) nécessite généralement un investissement financier important. Outre le choix du modèle, de la marque et des équipements, il est aussi important de trouver le bon prestataire ou vendeur. Dans le secteur de l’automobile, il existe plusieurs entreprises spécialisées dans la vente automobile. Les mandataires et les concessionnaires auto en font partie.

Comment choisir une voiture sans privilégier une marque en particulier ?

Achat de véhicule : s’adresser à un mandataire auto

De plus en plus de mandataires auto apparaissent sur le marché de l’automobile. Cette recrudescence s’explique notamment par les différents avantages qu’ils proposent, autant aux particuliers qu’aux professionnels. Conseils d’experts, modèles de voitures disponibles rapidement, services gratuits, réductions et remises… Leurs arguments de vente sont des plus nombreux. Vous pouvez visiter auto-ici.fr par exemple pour avoir un aperçu des prestations d’un mandataire auto.

Les missions d’un mandataire auto

Un mandataire automobile est une entreprise spécialisée dans la vente de voitures neuves et éventuellement d’occasion. Il se distingue des concessionnaires automobiles classiques par les prix de vente qu’il pratique. Alors que les concessions auto proposent des véhicules à prix fixe constructeur dans leurs catalogues, les mandataires auto offrent différentes remises.

Les rabais proposés par un mandataire auto concernent un large choix de véhicules, sans distinction de marque. Cependant, ces offres promotionnelles sont octroyées sous certaines conditions. Vous pouvez donc obtenir une remise dans les cas suivants :

vous demandez la reprise de votre ancienne voiture,

vous faites jouer la concurrence,

vous procédez à l’achat d’un modèle de véhicule en fin de vie,

vous commandez une voiture déjà immatriculée ou figurant dans le stock du mandataire.

Quel est le rôle d’un mandataire auto ?

En tant que professionnel de l’automobile, le mandataire auto assure plusieurs missions. Il joue notamment le rôle d’intermédiaire entre un client et un vendeur. Son travail consiste à trouver une voiture neuve ou d’occasion correspondant à la demande et aux besoins de son client. Ce type de prestataire dispose pour cela de ses propres réseaux d’approvisionnement (concessionnaires et constructeurs).

Mandaté par son client, le mandataire automobile procède aux négociations avec les distributeurs et les fournisseurs de véhicules. Les modèles concernés peuvent être sur commande ou en stock, mais doivent bénéficier d’une garantie constructeur légale minimum de 2 ans. Il pourra ensuite se tourner spécifiquement vers les véhicules bénéficiant de l’ensemble des options recherchées.

Le mandataire auto joue également un rôle de conseiller auprès de sa clientèle. Il vous aidera à choisir un modèle parfaitement adapté à vos besoins et à votre budget. Ce professionnel peut même prendre en charge les démarches administratives liées à l’achat d’un véhicule. Ces opérations comprennent notamment :

l’immatriculation,

la pose des plaques,

la préparation à la route,

la pression des pneumatiques.

À ces services s’ajoute la livraison du véhicule à domicile, chez un concessionnaire ou dans une agence du mandataire.

Pourquoi s’adresser à un mandataire auto ?

Le recours aux services d’un mandataire auto présente de nombreux avantages. Cela permet notamment d’accéder à une offre de véhicules variée et riche. En effet, vous trouverez chez ce professionnel des catalogues de différents constructeurs. Cela va des citadines aux SUV, en passant par les utilitaires. Les véhicules proposés offrent généralement toutes les options recherchées par les particuliers et les professionnels.

L’achat d’une voiture chez un mandataire automobile permet aussi de bénéficier d’un prix relativement intéressant. Vous trouverez notamment des modèles avec une remise de 15 à 40 % sur leurs valeurs réelles sur le marché. Cela vous permet de réaliser de véritables économies, sans lésiner sur la qualité de votre future voiture. Vous pouvez même profiter des différentes offres promotionnelles proposées sur le site internet de ce type de prestataire.

Grâce à son système d’approvisionnement, le mandataire auto peut également vous proposer des modèles de voitures mieux équipés. Il travaille en partenariat avec différents constructeurs et concessionnaires. Ces derniers peuvent afficher dans leurs catalogues des modèles spéciaux et en édition limitée pour leur clientèle internationale. Vous pouvez ainsi trouver facilement le véhicule de vos rêves, mais à moindre prix.

Faire appel aux services d’un concessionnaire auto

Les concessionnaires proposent la vente de véhicules neufs ou d’occasion de différents constructeurs. Ils sont nombreux en France et présentent dans leurs catalogues plusieurs modèles répondant aux besoins de leur clientèle. Acheter votre véhicule chez un concessionnaire auto peut vous faire bénéficier de nombreux avantages, notamment en matière de garanties constructeur.

Qu’est-ce qu’un concessionnaire auto ?

Un concessionnaire auto est une entreprise spécialisée en vente de voitures bénéficiant d’un droit de vente exclusif au niveau de sa région d’implantation. Il dispose d’une boutique physique où sont proposés les modèles d’une seule marque. Les prix des voitures sont ceux proposés par leurs constructeurs. Le concessionnaire auto peut toutefois proposer des prestations annexes, en plus de la vente.

Quel est le rôle d’un concessionnaire auto ?

La fonction principale d’un concessionnaire automobile est d’assurer la revente des véhicules d’une marque spécifique. Il joue ainsi le rôle de revendeur officiel pour cette dernière, mais également d’intermédiaire entre les clients et le groupe automobile. Ce prestataire doit aussi pourvoir aux différents besoins de ses prospects.

Le concessionnaire auto propose différentes prestations spécialisées ,en plus de la vente de voitures neuves ou d’occasion. Ces services comprennent :

des travaux de réparation et d’entretien,

la proposition de diverses options de financement,

l’achat de pièces détachées.

Ce package peut compléter la garantie constructeur proposée sur chaque modèle. À ce dernier peuvent s’ajouter d’autres services particuliers, comme la reprise de véhicules et la pose d’accessoires.

Comme le mandataire auto, le concessionnaire sert aussi de conseiller pour ses clients. Il les guide lors de l’achat de leurs voitures neuves ou d’occasion. Ses conseils concerneront le modèle, la gamme, l’équipement et la motorisation. Dans certains cas, son champ d’intervention peut concerner plusieurs marques constructeur.

Pourquoi s’adresser à un concessionnaire auto ?

Acheter votre voiture chez un concessionnaire revêt plusieurs avantages. Vous avez d’abord accès à un catalogue accessible et riche. Ce dernier est agrémenté par le ou les constructeurs avec qui il a passé des accords. Vous bénéficiez ainsi d’un choix relativement varié de modèles et de versions, mais aussi de couleurs et d’options.

Le recours aux services d’un concessionnaire auto constitue aussi une garantie de qualité. Les voitures proposées répondent parfaitement aux recommandations constructeur, surtout si celles-ci sont neuves. Les modèles d’occasion, de leur côté, sont généralement reconditionnés (lavage, réparation carrosserie, révision complète du moteur…). Vous bénéficiez même d’un service après-vente de qualité professionnelle, un service fourni par de véritables experts.

Quels sont les avantages du mandataire auto par rapport au concessionnaire ?

Le mandataire et le concessionnaire auto présentent tous deux des avantages non négligeables. Toutefois, il s’avère plus intéressant de s’adresser à un mandataire. Il existe plusieurs raisons à cela.

Faire des économies

Les voitures proposées par les mandataires auto sont plus abordables que ceux proposés par les concessionnaires. Elles sont souvent importées et demandent un coût moins important pour leur déstockage. Les remises proposées par ce prestataire vous font aussi économiser sur votre budget d’achat.

Bénéficier d’un service-conseil indépendant

Les conseils fournis par un mandataire auto sont complètement désintéressés. Ce prestataire n’est pas obligé d’atteindre des objectifs de vente, comme c’est le cas pour le concessionnaire. Vous pouvez donc choisir sans pression votre marque et modèle de véhicule tout en bénéficiant des mêmes garanties constructeur.

Profiter d’un large éventail de services

Un mandataire auto propose un nombre de services annexes plus conséquents qu’un concessionnaire auto. Vous pouvez par exemple lui confier les tâches liées à votre projet d’achat (démarches administratives, extension de garantie, livraison à domicile, financement…). Le mandataire auto peut également vous proposer un SAV similaire à celui proposé par une concession automobile.