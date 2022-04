Home » Maison Comment télécharger une attestation Consuel ? Maison Comment télécharger une attestation Consuel ?

Une installation électrique qui ne respecte pas les normes requises, constitue un danger pour les hommes. A cet effet, une organisation nommée Consuel vous accompagne. Le consuel est une anagramme de Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité. Il est une organisation ayant pour vocation première la vérification systématique des installations électriques. Le Consuel se donne aussi le devoir de vérifier le respect des normes électriques de vos installations. Ainsi, pour savoir si votre installation respecte les normes, l’association vous délivre une attestation.

Demande de l’attestation

Vous avez achevé votre installation électrique : félicitation ! Mais une chose est de faire l’installation et l’autre chose est de s’assurer qu’elle a été bien faite. De ce fait, pour avoir une certitude de ce que votre installation électrique n’a aucun souci, vous devez solliciter le service de l’organisation Consuel. En effet, après un minutieux contrôle technique, le Consuel pourra se prononcer sur la qualité de votre installation. Dans le cas où votre installation électrique, présenterait quelques failles, vous serez obligé de suivre leurs conseils et suggestions. Mais dans le cas où, votre installation électrique aura été reconnu comme respectant les normes techniques, le Consuel vous délivrera une attestation.

Cette attestation Consuel authentifie tout le sérieux de votre installation électrique et montre effectivement que vous êtes à l’abri des éventuels dangers. Pour avoir cette attestation, il revient à l’électricien qui a fait l’installation électrique de faire la demande. Mais ceci ne vous empêche pas d’enclencher vous-même le processus de demande de l’attestation Consuel.

A cet effet, si le particulier veut lui-même prendre son attestation Consuel, il doit s’assurer de bien remplir le formulaire. En plus du formulaire à remplir, certains éléments indispensables peuvent être demandés comme complément de dossier. Il s’agit d’un plan de situation, d’un nom et de l’adresse de tous les intervenants en électricité, d’un dossier technique d’installation, etc…

De même, si la demande de l’attestation Consuel est faite par un professionnel, il doit mentionner obligatoirement les informations d’un salarié ou d’une entreprise, qui se chargera de prendre toutes les correspondances liées aux dossiers. En plus, il vous revient de mentionner si vos travaux d’installation électrique concernent un ou plusieurs logements. Par ailleurs, vous pouvez faire votre demande d’attestation en ligne en toute sécurité via le service AC Express. Dans le cas où vous avez des logements dotés d’infrastructure de recharge de véhicules électriques, vous pouvez demander l’attestation Consuel Irve. Car même ces installations électriques doivent respecter les normes de sécurité, afin d’éviter les incendies et électrocutions.

Choix de l’attestation Consuel

Parlant d’attestation Consuel, vous devez savoir qu’il existe quatre types de conformité. Il vous revient alors de choisir. Mais votre choix sera guidé par le type d’installation que vous avez. A cet effet, nous avons l’attestation jaune, l’attestation verte, l’attestation bleue et l’attestation violette. Même à ce niveau, notons qu’il existe un Consuel pour les particuliers et un Consuel pour les professionnels. Par ailleurs, en ce qui concerne l’attestation jaune, il s’agit des installations électriques à usage domestique. L’attestation jaune couvre aussi les installations électriques des maisons rénovées, les locaux d’habitation, etc… Ensuite, pour les installations électriques à usage non domestique, c’est l’attestation verte qui vous sera donnée. Cette attestation concerne les installations extérieures pour les domaines publics ainsi que les sites recevant des travailleurs et les places publiques en général.

En plus, si vous avez un logement tout neuf qui dispose d’un réseau électrique classique combiné à une production d’électricité, vous pouvez demander deux attestations. Vous pouvez donc dans ce cas demander l’attestation jaune et bleue. Ainsi, vous ne prendrez que l’attestation bleue, lorsque vous disposez des installations de production d’énergie. A titre illustratif, vous recevrez l’attestation bleue lorsque vous installez des panneaux photovoltaïques. Enfin, l’attestation violette concerne les installations de productions d’énergie. Notez que ces installations de productions d’énergie, ont des dispositifs de stockage de l’énergie électrique. En outre, il est important de souligner que de nos jours, les attestations Consuel sont obligatoires pour les entreprises et même les particuliers. Consuel garantit la sécurité aux habitants d’un logement et celle des ouvriers qui travaillent sur vos chantiers.