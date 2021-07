Home » Santé Langue blanche : le remède de grand mère efficace Santé Langue blanche : le remède de grand mère efficace

Vous avez remarqué des traces blanches sur votre langue ? Il s’agit peut-être d’une mycose de la langue, aussi appelée langue blanche. Quels sont les remèdes contre la mycose de la langue et comment en reconnaître les premiers signes ? On vous dit tout sur la pathologie de la langue blanche.

Le remède qui marche contre la langue blanche

Quand on touche à la santé et à l’hygiène bucco dentaire, le syndrome de la langue blanche revient couramment. Une langue blanche peut dénoter de nombreux soucis, mais notamment la mycose de la bouche, beaucoup moins connue que la mycose génitale mais reflétant un problème similaire. Quelle solution existe-t-il pour se débarrasser d’une langue blanche et de ses inconvénients ?

L’un des remèdes les plus connus pour soigner la langue blanche consiste à utiliser du bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude. Une consultation chez un médecin permettra de déterminer si oui ou non il s’agit d’une mycose de la bouche et s’il est judicieux ou adapté de se lancer dans un traitement local au bicarbonate de soude.

Préparer son remède contre la langue blanche

Le bicarbonate de soude évite la prolifération de la mycose buccale grâce à ses propriétés antiacides.

de la mycose buccale grâce à ses propriétés antiacides. Préparer un bain de bouche au bicarbonate avec 1 cuillère à café de bicarbonate de soude diluée dans 100 ml d’eau

de bicarbonate de soude diluée dans Faire un bain de bouche matin et soir avec la solution

En suivant ce remède, vous vous donnez toutes les chances de retrouver la santé de vos dents et de votre bouche. Cela étant dit, avant de se lancer dans tout remède simple, il est important de bien arriver à reconnaître les signes de la mycose de la bouche.

Langue blanche : reconnaître les symptômes de cette mycose

Une mycose de la bouche peut être signe de nombreux déséquilibres au niveau de la bouche. Si les causes peuvent être diverses et variées, il est important de savoir reconnaître rapidement une mycose de la bouche afin de préserver sa santé bucco dentaire le plus longtemps possible.

En agissant rapidement, il est possible d’empêcher une prolifération des bactéries responsables de la mycose de la bouche, aussi appelée candidose. Cette affection touche plus de monde qu’on ne le pense, notamment dû à la consommation d’antibiotiques et à l’affaiblissement du système immunitaire.

Les signes qui doivent vous alerter

Les signes de la langue blanche sont assez marqués et reconnaissables :

Langue de couleur et d’apparence blanche et non rouge / rosée ;

Survenue progressive de plaques de couleur et d’aspect blanchâtre, ressemblant à du lait caillé ;

Potentielle sensation de brûlure ou de douleur ;

Les plaques blanches ne disparaissent pas, même après avoir bu ;

Une mycose ou candidose de la bouche peut être associé à une perte d’appétit dans certains cas.

Vous avez un doute sur les symptômes que vous présentez ? Consulter un médecin est recommandé, afin d’établir un diagnostic précis sur votre état. ce diagnostic permettra à son tour de pouvoir prescrire un remède adapté et adéquat. L’équilibre de la flore de la bouche est fragile : il est important de ne pas tenter de se soigner seul sans prendre de précautions et sans consultation sérieuse.

De nombreuses maladies de la bouche existent et peuvent affecter les papilles, la langue, les dents, etc. Pour savoir exactement à quelle pathologie ou à quelle maladie vous avez affaire, seul un diagnostic médical vous orientera de manière professionnelle, même si la pathologie de la langue blanche ne vous semble pas importante.

Langue blanche : quand s’inquiéter ?

Si la langue blanche apparaît subitement et non progressivement, il faut consulter en urgence. Le dépôt blanchâtre peut être épais, douloureux et même brûler et provoquer de grosses difficultés à avaler et déglutir.

Un médecin examinera votre langue et analysera vos symptômes. Il pourra procéder à une prise de sang s’il le juge nécessaire.

Les causes possibles de l’apparition de la langue blanche

Alcool, cancer, aliments, problèmes dentaires, tabac, stress… Quelle est la cause de la langue blanche et comment cette mycose peut-elle faire son apparition ?

Les causes d’une langue blanche sont diverses et variées :

Une cause infectieuse et un champignon : la candidose, intervenant souvent après une prise d’antibiotiques

et un champignon : la candidose, intervenant souvent après une prise d’antibiotiques La présence d’ aphtes peut s’accompagner d’une langue blanche

peut s’accompagner d’une langue blanche Le reflux gastrique peut être responsable d’une mycose

peut être responsable d’une mycose Une constipation peut également être à l’origine d’une langue blanche

peut également être à l’origine d’une langue blanche La consommation de tabac peut favoriser le développement d’une langue blanche

peut favoriser le développement d’une langue blanche Le stress peut favoriser le développement d’une mycose de la bouche

peut favoriser le développement d’une mycose de la bouche La prise de certains médicaments peut déséquilibrer durablement la flore buccale (antidépresseurs, antihistaminiques)

peut déséquilibrer durablement la flore buccale (antidépresseurs, antihistaminiques) Une cause allergique n’est pas exclue.

Les propriétés du bicarbonate de soude contre la langue blanche

Le bicarbonate de soude, conseillé en tant que remède de grand-mère, a diverses propriétés bien connues de nos ancêtres.

S’il agit efficacement contre la prolifération des bactéries présentes sur la langue et dans la bouche, c’est parce que le bicarbonate de soude a des propriétés antiacides.

Le bicarbonate de soude sert donc à empêcher la prolifération des mauvaises bactéries, mais ne soignera pas la cause de la mycose.

Soigner les causes de la langue blanche

Dans tous les cas, il est important de soigner la cause de la langue blanche et non les symptômes. C’est pourquoi il est primordial de consulter afin d’avoir un avis médical sérieux.

Si par exemple la cause de votre mycose de la bouche est un reflux, il faudra s’attaquer au reflux en soi. Si c’est une constipation, idem, il faudra en amont soigner la constipation. Si un traitement anti-cancéreux est à la source de votre problème, alors il faudra prendre votre mal en patience et réfléchir à une solution plus globale de prise en charge.

Un anti-fongique pourra vous être prescrit par votre médecin dans le cas d’une candidose avérée.

Quelques conseils pour éviter le développement de la mycose de la bouche :

Hygiène : brossez-vous les dents 2 fois par jour minimum

Réalisez des bains de bouche adaptés

Saupoudrez de temps en temps du bicarbonate de soude sur votre brosse à dents

Hygiène alimentaire : buvez suffisamment d’eau et mangez sainement

Les yaourts nature fermentés sont indiqués dans la santé bucco-dentaire.

