Comment redonner de la transparence à du plastique ?

Tous les matériaux souffrent de la pâleur du temps, et le plastique n'y échappe malheureusement pas ! Pour lui, l'usure est généralement ressentie plus au niveau de la teinte, et il finit toujours s'écarter du blanc original pour refléter les couleurs jaunâtres qui sont très négligées. Nous pensons en particulier aux interrupteurs ou aux claviers qui ne peuvent pas être nettoyés aussi régulièrement qu'ils le devraient, tout en étant constamment tendus par les mains sales. Comment nettoyer et restaurer l'éclat à ces objets ? Sans eau de Javel, voici nos solutions imparables pour enlever efficacement le plastique. Ils doivent choisir en fonction des articles nettoyés et de ce que vous avez à portée de main. Le PVC est méconnaissable après un bon lavage sans produits chimiques !

1) Bicarbonate

Crédits : Flickr/Aqua.Mech En mélangeant le bicarbonate de soude avec un peu d'eau dans un récipient. Vous obtenez une pâte épaisse avec des effets blanchissants très surprenants. Frottez la surface à bien traiter avec une éponge non abrasive ou une brosse à dents humide avant de rincer à l'eau propre et essuyer soigneusement.

2) Vinaigre blanc

Crédits : iStock Cet excellent produit de nettoyage pour le nettoyage des radiateurs aide également Enlever, nettoyer et dégraisser les plastiques ! Préparer un mélange d'eau (sans addition ni savon) et de vinaigre et frotter soigneusement le plastique avec une éponge douce. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, rincez et terminez le temps d'essuyer soigneusement avec un chiffon.

3) Eau oxygénée

Crédits : pixnio C'est un grand classique pour blanchir des objets ou des vêtements. Tout d'abord, laver la surface à traiter avec de la vaisselle et de l'eau et tremper dans un bain avec de l'eau oxygénée (donc c'est mieux pour les petits articles). Mettez tout dans un endroit ensoleillé et laissez les rayons faire tout le travail !

4) Cristaux de soude

Crédits : Ibu/Wikimedia Commons Le pouvoir blanchissant est imparable pour enlever la saleté et restaurer la brillance des objets ! Prenez une cuillère à soupe et diluez-la bien dans un verre contenant de l'eau chaude. Ensuite, il suffit de tremper votre éponge et de procéder à nettoyage.

5) Alcool domestique

Crédits : Pixabay/Annca Prenez un chiffon propre et faites-le tremper avec ce produit. Ensuite, frottez le matériau stratifié que vous voulez déjà finir. Cela éliminera la saleté en moins de deux !

6) Pierre d'argile

Enregistrement vidéo de la chaîne YouTube de Femme Actuelle Souvenez-vous ! Nous vous avons parlé de la procédure de création de cet excellent produit domestique. Il suffit de mousser un peu avec une éponge humide et de la frotter doucement. Ensuite, il est nécessaire de rincer et sécher le plastique.

8) Le retr0bright qui donne les meilleurs résultats pour déjaunish plastique

Image du HFS Play Forum — Intervention de Mydriaze Cette technique est moins naturelle, mais a le mérite de faire des miracles. Il est particulièrement apprécié par les fans de consoles d'ancienne génération dont le blanc a été affecté par le temps (GameBoy, Amiga, Super NES... vous envahissez votre nostalgie ? : p) ! Pour cette technique, vous devez porter des gants et des lunettes.

Faire un mélange de 20 cl d'eau oxygénée au moins 12% (d'où les gants ! Produit à acheter dans les magasins de bricolage), 1/2 cuillère à café Vanish Oxi Action (pour activer la réaction, acheter dans un supermarché) et 3 cuillères à café d'épaississant (maïs, talc, épaississant pour lait de bébé... quantité peut être vu en fonction de la texture obtenue). Appliquer avec un pinceau et laissez-le au soleil (ou sous une lampe ultraviolette si vous l'avez fait). Faites attention et rincez soigneusement afin que le produit n'attaque plus le plastique.

À NOTER :

Cependant, nous ne recommandons pas l'acétone qui blanchit, ainsi que le décapage de vernis protecteur de certains plastiques.