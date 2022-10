Problème Vinted : comment faire ?

Vinted est une plateforme spécialisée dans la vente en ligne de vêtements d'occasion entre particuliers, similaire à Facebook Marketplace ou Le Bon coin. Elle se concentre uniquement sur le marché du prêt-à-porter. Les articles de grandes marques en bon état à des prix très intéressants ne sont toutefois pas une garantie de satisfaction une fois la marchandise livrée. Nous vous expliquons comment contacter Vinted en cas de problème.

Vous ne pouvez pas contacter le service client Vinted par téléphone, car l'enseigne n'a pas publié de numéro. Vous pouvez en revanche envoyer vos questions et vos réclamations via le formulaire de contact disponible sur son site internet. Vous pouvez alors contacter facilement Vinted via l'application ou le site web, en vous rendant dans la section « Centre d'aide ». Dans cette rubrique, vous trouverez des thèmes généraux tels que Vendre, Acheter, Confiance et sécurité, transferts, etc.

A lire aussi : Epilation du maillot pour homme : le guide

Il vous suffit de sélectionner la catégorie qui correspond à votre problème, puis vous aurez accès aux questions fréquemment posées par les utilisateurs de l'application avec les réponses du service client Vinted. Vous pouvez aussi rédiger votre courrier et l'envoyer au service administratif de l'entreprise, mais vous devez savoir que le traitement de votre requête risque de prendre un certain temps. Vinted propose par ailleurs des conseils sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et sur YouTube.

A lire aussi : Les spécificités des chargeurs i phone ?

Litige sur Vinted : quelle est la procédure ?

Il est possible qu'un client ouvre un litige sur Vinted pour diverses raisons dans le but de trouver une solution. La transaction est alors suspendue jusqu'à ce que le problème soit réglé des deux côtés. Les causes les plus fréquentes d'ouverture de litige sont les suivantes :

les retards de livraison,

les produits endommagés,

les produits non conformes aux spécifications,

les produits non reçus.

Il existe 2 manières différentes d'ouvrir un litige sur Vinted. Vous pouvez tout d'abord procéder à l'ouverture d'un litige auprès du vendeur directement à partir de la conversation. Vous pouvez d'autre part vous connecter à votre compte et contacter la plateforme via votre profil. Si vous avez un litige à régler, vous devez informer l'équipe du service client de Vinted. Rendez-vous pour cela dans la discussion avec le vendeur et cliquez sur « j'ai un problème ». Notez que vous avez 2 jours pour décider de vous faire rembourser après avoir reçu un article. Après ce délai, il vous sera impossible de le faire. Un accord est le plus souvent trouvé à l'amiable, ce qui implique le retour du produit et le remboursement de l'acheteur.

Si vous n'avez pas pu trouver d'accord avec le vendeur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nous contacter » pour entrer en contact avec l'équipe de Vinted. Si ce lien ne fonctionne pas, c'est que Vinted est déjà au courant du litige et qu'une solution est en cours. Vous pouvez par ailleurs envoyer un courrier au service client de l'entreprise. Vous pouvez aussi déposer une plainte sur la plateforme de règlement des litiges de la fédération française du e-commerce et de la vente à distance. Cela pourrait vous aider à trouver une solution qui convienne aux deux parties. Vous avez en outre la possibilité de signaler un compte suspect sur Vinted. Il est pour cela nécessaire de se rendre sur le profil du membre en question et de cliquer sur les trois petits points qui apparaissent. Cliquez ensuite sur « Signaler ».

Vinted est un site qui permet aux vendeurs et acheteurs de se mettre en contact et de conclure des transactions. Le site n'est pas responsable des arnaques qui pourraient être commises par les utilisateurs. Si vous agissez rapidement, la plateforme peut se charger de vous rembourser en cas de problème. Vinted propose en effet une garantie de remboursement pour les clients victimes d'arnaques ou d'abus, à condition qu'ils respectent certaines exigences. Vous avez 2 jours à partir de la livraison pour valider une demande de rétrocession afin de bénéficier de la garantie. Vous devez de plus obligatoirement avoir effectué le paiement de la marchandise sur la plateforme Vinted, sans quoi la transaction ne sera pas garantie.

Les remboursements ne seront pris en charge que si votre problème entre dans l'une des catégories suivantes : description du produit trompeuse, produit non livré, produit endommagé lors de la livraison, commande annulée par le site Vinted, commande annulée par l'acheteur ou le vendeur. Pour vous faire rembourser sur le site de Vinted, vous devez d'abord vous connecter à votre espace membre. Dans l'historique de vos achats, vous devez ensuite sélectionner l'article en question et cliquer sur l'icône « j'ai un problème ». Vinted suspend le paiement 2 jours après la livraison si vous faites une réclamation. Cela signifie que le vendeur ne percevra pas l'argent et devra vous contacter pour le récupérer. Si, après 5 jours, aucun arrangement n'a pu être conclu, le service client de Vinted décidera si un remboursement est envisageable ou non.

La procédure de réclamation auprès de Vinted

Si vous avez un problème lié à un achat, une vente ou un échange sur Vinted, vous devez d'abord contacter le service client Vinted en ligne. Rendez-vous sur le site web et expliquez le problème que vous avez rencontré. Lorsque vous contactez le service client Vinted, vous devez fournir les informations suivantes :

les informations de votre compte (pseudo, adresse email),

la description du problème rencontré,

le pseudo du membre si le souci est lié à une transaction,

tout autre élément pertinent comme des photos de l'article, des preuves de l'envoi, ou encore une capture d'écran du problème rencontré.

L'équipe Vinted vous répondra dans les plus brefs délais afin de vous apporter une solution. Si vous n'êtes pas satisfait de la solution en ligne apportée par le site, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au service client en Lituanie. Pensez à adresser votre lettre de réclamation accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Envoyez votre courrier en recommandé avec avis de réception pour être certain qu'il est bien parvenu à destination. Il est important de garder une copie de votre lettre de réclamation et de toutes les pièces justificatives. Il n'y a pas de délai spécifié pour faire une réclamation auprès de Vinted, mais il est conseillé de le faire dans les plus brefs délais. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse à votre réclamation du service client, ou si vous n'avez pas de réponse du tout après un mois, vous pouvez contacter le médiateur de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) gratuitement.