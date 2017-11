Home » Auto Ce que propose le garage Rognac Auto Ce que propose le garage Rognac

Pour les travaux d’ entretien carrosserie Rognac, le garage met en place une démarche qui vous offrira un résultat satisfaisant. Voici toutes les étapes que vous pouvez trouver dans l’atelier d’entretien.

Le choix des produits

Les produits qui effacent les rayures sont choisis en fonction de plusieurs critères. Les professionnels du garage auto se fondent sur sa capacité de fluidité, sa capacité d’abrasion et de la facilité de son utilisation. Ce sont les critères qui optimisent le résultat. La fluidité du produit permet de l’étaler rapidement et facilement sur toute la surface de la carrosserie. L’abrasion aide le mécanicien à éliminer les corps étrangers qui se fixent sur le véhicule. Les produits qui sont faciles à utiliser se retrouvent dans les flacons protégés. Ils interviennent avec la procédure de frottement ou de recouvrement.

Une intervention par le nettoyage de la voiture

Même avec les meilleurs produits, le résultat ne sera pas parfait lorsque le travail est effectué sur une surface qui n’est pas propre. En nettoyant la carrosserie, vous éliminez systématiquement les impuretés et les corps polluants qui se retrouvent sur sa surface. Utilisez des poudres de bonne qualité et une solution en liquide pour obtenir un nettoyage parfait.

L’élimination de l’oxydation

Sur la carrosserie, il peut se former une peinture en oxydation. Cette matière ne peut pas être enlevée par une simple procédure de nettoyage. C’est pourquoi il impose une modalité particulière de traitement. Utilisez les produits qui sont agressifs aux rayures pour polir et éliminer l’oxydation. Les métaux, les vernis et les projections qui s’incrustent sur la carrosserie doivent subir le même traitement pour un entretien convenable.

L’utilisation des produits brillants

L’entretien doit concourir à faire briller votre voiture. Ici, les produits abrasifs ne sont plus recommandés. Utilisez seulement les produits qui peuvent apporter de l’éclat à la voiture. Choisissez les produits qui remplissent les deux fonctions suivantes simultanément. La brillance et la protection. Toutefois, le traitement doit se faire après le nettoyage de la carrosserie.

La détermination de l’intervention

Pour entretenir la carrosserie, il est important de déterminer les modalités d’intervention. Si vous optez pour une intervention manuelle, utilisez un gant et une éponge abrasive. Si vous travaillez avec une haute pression, sachez que vous gagnerez en rapidité et en précision. Dans tous les cas, n’utilisez pas les brosses trop fortes qui peuvent endommager la carrosserie.

Les professionnels d’entretien de votre carrosserie travaillent dans un cadre approprié. Ils utilisent des équipements de bonne qualité pour un rendement satisfaisant.