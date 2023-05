Les plans de cuisine en quartz de synthèse sont-ils dangereux ?

Des analyses réalisées sur du quartz révèlent la présence de plusieurs produits toxiques, dont des métaux lourds. Plusieurs professionnels du secteur ont tenu à lancer l’alerte. Pour ceux-ci, il s’agit tout simplement d’un scandale sanitaire et les autorités devraient prendre des mesures strictes par rapport à cela. Après analyse, il affirme que cette matière est à la fois dangereuse lors de son façonnage et de son utilisation.

Vendu chez tous les cuisinistes

Également appelé quartz reconstitué, le quartz de synthèse est vendu chez chaque grossiste en quartz. En effet, il est composé de silice cristalline environ 70 à 90% en fonction des cas. On a aussi des résines polymères et les colorants dont les effets sont néfastes sur la santé. Plus facile à travailler et à découpe que la pierre naturelle, le quartz de synthèse permet aussi d’obtenir une large palette de couleurs, notamment le rouge, le noir, le vert et l’orange.

Il faut dire que le quartz reconstitué a fait son entrée dans la cuisine à la fin des années 90. Chaque année, il séduit de plus en plus de consommateurs et représente aujourd’hui plus de 20% des ventes, selon MDY. Désormais, on en trouve chez tous les cuisinistes et grandes surfaces spécialisées tels que Darty, Leroy Merlin, Castorama ou encore Ikéa. Il est aussi proposé dans le cadre de la fabrication des éviers.

Plusieurs installateurs ont été pris de nausées et de vertiges

Jusqu’en 2013, la grande majorité des plans de travail qui ont été commercialisés par le groupe MDY sont en quartz de synthèse. Cependant, certains professionnels ont commencé à avoir des doutes par rapport au produit au moment où certains d’entre eux ont souffert de vertiges et de nausées durant le travail d’installation. Plusieurs d’entre eux ont de l’être conduits aux urgences. La poussière de silice est tenue pour responsable de ces effets néfastes sur les voies respiratoires et provoque plusieurs maladies, dont la silicose, bien que celle-ci mette des années avant d’apparaitre.

Une forte teneur en métaux lourds

Pour en avoir le cœur net, plusieurs tests ont été réalisés sur les quartz de synthèse et les résultats sont assez édifiants. Les résultats de l’étude sont, pour le moins très poignants : un nombre important de substances potentiellement dangereux a été retrouvé dans ce matériau. Ce qui fait que son utilisation en tant que plan de travail pour votre cuisine peut s’avérer dangereuse pour la santé. Le mieux serait alors d’opter pour la pierre naturelle chez votre grossiste en quartz.