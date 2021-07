Home » Tech Où imprimer des documents quand on n’a pas d’imprimante ? Tech Où imprimer des documents quand on n’a pas d’imprimante ?

Pour une meilleure conservation de vos documents numériques aujourd’hui, vous devez penser à les imprimer. En effet, par inadvertance, vous pouvez supprimer, et même perdre un document conservé sur un support numérique. Il faut noter que la version papier permet aussi de mieux lire un document. Mais comment pouvez-vous imprimer un document lorsque vous n’avez pas une imprimante ? Si vous êtes confronté à cette situation, découvrez les endroits-clés où vous pouvez le faire dans cet article.

L’impression en ligne

Aujourd’hui, il existe de nombreux sites sur lesquels vous pouvez faire imprimer vos documents. Sur ces sites, vous n’aurez qu’à renseigner les informations concernant le document à imprimer. Ici, vous ferez votre commande depuis votre maison. Il vous suffira de vous connecter sur le site et d’insérer les informations essentielles comme le nombre de pages à imprimer, la couleur de l’impression, le grammage du papier… Après les avoir renseignés, l’on vous dira le tarif que vous réglerez en ligne également.

Lire également : 5 points importants pour comprendre l’IOT en 2019

Une fois, cela fait, le prestataire vous livrera le document imprimé à votre domicile. Cela limitera vos déplacements et vous fera gagner un temps précieux. Rappelons que ces services en ligne sont disponibles 24 h/24 et tous les jours, même les week-ends. Les imprimantes en ligne sont plus utiles et rentables surtout lorsque vous avez besoin d’imprimer des documents en volumes importants. C’est aussi la meilleure alternative pour vous si vous n’avez pas besoin de vos documents urgemment.

Dans les bibliothèques publiques

Pour imprimer des documents lorsque vous ne disposez pas d’imprimante, vous pouvez aussi vous rendre dans une bibliothèque proche de votre domicile. Il y a toujours une imprimante disponible dans les bibliothèques publiques. Vous pouvez donc vous en servir pour imprimer vos documents. On vous imposera de payer un prix, mais sachez que ce sera toujours abordable.

A lire aussi : Cartouches d'encre : des consommables à prix-mini

Il faut noter que vous avez encore la possibilité de faire l’impression dans les bibliothèques universitaires. Si vous êtes étudiant dans une université, n’hésitez donc pas à vous rendre dans votre bibliothèque universitaire.

Rappelons que certaines bibliothèques et universités disposent de la solution d’impression publique ePRINTit. Avec cette solution, vous pouvez imprimer avec tout appareil qui peut se connecter à internet. Vous n’aurez qu’à choisir l’emplacement d’impression qui est plus proche de vous. Ensuite, vous pourrez régler votre facture par le moyen de paiement qui vous convient.

Les boutiques de fournitures bureautiques

Vous pouvez vous rendre dans les magasins ou boutiques de fournitures bureautiques pour imprimer vos documents lorsque vous n’avez pas d’imprimante. Nous pensons principalement ici aux magasins tels que Staples, OfficeMax ou encore Office Depot.

Vous pouvez également vous rendre dans les magasins de copie et d’impression pour imprimer vos documents. Il s’agit là d’un service d’imprimante public. Toutefois, vous ne pouvez pas les trouver partout sur le territoire.

Les hôtels

Si vous séjournez actuellement dans un hôtel, sachez qu’il est possible d’y imprimer vos documents. À cet effet, vous pouvez vous rendre à la réception de l’hôtel ou dans son centre d’affaires. Vous pouvez y imprimer les documents d’une réunion et tout autre fichier numérique. En effet, les hôtels ont souvent des imprimantes qu’ils mettent à la disposition de leurs clients.