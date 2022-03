Home » Finance Quelle banque se cache derrière My money ? Finance Quelle banque se cache derrière My money ?

Banque française implantée dans la région depuis près de 100 ans, My Money Bank est une filiale du Groupe électrique qui s’occupe du financement automobile et du regroupement de crédit. Cependant, il est important de nuancer que derrière cet établissement de crédit, l’on retrouve une structure qui en assure le fonctionnement. Si vous désirez connaître la véritable banque qui finance My Money Bank, retrouvez de plus amples détails dans les prochaines lignes.

Financo, principal partenaire de My Money Bank

My Money Bank est une structure dont les prestations de services sont manifestes dans le domaine de l’octroi du crédit automobile. Elle se donne pour mission de favoriser pour ses clients, l’accessibilité à des crédits afin de financer leurs différentes activités. Dans ce sens, elle se charge d’apporter des solutions adéquates aux différentes situations financières de ses clients.

Pour parvenir à la réalisation de ses objectifs, My Money Bank est aujourd’hui elle-même, financièrement couverte par la structure Financo , qui lui permet de pérenniser les crédits qu’elle octroie à sa clientèle. En effet, My Money Bank a fait l’objet d’une cession à la structure Financo qui en est devenu l’acquéreur.

Ainsi, My Money Bank spécialisée dans le crédit automobile a finalement rejoint le groupe Financo. Cette dernière, quant à elle, était plus ancrée dans le domaine du crédit à la consommation qui en était la seule spécialité. Grâce au rachat de la société My Money Bank, Financo va désormais étendre ses limites au crédit automobile.

Financo, un partenaire financier aux essors fluctuants

Financo est une filiale du Crédit mutuel Arkéa, spécialisée dans le crédit à la consommation. Celle-ci a maximisé ses revenus de par l’opération de rachat de My Money Bank, spécialiste du crédit automobile. Ce rachat a permis à la société Financo d’accroître son portefeuille client d’un pourcentage de 11%.

Avec sa rentabilité en hausse depuis plusieurs années, Financo a su se hisser au rang de la quatrième société de financement en automobile en France. Spécialisée dans le financement des véhicules et engins à deux roues, elle a réalisé pour le compte de l’année 2018, une production financière à hauteur de 270 millions d’euros.

Véritable référence en matière de financement sur le marché automobile, la société Financo compte aujourd’hui à son actif près de 470 salariés, employés par le siège principal et les 6 autres agences secondaires.

Financo, une financière avec de grandes ambitions

Financo s’engage à couvrir le crédit automobile. Il se propose aussi d’offrir à sa clientèle des techniques de gestion financière hors du commun. C’est dans ce sens qu’elle met à la disposition des vendeurs, un système intégré qui assure une simulation totale. Cette dernière s’étend à la signature électronique du contrat de financement.

Financo propose aussi aux distributeurs des services de digitalisation en mettant à leur disposition des applications particulières. Lesdites applications serviront à intégrer des simulateurs de gestion sur leur site.

Toujours à la recherche de la satisfaction de sa clientèle, Financo met à la disposition de celle-ci des prêts personnels qui peuvent être affectés ou non. Elle propose pareillement un prêt projet, qui permettra au souscripteur de financer les projets avec des budgets d’envergure allant de 5500 € à 30000 €. Avec Financo, c’est également des prêts pour financer vos travaux de construction avec un remboursement échelonné sur plusieurs mois.