Comment choisir la meilleure gamme de nutrition pour son animal ?

L’animal apporte joie et bonheur : sa présence égaye le quotidien, diminue l’anxiété et fait sortir de la solitude. Cependant, en tant que propriétaire d’un animal, vous vous demandez comment bien nourrir son animal et vous avez raison. Afin de mieux le choyer et préserver sa santé, il est indispensable de choisir la meilleure gamme de nutrition pour lui. Pour ce faire, nous vous conseillons un top 3 des règles de base.

Une alimentation propre à chaque animal

Une lourde responsabilité vous incombe lorsque vous adoptez un animal de compagnie : celle de lui proposer une alimentation de qualité. Mais comment choisir la meilleure alimentation pour son animal de compagnie ?

Chaque animal a des besoins précis. Un chat ne mange pas les mêmes aliments qu’un chien. De même, un adulte n’aura pas les mêmes besoins d’un jeune animal. Pour faire un meilleur choix, il est nécessaire de tenir compte de :

L’activité de l’animal

Si votre chat ou votre chien ne sort pas de votre logement, ses besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes qu’un chat qui est dehors la majeure partie du temps. Pour un chien dont l’activité physique quotidienne est importante, elle aura forcément des besoins nutritionnels supérieurs à ceux d’un chien qui sort peu. Pour adapter la nourriture à lui donner, ainsi que les quantités, Il faut toujours tenir compte de l’activité physique de l’animal.

L’âge de l’animal

Comme tous les autres animaux, l’alimentation du chien comme du chat de compagnie évolue en fonction de l’âge. Durant la phase de croissance, les besoins de l’animal changent pour enfin se stabiliser à l’âge adulte, et peuvent varier lorsqu’il vieillit. Tenez-en compte lorsque vous choisirez la nourriture de votre fidèle compagnon.

Régularité des repas

Dans la nature, un chat peut prendre jusqu’à 16 repas par jour ! Laissez-lui sa nourriture à disposition ou distribuez-lui plusieurs petits repas dans la journée. Pour le chien, l’alimentation est un régulateur de comportement. Le chien a besoin de repas fractionnés, un le matin et un le soir.

Enfin, chaque animal est unique. Tout animal a ses propres besoins nutritionnels en fonction de son âge, sa race, sa taille, son niveau d’activité, son mode de vie, etc. il faut prendre en compte ses différences afin de répondre à ses besoins alimentaires qui sont uniques. La gamme prestige de Pro nutrition par exemple est une gamme parfaite pour garantir une excellente alimentation de votre toutou.

Après avoir tenu compte de ces différents facteurs, voici ci-après 3 règles de base pour vous aider à bien nourrir votre animal.

Régime équilibré

Afin d’offrir une vie saine et active à votre animal, il est nécessaire d’apporter une proportion équilibrée de certains nutriments (protéines, lipides, vitamines, glucides) dans son régime alimentaire. Choisissez de préférence des produits industriels de bonne qualité et qui répondent aux besoins énergétiques de chacun. L’important est de respecter la composition sans carences, ni excès.

Eau à disposition

Votre animal doit toujours avoir de l’eau potable à sa disposition, il faut vérifier régulièrement son niveau d’eau et le renouveler si nécessaire.