Acheter des appartements à Dubaï : Choisir les meilleures tours

Peu de gens ignorent aujourd’hui que le marché immobilier de Dubaï regorge d’opportunités d’investissements. La stratégie d’achat de biens dans le but de les louer dans la foulée a fait ses preuves pour de nombreux investisseurs ces dernières années. Comme partout ailleurs cependant, toutes ces opportunités ne se valent pas. Les appartements dont la construction s’est récemment achevée dans certains immeubles ou résidences très prisés constituent par exemple une option de choix. Voyons dans cet article les meilleurs tours dans lesquelles acheter des appartements à Dubaï actuellement pour espérer une rentabilité optimale.

1. Le charme de The Lofts West

Première résidence sur notre liste : The Lofts West. Il s’agit d’un complexe d’appartements situé dans le quartier The Lofts, qui comprend des biens répartis dans une tour de 39 étages. Le projet a été développé par Emaar Properties, un groupe notamment également à l'origine de Bayview, Bayview by Address Resorts Tower 2 et Seapoint. Cet immeuble résidentiel de conception moderne se situe dans un quartier urbain, puisque situé en plein centre-ville de Dubaï. Bien que récente, la tour est d’ores et déjà un élément important de ce quartier cosmopolite et fascinant de la ville qu’est Downtown Dubaï.

L’avenue dans laquelle la résidence se trouve, le Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, est en effet un lieu très animé. Abritant notamment le célèbre Burj Khalifa et la fontaine de Dubaï, le quartier compte de nombreux restaurants, cafés, centres commerciaux et complexes résidentiels modernes et luxueux, à l’image de The Lofts West. Parfaite vitrine de ce que ce district a à offrir, tant en matière d’habitation que de possibilité d’investissements lucratifs, la tour a vu sa construction s’achever en 2009, soit seulement quatre ans après le début du projet. Ce complexe de plusieurs bâtiments se trouve à proximité d'un grand nombre d'installations commerciales et de loisir.

Pour entrer un peu plus dans le détail de l’équipement de la résidence et des appartements qui la composent, The Lofts West est une collection de logements très modernes d’une ou deux chambres, pour la plupart d’entre eux. Les fenêtres, qui vont du sol au plafond, offrent une luminosité sans pareil. Les résidents ont accès à une piscine, à une salle multifonctionnelle et à toute une série d'autres installations permettant la pratique de sports ou la relaxation.

2. L’élégance des tours Bellevue

Viennent ensuite les tours Bellevue, situées non loin de l’emplacement de The Lofts West. Ces deux immeubles, qui se trouvent au cœur du prestigieux quartier de Burj Khalifa, incarnent parfaitement la vie urbaine moderne et proposent des appartements de luxe à vendre dans le quartier animé de Business Bay, au centre-ville de Dubaï. Les appartements de luxe d'une, deux ou trois chambres, les lofts et les penthouses qui composent ces bâtiments apportent une nouvelle définition à l'architecture contemporaine. La conception sur mesure et durable des tours est complétée par des intérieurs offrant des finitions de haute qualité et une attention méticuleuse aux détails dans chaque résidence. Les étonnantes façades en verre offrent des vues sur le centre-ville animé de Dubaï et sur Business Bay, et donnent l'impression d'être au cœur d'une ville moderne et animée.

Les équipements collectifs exceptionnels sont en parfaite harmonie avec les appartements de luxe et le design élégant que l'on retrouve dans toutes les tours, et comprennent une salle de sport entièrement équipée ainsi qu’une piscine à débordement.

Le superbe emplacement des appartements des tours Bellevue offre à leurs résidents un accès inégalé à la plupart des installations les plus impressionnantes de Dubaï. Le Dubai Mall et le Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard sont accessibles à pied et proposent des commerces, des divertissements et des restaurants de premier ordre. Sheikh Zayed Road et Al Khail Road sont facilement accessibles et les stations de métro Dubai Mall et Business Bay se trouvent à une courte distance, offrant aux résidents un ensemble de liaisons de transport pratiques. En d’autres termes, tout est réuni pour offrir un cadre de vie des plus agréables aux habitants du lieu, rendant la location d’un bien aussi simple qu’un jeu d’enfant.

3. La dimension futuriste de Beach Vista Tower

Beach Vista est un complexe résidentiel d'élite construit par Emaar en 2021. Le bâtiment se compose d'un socle de six étages, d'une tour de 33 étages et d'une autre de 26 étages. Il est situé sur la côte du golfe Persique, sur l'île d'Emaar Beachfront. Les résidents de Beach Vista Tower ont accès à une plage privée de 750 mètres avec toutes les installations pour des vacances au bord de la mer. Une marina et un club nautique se trouvent également à proximité.

En outre, le bâtiment dispose d'un service de sécurité et de conciergerie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les étages supérieurs des deux tours sont dotés de terrasses d'observation offrant une vue imprenable sur la mer et la ville. Beach Vista Tower est idéalement situé sur Sheikh Zayed Road, qui mène à tous les quartiers centraux, ce qui permet aux résidents du complexe de rejoindre rapidement le centre-ville et les quartiers environnants.

Comparaison et sélection

Vous l’aurez compris, les trois résidences présentées ici font office d’investissement plus que judicieux à Dubaï. Certaines peuvent néanmoins vous convenir plus que d’autres, en fonction notamment de vos moyens financiers ou du type de location que vous envisagez pour votre bien.

Par exemple, The Lofts West et Bellevue jouissent d’une situation géographique bien plus centrale. Leurs appartements pourraient donc davantage intéresser des profils cherchant à rester plusieurs mois ou années sur place, en particulier pour raisons professionnelles. À l’inverse, l’emplacement bien plus excentré de Beach Vista Tower (à plus de 20 km du centre-ville) et ses infrastructures pensées pour un cadre de vacances et de loisirs semblent plus adaptés à des locations plus courtes. Particulièrement pour des touristes ou des vacanciers venus passer du bon temps à Dubaï.

Pour résumer

Investir dans l’immobilier à Dubaï constitue clairement une option lucrative. Cependant, se tourner vers les meilleures opportunités, comme celles que nous vous avons présentées, permet de maximiser le rendement de votre investissement. Vous connaissez désormais les résidences présentant un intérêt certain, il ne vous reste plus qu’à définir votre projet et choisir un bien dans l’une d’entre elles en fonction de celui-ci.