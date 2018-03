Home » Mode Le style rugby décrypté Mode Le style rugby décrypté

Depuis quelques années en France, la déferlante du rugby a créé un véritable engouement chez les adeptes du ballon ovale. Certains le revendiquent comme un véritable mode de vie, comme un état d’esprit indissociable à ce sport en réaction aux violences dans le milieu du football. La tendance se confirme comme un véritable style à arborer, jusque dans la tenue vestimentaire.

Le polo

C’est la tenue, si ce n’est l’emblème du rugby. Pourquoi me demanderez-vous ? Tout simplement parce qu’il fait traditionnellement partie de la tenue du joueur, même si aujourd’hui on a tendance à remplacer ce vêtement de coton par des maillots en matière technique. Les boutiques de vêtements pour hommes le mettent à l’honneur, aussi bien dans sa version sportive en tant que produit dérivé d’une équipe, que dans sa version habillée. Les rugbymen aiment le porter au-dessus d’un jean pour être à la fois élégants et décontractés.

La barbe de trois jours

Le style rugby, c’est aussi avoir l’air légèrement négligé. C’est pour cette raison qu’on portera les chemises au-dessus du pantalon, ou que l’on enfilera un pull par dessus. D’ailleurs, elle se porte fermée jusqu’à l’avant-dernier bouton pour rappeler le polo. Néanmoins, le détail négligé à ne pas oublier est la barbe de trois jours. Si vous voyez un joueur rasé de près, c’est qu’il n’est pas sur la feuille de match ou bien qu’il ne joue aucun rôle dans la mêlée. C’est donc avec une certaine fierté que les hommes l’arborent. Certains décident de la laisser pousser davantage pour retrouver le côté guerrier de Sebastien Chabal.

Le style casual

Il est adopté par les rugbymen depuis très longtemps déjà, c’est sous l’influence des grandes marques de clubs que cette mode vestimentaire s’est véritablement développée. C’est un genre très passe-partout, en toute simplicité. À la fois chic, soigné et confortable, il s’est posé comme le style du sportif à la ville comme à la campagne.