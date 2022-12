Vaut-il la peine d’acheter des abonnés TikTok ? Découvrons-le

TikTok est devenu le réseau social avec le taux de croissance le plus important de ces dernières années. En effet, l’application a été téléchargée plus de 6 milliards de fois et profite de plus de 700 millions d’utilisateurs actifs tous les jours.

Ce qui rend TikTok unique dans son genre est son format composé de courtes vidéos extrêmement efficaces. Cela grâce à son puissant éditeur vidéo qui permet aux utilisateurs de monter du contenu de qualité en quelques minutes.

Initialement utilisé uniquement par les plus jeunes, la plateforme a touché progressivement les personnes de tous âges faisant de ce réseau social une véritable référence pour les influenceurs et les entreprises.

Comme pour tout réseau social qui se respecte les interactions représentent le véritable pivot notamment les followers, les likes, les commentaires, les vues, etc.

Cependant, croître sur TikTok et réussir n'est pas du tout facile, il faut y consacrer du temps et de la passion afin d'obtenir des résultats concrets.

Pour cela, plusieurs précautions peuvent être prises afin d’augmenter les probabilités de réussite et de croître plus rapidement.

Ci-dessous une série de techniques à utiliser pour augmenter ses abonnés sur TikTok et non seulement:

Configurer votre profil de la meilleure façon possible : Rien ne doit être laissé au hasard. Il est donc important de porter une attention particulière au choix de votre photo de profil, à votre biographie ainsi que à tout lien vers d'autres réseaux sociaux ou sites internet. Créer une niche et un public cible : Il est important d'avoir une idée claire du type de vidéo que vous souhaitez réaliser et du public à cibler pour votre chaîne. Publier des vidéos aléatoires n'est jamais une stratégie gagnante à long terme si vous souhaitez utiliser TikTok de manière professionnelle. Soigner les légendes des vidéos : la légende sous chaque vidéo est cruciale, en particulier pour la section "Découvrir" où l’on peut rechercher des vidéos spécifiques en fonction de nos préférences. Utiliser des hashtags : Les hashtags sont désormais incontournables dans tous les réseaux. Les utiliser intelligemment est un bon choix, mais attention à ne pas en abuser. Interagir avec d'autres utilisateurs : commenter d'autres vidéos, aimer et suivre des profils de référence ne fera qu'attirer davantage l'attention sur votre profil. Utiliser TikTok Ads : TikTok Ads n'est rien d'autre qu'un service de parrainage vidéo payant. Promouvoir des vidéos réussies et attractives pourrait être une excellente idée pour se faire connaître rapidement.

Grâce à ces astuces grandir sera beaucoup plus simple et votre profil plus visible et efficace.

Cependant l'extrême concurrence qui se déverse de nos jours sur les réseaux sociaux rend les choses plus compliquées. En effet, des millions d'utilisateurs publient du contenu chaque jour dans le but d'attirer l'attention et être visibles.

Par conséquent, dans ce contexte, le principe de la preuve sociale évoqué par Robert Cialdini dans son livre "Les armes de l’influence" est une notion à ne pas négliger.

Qu'est-ce que le principe de la preuve sociale ?

Les personnes ont naturellement tendance à attribuer une valeur à quelque chose en fonction de l’influence que celle-ci aurait auprès d'autres personnes. Plus simplement, l’humain a tendance à suivre les masses et il est influencé par les comportements des autres : ce que la plupart des gens font est hypothétiquement plus remarquable et digne d'intérêt.

Ce phénomène se traduit de la même manière sur les réseaux sociaux par le fait que plus il y a de followers et de likes sur n’importe quel profil/post plus les utilisateurs décideront d'y consacrer de l'attention.

Pour cela plus le nombre de followers et de likes est élevé plus de nouveaux abonnés et likes spontanés seront reçus.

Comment grandir alors avec de nouveaux profils ou avec peu d’abonnés ? C'est là que des solutions efficaces telles que l'achat d'abonnés TikTok pourraient s'avérer très utiles.

Compte tenu de l'extrême concurrence et de la question sur le "mécanisme de la preuve sociale" (évoquée ci-dessus), émerger sur les réseaux sociaux n'est pas du tout facile et TikTok ne fait pas l’exception.

Dans ces cas, l'achat d'abonnés TikTok pourrait être une solution idéale pour accélérer l'ensemble du processus et réussir sur cette plateforme.

Mais avant de sauter le cap sur n’importe quel site et acheter le plus d’abonnés, de likes et de vues possibles, il est primordial de réaliser une série d'évaluations et réflexions.

Acheter des abonnés TikTok aidera votre profil à devenir plus attractif et puissant aux yeux des utilisateurs. Cela attirera davantage d’autres abonnés spontanés qui rendraient votre profil encore plus suivi.

Pour que cette solution fonctionne au mieux, il est nécessaire d’utiliser la bonne stratégie pour monter progressivement sans trop en faire. Cela signifie qu’il faut appliquer rigoureusement toutes les stratégies citées ci-dessus et acheter progressivement des followers ou autres interactions à fur et mesure du nombre de followers obtenus spontanément.

Cette technique fera croître votre profil beaucoup plus rapidement et vous gagnerez en visibilité à la fois aux yeux des autres utilisateurs et de la plateforme en elle-même.

Un autre paramètre très important à prendre en compte : si vous souhaitez utiliser TikTok de manière professionnelle et gagner de l'argent grâce à cela vous devez accéder à la version PRO qui vous permettra d'accéder aux statistiques avancées du profil et surtout à la monétisation des vidéos.

Pour accéder à la version PRO, il sera nécessaire d’avoir au moins 10 000 abonnés et 100 000 vues au cours des 30 derniers jours : un objectif non atteignable en peu de temps sans la bonne stratégie.

Où acheter des abonnés, des likes et des vues TikTok

Il existe plusieurs plateformes sur internet à partir desquelles vous pouvez acheter des followers, des likes et des vues TikTok, mais ces sites ne sont pas toujours sûrs et fiables.

BCUBE Agency est actuellement l'une des agences qui prend le plus au sérieux ce secteur d’activité. Présente sur le marché depuis plusieurs années elle est leader en Europe.

Sur BCUBE, il est possible d'acheter des interactions de toutes sortes à la fois pour TikTok et pour d'autres réseaux sociaux comme Instagram. De plus, il est également possible d'acheter de vrais followers français et des vues via des systèmes de promotion ciblés pour votre profil.

Pour conclure, grandir sur TikTok comme sur tout autre réseau social n'est pas facile de nos jours. Pour cela un petit coup de pouce - comme acheter des followers ou des likes - peut rapidement augmenter votre visibilité. Le plus important est de mettre en place la bonne stratégie de promotion ainsi que exploiter les bonnes techniques décrites dans cet article.