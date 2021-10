Home » Mode Le top des marques de costume de qualité pour homme Mode Le top des marques de costume de qualité pour homme

Après avoir énuméré la longue liste des choses que vous devez vérifier si vous voulez acheter un nouveau costume, aujourd’hui nous allons nous concentrer sur le dernier point important : les marques. Parce qu’il est très agréable de savoir en un coup d’œil (si je puis dire) si le costume que vous avez entre vos mains est monté en fer ou semi-traditionnel, mais si vous ne pouvez pas vous permettre d’acheter l’un ou l’autre, peu importe ! Ce costume ultime lundi sera intéressé par les différentes marques qui offrent des costumes. Cet article met en évidence la corrélation qualité/prix pour vous guider vers le meilleur produit en fonction de votre budget. Nous fermons donc notre série Suit Monday avec les marques de costumes à connaître. Espérons que ce rendez-vous (presque) hebdomadaire sera bénéfique pour vous !

Table des matières

1. Eprêt-à-porterA. Niveau d’entréeB. classe moyenne (entre 400€ et 600€)C. Haut de gamme(600€ et plus)2. Le sur-mesure

1. Prêt-à-Porter

Bien sûr, la grande majorité d’entre nous se tourneront pour acheter un costume. Et comme tout le monde le sait, le monde du prêt-à-porter est plein de marques avec un positionnement différent et une attention particulière à la qualité aléatoire des produits. Ainsi qu’un costume d’une marque n’est clairement jamais considéré comme tel par son concurrent. Pour vous aider à vous retrouver, nous avons sélectionné les marques les plus pertinentes dans trois segments de prix : entrée de gamme, classe moyenne et haut de gamme.

A. Niveau d’entrée (moins de 400€)

Et, bien sûr, nous commençons par celui qui est accessible à tous. Dominé par les grandes chaînes, le niveau d’entrée de gamme offre également des marques moins populaires et dont les produits allient qualité et prix abordable. Une telle mode rapide n’est pas nécessairement la seule alternative à la recherche de prix bas.

AntoineGarçon

Comme mentionné dans l’introduction, la classe d’entrée de gamme domine principalement les grandes chaînes avec une capacité de production presque infinie et un faible coût. Cependant, il y a des entreprises dans ce segment qui offrent des produits de qualité. C’est le cas d’Anthony Garçon, lancé en 2005.Le principal avantage de la marque est indéniable d’offrir des costumes exclusivement à partir de fibres naturelles (principalement de la laine) à des prix compétitifs. La sélection soignée des tissus, des couleurs et des motifs ainsi que l’important travail de coupe confèrent à Anthony Boy une place de choix dans cette gamme de prix.

À qui elle parle ? A tous ceux quirecommanderons-nous ? Bien sûr, oui ! veulent le meilleur compromis entre qualité et prix.Les

Retrouvez la collection complète sur :Découvrez notre test de costume Anthony Boy www.anthonygarcon.com

Bexley

Bexley a été ajouté il y aun peu plus de 30 ans de l’Iniativie d’Eric Botton. Son idée est claire : atteindre le marché de la chaussure en se positionnant au niveau d’entrée de gamme et en apportant un produit au meilleur rapport qualité/prix possible. Dans la réalisation de chaussures de rue, la marque offre un principe de prix décroissant. Les pieds sont alors simples, faites de assez bon cuir et cousues en Blake et Goodyear. 15 ans plus tard et un certain succès Bexley a commencé avec des chemises comme première pièce. Par le même principe que les chaussures, les chaussures se développent dans un style formel. Récemment, la marque a élargi sa gamme avec son tout premier costume.

À qui elle parle ? Pour ceux qui recherchent des costumes de bureau classiques. recommanderons-nous ? Rapport qualité/prix très intéressant. Les

Retrouvez la collection complète sur :Découvrez notre test de costume Bexley www.bexley.fr

Champ de Bruce

Si vous êtes un peu intéressé par les costumes, le nom de Bruce Field n’est certainement pas inconnu pour vous. Lancée en 1978 par Richard Layani, la marque est connue principalement pour une partie de sa collection en France. Bruce Field s’adresse aux personnes de CSP et a évolué au fil des ans pour répondre aux exigences du marché, élargissant ainsi sa garde-robe. Pour faire ses costumes, elle sort des plus grands rideaux comme Vitale Barberis Canonico. En plus des costumes, Bruce Field propose également des chemises, des pulls et d’autres pantalons pour parfaire une garde-robe chic. En bref, l’entreprise vise à être classique et intemporel tandis que les tendances actuelles surfent.

À qui elle parle ? Pour ceux qui recherchent des costumes classiques bien conçus. recommanderons-nous ? C’est la marque parfaite si vous ne voulez pas faire un faux pas stylistique.Les

Retrouvez la collection complète sur :Découvrez notre test de combinaison de terrain Bruce www.brucefield.com

Vachhhhund

Sans doute, Cowt est la plus jeune marque de cette liste ! Lancé en 2019, Cowt entre sur le marché avec un seul objectif : offrir des blazers et des costumes entièrement entrelacés au meilleur prix. Pour ce faire, il se fixe trois objectifs : utiliser de beaux matériaux issus de travaux de filature renommés, promouvoir les vêtements traditionnels et obtenir des prix abordables. C’est à Reda, l’un des tisserands les plus célèbres au monde, que la marque source de ses tissus. Pour l’assemblage, elle se tourne vers la Chine et fait fabriquer ses pièces dans l’atelier artisanal Alina. Tous ces points lui permettent d’offrir un blazer pour 299€ et un costume complet pour 399€.

À qui elle parle ? Pour ceux qui veulent la flexibilité et l’élégance d’unassemblage entrelacé au meilleur prix. recommanderons-nous ? Bien sûr ! Les

Retrouvez la collection complète sur :Découvrez notre test du Cowt Blazer www.cowt-paris.com

B. classe moyenne (entre 400€ et 600€)

Alors que le niveau d’entrée de gamme a la particularité d’offrir des produits à moindre coût (qualité souvent éclipsée), la classe moyenne préfère élever la qualité à un niveau supérieur. Bien sûr, une hausse des prix est attendue, mais elle est parfois sacrée. Voici une liste non exhaustive des marques de costumes à connaître dans ce domaine.

Boggi

L’ Italie est sans aucun doute l’un des pays rois quand il s’agit de parler de Sartorial. Boggi est l’un de ses meilleurs représentants. Fondée en 1939 à Milan, la marque se construit une solide réputation grâce à la qualité irréprochable de ses pièces. Avec un très grand dressing étaitil est rapidement devenu un pilier de la mode italienne et bientôt franchi les frontières de la botte. Aujourd’hui, ce dernier est situé dans plus d’une douzaine de pays, élargissant encore sa garde-robe, passant d’une chemise décontractée à un modèle plus formel, un blazer en flanelle avec un costume trois pièces. Nous avons testé la marque il y a quelque temps avec un costume rayé et peu après avoir testé le service personnalisé appelé « Su Misura » « . Ces deux articles ont confirmé la même chose : la marque italienne est vraiment une valeur sûre.

À qui elle parle ? Pour tous les amateurs de belles robes. recommanderons-nous ? Une marque qui doit être connue. Les

La collection complète peut être consultée à l’adresse suivante :Découvrez notre test du costume Boggi https://www.boggi.com/

Charles Tyrwhitt

Vous avez pune pas fabriquer un article avec une marque dans le style italien le plus pur sans équilibrer avec un modèle britannique. Nicholas Charles Tyrwhitt Wheeler a lancé sa marque du même nom à la fin des années 1960, 1968. A l’origine, il veut développer la meilleure chemise. Pour ce faire, il a déménagé à Fulham Road à Londres et s’est développé dans le domaine des ventes maritimes. Au fil des ans, la marque a développé de nombreux modèles à venir aujourd’hui sur plus d’une centaine de pièces différentes. Pas satisfait de ce succès, et en ligne avec l’image de la marque développé costumes Charles Tyrwhitt. Deux lignes sont proposées : affaires et mariage, le tout dans le style anglais le plus pur !

À qui elle parle ? Les années 40 portent le costume comme une seconde peau. recommanderons-nous ? Seulement si vous vous entraînez pendant des années, portez des costumes. Les

Retrouvez la collection complète sur : www.ctshirts.com

Suitsupply

Suitsupply est née en 2000 sous le nom d’Initiative Fokke de Jong. L’une des principales raisons du succès de la marque est le sérieux avec lequel il choisit les matériaux qu’il utilisera : laine, soie, mohair ou cachemire, le tailleur néerlandais sélectionne uniquement des fibres de haute qualité. Son modèle d’intégration verticale, qui implique la production dans ses propres usines et la distribution de ses produits dans les magasins du même nom, permet de combiner qualité et prix très compétitifs. La boutique en ligne n’est pas omise, avec toute la collection disponible, et aussi une section où vous pouvez créer votre costume – presque – sur mesure.

À qui elle parle ? Du plus classique au plus original. recommanderons-nous ? Certainement l’un des meilleurs rapport qualité-prix dans ce segment. Les

La collection complète peut être consultée à l’adresse suivante :Découvrez notreCostume Costume Costume http://eu.suitsupply.com/

C. Haut de gamme (600€ et plus)

Ici, vous atteignez l’élite de ce qui peut être fait en prêt-à-porter. De très belles qualités de tissus mélangés avec des finitions impeccables, ne font que confirmer notre choix notre appel à telle ou telle marque. Ainsi, nous avons répertorié les principaux acteurs de ce segment, comme le « Rolls Royce » de l’ensemble.

Hackett

Hackett est né en 1979 sur la célèbre Portobello Road à Londres. La première boutique de la marque ouvre ses portes 4 ans plus tard sur Parson’s Green. Hackett se spécialise ensuite dans la vente de vêtements et accessoires britanniques d’occasion de haute qualité. Mais ce n’est qu’en 1985 qu’elle décide de produire ses propres pièces en raison de la demande excessive de vêtements usagés. Bientôt, elle est devenue un succès car elle a été le choix parfait pour la plupart de ses clients.représentation du style anglais était. Connu pour ses tweeds de haute qualité, Hackett renouvelle constamment ses produits, tous plus intéressants que les autres.

À qui elle parle ? À tous lesrecommanderons-nous ? Notre favori de cette sélection. amoureux du style britannique.Les

Retrouvez la collection complète sur :Découvrez notre test de costume Hackett www.hackett.com

Paul Smith

Il est difficile de parler de la mode britannique sans parler de Paul Smith. Il a lancé sa marque du même nom en 1970 avec un credo : « classique avec une torsion », qui peut être traduit par « classique avec un détail inhabituel », qui devient sa marque de fabrique. Inspiré par tout ce qui l’entoure, Paul Smith allie son savoir-faire d’un tailleur traditionnel à une mode plus contemporaine, le tout agrémenté de légers accents excentriques. À laLe top de l’innovation, par exemple, a développé une série de costumes, « A suit to travel », tous faits d’un tissu résistant aux rides. L’humour anglais engagé à la marque a choisi un acrobate anglais pour promouvoir cette ligne !

À qui elle parle ? Quiconque veut égayer sa journée avec ses vêtements. recommanderons-nous ? Son excentricité combinée à la qualité de ses produits en fait un must. Les

Retrouvez la collection complète sur : www.paulsmith.com

Portillon

Wicket a été fondée en 2003 par Hugues de Peyrelongue. Pour résumer la marque en quelques mots, il suffit de la comparer avec un dressing dédié aux messieurs. Ce dernier, en plus de ses costumes, propose également des vestes et des pantalons, ainsi que des chaussures et des gilets. Sa gamme est donc formelle, mais pas stricte. En fait, la plupart des pièces de laMarque dans des couleurs vives qui ajoutent des peps à n’importe quelle tenue tout en restant élégant en même temps. En plus de sa ligne de prêt-à-porter, Wicket propose un service demi-taille. A propos d’aLa base solide de plus de 2000 références de tissus produit des produits complets semi-industriels et s’adapte aux souhaits de ses clients.

À qui elle parle ? Au Seigneur qui est en nous. recommanderons-nous ? Surtout pour son originalité. Les

Retrouvez la collection complète sur :Découvrez notre test de costume de Wicket www.wicket.fr

2. Le sur-mesure

Alors que le prêt-à-porter représente évidemment la majeure partie des achats actuels, le monde sur mesure s’est démocratisé, et ces dernières années, notamment grâce à l’émergence de nouvelles maisons qui utilisent principalement la mesure industrielle. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il était important de, surtout si nous savons que certains d’entre eux facturent presque les mêmes prix que le prêt-à-porter !

Artling

La maison Artling est parMartial Arnaud au début des années 2010. Formé à la Fédération Nationale des Maîtres Tailleur de France, il veut produire de belles pièces alliant modernité et tradition. Avec plus de 4000 couvertures de tissus des meilleurs tisserands, la maison s’est imposée comme un incontournable des costumes sur mesure. Artling s’adapte aux besoins de ses clients et propose une gamme de costumes, d’une veste de sport à un costume de marié individuel.

À qui elle parle ? Pour les amateurs de beaux tissus. recommanderons-nous ? Un très bon pont entre modernité et tradition. Les

Plus d’informations : www.artling.fr

Blandin & Delloye

Ici aussi, nous trouvons deuxAmis : Charles et Cédric. En 2013, ils ouvrent leur premier magasin, rue Palestro. Ce dernier fonctionne alors comme un showroom : tous les tissus fabriqués par la marque sont disponibles et vous pouvez même apprécier les réalisations de ce dernier pour ses clients. Mais ne prévoyez pas de partir de façon inattendue, la maison ouvre ses portes que sur rendez-vous ! Cela est dû à son désir d’accueillir chaque client d’une manière unique et personnalisée. Blandin & Delloye travaille avec la plupart des grands tisserands et offre des milliers de références de tissus qui permettent à chacun de réaliser ses rêves.

À qui elle parle ? Pour ceux qui recherchent des conseils personnalisés et pertinents. recommanderons-nous ? Que ce soit l’univers ou le professionnalisme des tailleurs de la maison, Blandin & Delloye est une marque à connaître. Les

: www.blandindelloye.comDécouvrez notre test de Blandin & DelloyeCostumePlus d’informations

FaubourgSulpice

Faubourg Saint Sulpice est né en 2009. Maison sur mesure, elle est représentée par ses créateurs dont Géraud Lamazère, son fondateur, est son directeur artistique. La Maison propose deux services : le Service Custom Creations (à partir de 990€). Que vous créiez un costume quotidien ou pour leur mariage, les clients se voient proposer, après un premier long échange avec l’un des designers du Faubourg Saint Sulpice, un costume qui répond à leurs souhaits. Vient ensuite le service de ramassage sur mesure (à partir de 690€). Les créateurs du Faubourg Saint-Sulpice réfléchissent et dessinent ensuite des collections saisonnières chaque année. Chaque pièce peut être commandée sur mesure, mais n’est pas personnalisable. Un subtil mélange de prêt-à-porter et sur-mesure.

À qui elle parle ? Pour ceux qui veulent acheter un costume qui lui ressembleOn dirait. Elle sera avisée. ? ? Le rapport qualité-prix est excellent !

Plus d’informations : www.faubourgsaintsuplice.frDécouvrez notre déguisement Faubourg Saint-Sulpice

L’ Apieceur

Je ne t’apprendrai rien en disant que le costume est un truc d’homme. Et pourtant, l’apieceur s’écarte quelque peu de cette règle. En effet, la petite boutique de la rue du Pont-aux-Choux dans le troisième arrondissement de Paris est la propriété… d’une femme ! Après des études à la célèbre école de Chardon Savard et une formation en modélisme à l’AICP, Camille ouvre son entreprise. Son désir est clair : défaire l’image parfois un peu trop classique et lisse de la combinaison. Elle veut aussi diacraliser sur mesure et le rendre accessible à tous. Elle crée des pièces avec des silhouettes décontractées qui peuvent être portées au quotidien. Respect du savoir-faire et apporteune touche de modernité, il offre plus de 700 références de tissus dans différents matériaux pour laisser libre cours à tous les désirs.

À qui elle parle ? Ceux qui veulent un costume moderne et original. recommanderons-nous ? La note féminine plus que bienvenue pour atteindre un plein. Les

Pour plus d’informations, visitez : www.lapieceur.comDécouvrez notre test du costume L’Apiéceur

Samson

Stéphan Ricard ouvre son premier magasin Samson en 1999 rue de l’Arcade, dans le huitième arrondissement de Paris. Son concept est simple : proposer des costumes et des chemises sur mesure, dont la production est entièrement contrôlée. De cette façon, Stéphan crée ses propres modèles, qu’il adapte aux caractéristiques physiques de ses clients. Cela lui permet également de contrôler les coûts et donc un niveau d’entrée de costume à 670€. AvecEnviron 400 références de tissus 100% européens, qu’elle renouvelle chaque année, la marque se concentre sur la compilation de ses costumes.

À qui elle parle ? Pour ceux qui veulent combiner qualité et prix attractif. recommanderons-nous ? Construction sérieuse et vaste choix de tissus. Les

Infos sur : Découvrez notre test de costume Samson www.samson-costume-sur-mesure.com

Scabal

Scabal (pour la Société Commerciale Anglo Belgo Luxembourgeoise Deutschland) est né à l’initiative d’Otto Hertz. Le marchand de tissus s’installe à Bruxelles en 1938, où il fonde sa marque. En 1972, Win Shiell, une ancienne maison de tailleur à Savile Row, acquiert pendant 120 ans. Grâce à ce salut, Scabal ouvre une fenêtre dans le monde et s’étend au niveau international. Aujourd’hui, les costumes de la marque sont fabriqués en Allemagne.Pour ses tissus, la société les fabrique directement dans son usine en Angleterre. Véritable institution de sur-mesure, il offre deux domaines : le premier est fabriqué de manière industrielle, l’autre de manière traditionnelle

À qui elle parle ? Pour ceux qui recherchent un costume sur mesure de qualité irréprochable. recommanderons-nous ? C’est une institution ! Les

Plus d’informations : www.scabal.comDécouvrez notre test de costume Scabal

Camions de tailleur

Deux cousins, Johann et Lylian, ont décidé en février 2016 de commencer leur maison de couture. Mais au lieu d’avoir un magasin physique, ils décident de construire un camion. Ce choix est basé sur le fait que trop d’entre nous ont encore notre temps d’acheter enfin des pièces qui ne nous correspondent pas et qui sont mal coupées. Johann et Lylian ontPar conséquent, l’idée de ne pas créer une entreprise classique dans laquelle le client se déplacerait, mais d’apporter le tailleur au client. Leur concept fonctionne donc comme un camion alimentaire, sauf que c’est le consommateur qui choisit le lieu de rencontre. Dans un camion de 5 mètres de long et 2 mètres de large, les deux cousins nous accueillent en tant que tailleur classique. Aujourd’hui, la marque offre également un service plus traditionnel dans deux magasins classiques.

