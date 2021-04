Home » Auto Booster de batterie : comment ça marche ? Auto Booster de batterie : comment ça marche ?

Vous avez déjà entendu parler des boosters de batterie ? Quel est le principe de ce genre d’équipement et quels en sont les avantages ? On vous présente les spécificités du booster de batterie ainsi que ses utilisations.

Le fonctionnement d’un booster de batterie

Afin de ne plus craindre une panne de batterie, il existe désormais des équipements spécifiques et accessibles à tous. Ce que l’on appelle un booster de batterie est aussi connu sous le nom de jump starter. C’est un équipement qui prend peu de place et dont le fonctionnement est simple.

Le booster de batterie se branche sur une batterie en panne. Il a pour fonction d’envoyer l’énergie nécessaire à un redémarrage du véhicule. Que ce soit pour une moto, un camping-car ou une voiture, l’équipement est autonome et n’a pas besoin d’être branché.

Une fois l’énergie envoyée (forte puissance sur courte durée), le booster agit en réalité comme un vrai démarreur de voiture. C’est l’alternateur de votre véhicule qui prend ensuite le relais pour continuer de charger le véhicule en mouvement.

La nuance est à noter : un booster de batterie ne recharge pas une batterie : ce n’est pas sa fonction première. C’est un démarreur, ou un coup de pouce en puissance pour votre batterie. Notre conseil est de rouler sur de longues distances après avoir fait repartir votre batterie grâce à un booster. Vous lui permettez alors de se recharger grâce à l’alternateur, ce qui vous évite d’acheter une batterie neuve.

Dans quels cas utiliser un booster de batterie ?

Un booster de batterie peut être utilisé sur une moto, une voiture ou bien un camping-car. En vacances, sur la route, vous n’avez plus à craindre la panne de batterie et toutes les déconvenues qui en découlent.

Le booster de batterie est compact et suit la logique du “mieux vaut prévenir que guérir”. Avec un booster de batterie dans le coffre et à disposition sur votre moto ou dans le camping-car, vous êtes tranquille et serein. Utilisez votre booster de batterie dans les cas suivants :

Le démarreur montre des signes de faiblesse dû à une mauvaise connexion avec la batterie et vous n’êtes pas sûr de pouvoir démarrer ;

dû à une mauvaise connexion avec la batterie et vous n’êtes pas sûr de pouvoir démarrer ; La voiture, le camping-car ou la moto ne démarre plus , le voyant batterie est clairement allumé ;

, le voyant batterie est clairement allumé ; Vous souhaitez r echarger un smartphone , une tablette, une lampe-torche ou un ordinateur portable : utilisez les ports USB sur les boosters de batterie qui en proposent (option chargeur) ;

, une tablette, une lampe-torche ou un ordinateur portable : utilisez les ports USB sur les boosters de batterie qui en proposent (option chargeur) ; Vous avez laissé les phares allumés sur votre vieille voiture et la batterie est vide ? Un booster de batterie est parfait dans cette situation-là ;

sur votre vieille voiture et la batterie est vide ? Un booster de batterie est parfait dans cette situation-là ; Vous partez seul(e) dans des endroits plutôt reculés, et vous n’êtes pas certain de votre véhicule : avec un booster de batterie à bord, vous partez sans stress.

Les avantages du booster de batterie

L’ancienne méthode consistait à faire démarrer une voiture en panne de batterie avec des câbles de démarrage. Le grand avantage du booster de batterie réside dans le fait de ne pas avoir besoin d’un autre véhicule pour faire repartir le vôtre.

Avec le booster de batterie, vous êtes autonome sur votre panne. Vous évitez aussi des frais considérables de dépannage, voire de réparation. En fonction de votre contrat d’assurance voiture, le mieux est de prévoir la panne plutôt que d’être pris au dépourvu.

Parmi tous les boosters de batterie vendus dans le commerce, il peut être difficile de choisir un bon booster de batterie. Le type de véhicule que vous possédez et les attentes que vous avez vous aideront à faire votre choix.

Par ailleurs, certains boosters de batterie font également office de batterie externe et peuvent servir de recharge. Pour un smartphone, une tablette, un ordinateur, rien de plus embêtant que de ne plus avoir de batterie. Votre booster, selon le modèle que vous choisissez, peut faire office de chargeur de batterie grâce à des ports USB prévus à cet effet.

Les booster de batterie, de manière générale, se choisissent sur les critères suivants :

Sa puissance ;

Son rapport qualité/prix ;

Sa capacité à faire batterie externe ;

Sa garantie ;

Son prix.

Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir sur cet équipement avant de faire votre choix de booster de batterie. Bonne route et roulez en conscience !