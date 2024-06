Quand et comment porter des bretelles ?

Tous les hommes y pensent de temps en temps. Qu'est-ce que ça ferait de perdre la ceinture et d'embrasser les bretelles - de devenir un homme à bretelles ? Réponse honnête : c'est plutôt génial.

Que sont les bretelles ?

Tout d'abord, que sont les bretelles ? Ce sont des bandes de tissu (généralement élastiquées sur tout le pourtour ou aux extrémités) qui passent sur vos épaules et descendent jusqu'à votre pantalon. Les bretelles peuvent être munies d'attaches ou de boutons à l'extrémité, qui se fixent à votre ceinture, et se rejoignent généralement à l'arrière en forme d’Y ou de X. Vous les trouverez dans une gamme de matériaux différents, des mélanges de laine à la rayonne et même à la soie.

Les bretelles offrent une apparence plus élégante que les ceintures, car il n'y a pas de boucles disgracieuses de tissu ou de ballonnement comme c'est parfois le cas avec une ceinture. De nombreux hommes trouvent également les bretelles plus confortables, car aucune bande de cuir ou de tissu ne vient appuyer sur la taille lorsque vous vous asseyez.

Lorsqu'il s'agit de savoir comment porter des bretelles, il y a quelques éléments à prendre en compte :

Certaines paires de bretelles ont une attache en plastique ou en métal qui s'accroche à votre pantalon, tandis que d'autres ont un petit bouton à l'extrémité de chaque bretelle.

Les modèles à boutons sont les meilleurs si vous craignez d'abîmer le tissu de votre pantalon, mais n'oubliez pas que vous devrez vous assurer que votre pantalon est équipé de boutons (ceux-ci se trouvent généralement à l'intérieur de la ceinture).

Les bretelles sont indispensables pour les tenues de soirée, mais elles ne doivent pas être visibles sous la veste.

Les bretelles ne peuvent pas être plus faciles à porter, il suffit de passer les bretelles sur vos épaules puis de les attacher à votre pantalon à l'aide d'une pince ou d'un bouton - c'est tout ! Comme elles sont généralement portées sous une veste, elles ne sont généralement pas visibles avant que vous n'enleviez votre veste, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de faire un faux pas stylistique lorsque vous les achetez.

Il y a une chose dont vous devez tenir compte pour savoir comment porter des bretelles : l'emplacement de la boucle ! Toutes les bretelles sont munies de boucles qui vous permettent d'ajuster la longueur à votre convenance. Veillez à ne pas porter les boucles trop haut sur vos épaules ou trop bas sur votre taille. L'emplacement idéal se situe à mi-chemin de votre torse, ou au milieu de votre cravate.

Quand porter des bretelles et pourquoi

D'une manière générale, l'utilisation des bretelles, à préférer à celle de la ceinture, est indispensable pour tous les événements les plus formels et les plus rigoureux - sachant qu'à ces occasions, les bretelles doivent nécessairement rester cachées sous le gilet ou sous la veste. C’est l’accessoire parfait surtout en présence de costumes cintrés. Les bretelles conviennent pour les mariages, les cérémonies religieuses ou officielles, pour les soirées de gala.

Ils conviennent aussi pour les événements formels au cours desquels il est nécessaire de porter les costumes les plus rigoureux, comme les tailleurs, les smokings, etc. Il va sans dire qu'elles doivent être portées avec des pantalons sans passants de ceinture. Dans les situations où les bretelles sont visibles, la règle de bon sens susmentionnée s'applique : les combinaisons sobres conviennent aux contextes professionnels décontractés et semi-formels.