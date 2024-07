Soin visage : quel sérum choisir pour prendre soin de sa peau ?

Pour avoir une peau lisse et éclatante, il convient d’adopter une parfaite routine de soin au quotidien. Plus particulièrement, il s’agit d’utiliser les bons produits cosmétiques. Si ces derniers sont aujourd’hui nombreux sur le marché, il y en a bien un qui se révèle être indispensable : le sérum visage. Mais quels sont les bienfaits de ce dernier ? Comment l’utiliser ? Lequel choisir en fonction de ses besoins ? Découvrez tous nos conseils.

L’importance d’utiliser un sérum dans sa routine beauté

Le sérum visage est un produit cosmétique composé d’actifs très concentrés. De ce fait, il agit en profondeur de l’épiderme. Il permet de répondre aux besoins spécifiques de ce dernier. Pour ce faire, il est important de cibler vos problèmes cutanés afin de bien sélectionner le sérum visage dont vous avez besoin. Dans le cas contraire, les résultats obtenus ne seront pas satisfaisants ou pourraient aggraver l’état de votre peau.

Vous pouvez utiliser un sérum visage en cure pendant quelques mois ou l’intégrer quotidiennement à votre routine de soin. Il convient de l’appliquer sur une peau préalablement nettoyée et séchée. En fonction de vos besoins et de l’état de cette dernière, n’hésitez pas à l’utiliser matin et soir.

Sérum visage : lequel choisir en fonction de sa problématique de peau ?

De nombreux sérums sont aujourd’hui disponibles sur le marché. De ce fait, il peut être difficile de savoir vers lequel se tourner en fonction de vos problématiques de peau. En effet, les compositions diffèrent selon les problèmes cutanés à traiter. Voici les principaux sérums que vous pourrez retrouver dans les rayons.

Le sérum anti-imperfections

Le sérum anti-imperfections est particulièrement recommandé pour les personnes ayant une peau grasse ou acnéique. En effet, composé d’acide azélaïque, il viendra réguler la production de sébum et limiter l’apparition des imperfections (boutons, points noirs).

De ce fait, n’hésitez pas à l’utiliser dès lors que des boutons tendent à apparaître. Vous pouvez l’appliquer localement ou sur l’intégralité de votre visage en évitant le contour des yeux.

Le sérum hydratant

Comme son nom l’indique, le sérum hydratant permet d’hydrater la peau en profondeur. De ce fait, il convient parfaitement aux peaux sèches, fragiles et sensibles. Avec sa forte concentration en actifs (vitamines, acide hyaluronique), il réhydrate l'épiderme en profondeur et stimule le renouvellement cellulaire. De quoi éviter les zones de sécheresse, les démangeaisons et les sensations de tiraillement.

Le sérum anti-taches

À la suite d’une exposition prolongée au soleil ou avec l’âge, des taches brunes peuvent apparaître à la surface de la peau. Bénignes, bien que peu esthétiques, ces dernières peuvent être atténuées ou disparaître grâce à un sérum anti-taches.

Riche en niacinamide, il prévient l'hyperpigmentation et réduit les taches existantes. À terme, ce sérum permet d’avoir un teint plus uniformisé et dénué de toute marque brune.

Le sérum anti-âge

Enfin, le sérum anti-âge permet de lutter contre le vieillissement cutané. Composé d’acide hyaluronique, de collagène et de peptides, il viendra lisser les rides, hydrater la peau et repulper l’épiderme. De quoi atténuer considérablement les rides et ridules.