Ils lisent à travers vos pensées, ils sont capables de rentrer vos têtes pour contrôler vos actes, ils semblent être en mesure de prédire votre avenir ou de deviner votre passé. Comment font les mentalistes, les hypnotiseurs et les médiums pour s’infiltrer ainsi dans nos esprits ?

Comment font les mentalistes pour lire dans les pensées ?

Tout est une question d’analyse de comportement. Les mentalistes travaillent l’observation de la gestuelle et de la manière de s’exprimer. Ils analysent rapidement les petites micro-expressions, et étant dotés d’une forte mémoire ils sont capables de tout enregistrer. Les mentalistes ont de fortes tendances manipulatrices, ils mobilisent l’attention de leur interlocuteur pour utiliser certaines failles cognitives de son cerveau. Les mentalistes que l’on peut venir voir en spectacle, multiplient les opérations mathématiques qui ont pour point commun d’avoir toujours le même résultat. C’est ainsi qu’ils nous font croire qu’ils sont capables de compter à la vitesse d’une calculette !

Nous vous recommandons de lire l’article suivant, pour savoir comment font les mentalistes pour analyser la gestuelle : https://www.institut-pandore.com/mentalisme/analyser-decrypter-micro-expressions/.

Comment font les médiums pour prédire l’avenir ?

Le don de médiumnité existe-il réellement ? Les voyants utilisent-ils des techniques proches du mentalisme pour être en mesure de vous dire ce que vous souhaitez entendre ? Il faut d’abord savoir faire la différence entre un vrai voyant et une personne qui manipule les autres pour leur faire croire qu’il est capable de deviner certains faits. Un voyant sérieux est en quelque sorte victime de visions et d’intuitions qu’il peut plus ou moins contrôler. La voyance est un don qui se travaille à l’aide de plusieurs supports : tarot, pendule, astrologie, numérologie, chiromancie, boule de cristal, marc de café… Un voyant sérieux est un voyant qui se sert de son don à bon escient et non pour vous soutirer de l’argent.

Comment fonctionne l’hypnose ?

L’hypnose est un état de “conscience modifiée”. En théorie tout le monde est hypnotisable, et il est possible de nous faire faire absolument n’importe quoi. Le fait d’hypnotiser une personne peut prendre 5 secondes à quelques minutes. Il y a ensuite plusieurs niveaux de “profondeur” de l’hypnose. Plusieurs techniques d’hypnose sont possibles :

La première dite “rupture de pattern” consiste à troubler le cerveau en remplaçant brusquement un geste attendu par un autre geste (exemple mettre la main sur le front de l’interlocuteur au lieu de la lui serrer pour le saluer).

La deuxième consiste à activer une “confusion mentale” en noyant le patient d’informations difficiles à comprendre. Le patient réagira ensuite à la première chose qui lui paraîtra “cohérente”.

La troisième méthode, appelée “méthode de la suggestion”, consiste à hypnotiser l’interlocuteur en le noyant sous un flot de gestes qui lui sont inconnus. Petit à petit ses yeux se ferment, il a du mal à se concentrer, son esprit se relâche, la voix de l’hypnotiseur prend le dessus.