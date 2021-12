Home » Auto Comment remplacer les feux cassés d’une voiture ? Auto Comment remplacer les feux cassés d’une voiture ?

Le système d’éclairage d’une voiture revêt une importance capitale pour les usagers de la route. Ils servent à la fois pour voir et pour être vus. À travers les feux, l’automobiliste peut communiquer avec les autres conducteurs. Feux arrière, phares et optiques cassées ou mal éclairées augmentent les risques d’accident. C’est pourquoi le remplacement des feux cassés d’une voiture est indispensable.

Quelles sont les étapes pour remplacer les feux d’une voiture ?

Dès que vous constatez une défaillance sur les feux de votre voiture, vous devez le remplacer avant de la conduire à nouveau. Remplacer les éclairages d’une voiture peut être réalisé par le propriétaire s’il dispose de bonnes notions en mécanique.

Trouvez un feu de remplacement

La première étape consiste à commander votre nouveau feu. Vous avez le choix entre acheter une pièce d’occasion ou une pièce neuve. Sachez cependant qu’une pièce d’occasion est bien moins chère par rapport à un feu neuf : le prix d’un feu arrière d’occasion sur cette page par exemple peut vous étonner. Certains professionnels aguerris proposent en effet des pièces auto d’occasion jusqu’à 70 % moins chères que le prix du neuf. Par ailleurs, vous n’aurez aucun mal à y trouver les pièces adaptées à votre véhicule.

Quel que soit le modèle de votre voiture, il est désormais plus facile de commander les feux d’occasion. Vous pouvez également faire une comparaison de prix. Même s’il existe des reproductions des pièces originales avec des tarifs attractifs, les pièces d’occasion sont encore plus abordables.

Enlevez et changez les feux cassés

Si vous avez choisi de démonter et de changer vous-même le feu arrière cassé de votre voiture, vous devez seulement attendre la livraison. Dans le cas contraire, il est indispensable de prendre rendez-vous chez un garagiste. Le dépannage se passe sur le côté du coffre.

la première chose à faire est d'enlever la protection derrière le phare. Il peut être en moquette, en cache plastique ou en tissu selon le modèle du véhicule,

localisez ensuite les écrous et enlevez-les du goujon fileté. Ce dernier est la tige filetée servant à relier le phare avec les autres pièces,

enlevez et démontez complètement le feu arrière. Cependant, avant cela, retirez l'ampoule. Même si le feu arrière est dévissé, il est toujours retenu par un câble électrique. C'est ce qui permet d'alimenter l'ampoule.

Si vous n’avez jamais changé les ampoules des feux arrière de votre véhicule, c’est le moment de le faire. Pour réinstaller le nouveau feu arrière, refaites l’installation dans l’ordre inverse.

Si vous n’avez aucune notion en mécanique, vous pouvez faire appel à un professionnel. Notons cependant que cela peut prendre du temps et peut vous coûter beaucoup plus cher.

Le changement des feux d’une voiture peut coûter cher, surtout si vous avez l’habitude de faire appel à un garagiste pour n’importe quel dépannage. Les feux arrière d’une voiture peuvent se casser pour diverses raisons : intempéries, vandalisme, accident… Fort heureusement, il existe des astuces pour réduire le coût de remplacement des feux arrière de votre véhicule.

Souscrivez une assurance bris de glace

L’assurance bris de glace est une garantie qui couvre les dépenses inhérentes au remplacement ou à la réparation des glaces brisées d’une voiture. Les feux sont composés de glaces donc ils entrent dans cette catégorie.

Le contrat de base d’une assurance bris de glace varie en fonction de l’assureur. En général, il garantit le pare-brise. Certains assureurs y intègrent cependant les glaces latérales ou de côté. La garantie des feux arrière cassés est alors une option.

Si votre assurance auto prend en charge les dommages par accident ou les tiers étendus, vous avez déjà une assurance bris de glace. Il ne vous reste qu’à ajouter l’option feux arrière. S’ils sont garantis, l’assureur vous indemnise au moment du remplacement. Selon la cause de la casse, il est certain que vous n’aurez rien à payer.

Choisissez des pièces auto d’occasion

Avoir une voiture facilite le quotidien. Cependant, son entretien revient cher. Le remplacement des feux arrière de votre véhicule est inévitable si vous avez eu un accident. Si vous voulez faire des économies au moment de les changer, choisissez les pièces d’occasion. Les feux arrière d’occasion coûtent 30 à 70 % moins cher que les pièces neuves. De cette manière, le remplacement ne devient pas un gouffre financier.

L’attrait des pièces d’occasion ne vient pas seulement de leur prix. Vous faites également un bon geste pour l’environnement en les achetant. Vous éviterez le gaspillage tout en favorisant l’économie circulaire. Mais le plus important, c’est que vous aurez à disposition un grand choix de pièces détachées. Si votre véhicule est ancien, il est parfois difficile de trouver des pièces neuves chez le concessionnaire.

Il est toutefois important de préciser que la sécurité doit primer au moment de choisir les feux arrière de votre voiture. Ne vous laissez pas tenter par des pièces non adaptées, car elles sont moins chères. Cela peut vous coûter encore plus cher si vous passez un contrôle routier.

Où trouver des pièces d’occasion pour sa voiture ?

Il est désormais facile de trouver des vendeurs de pièces d’occasion. À part les centres de casse, les plateformes destinées à la vente des pièces auto d’occasion ne cessent de se développer. En seulement quelques clics, vous aurez un modèle adapté aux feux de votre véhicule. D’ailleurs, la livraison de ces pièces s’effectue rapidement.

Votre seul travail est de vérifier la fiabilité de votre vendeur. Pour cela, il suffit de parcourir son site et de regarder les avis des clients. Quelles sont les conditions générales de vente ? Est-ce qu’il respecte le délai de livraison ? Est-ce qu’il permet un retour en cas de problème ? Est-ce que son service client est efficace ? Est-ce que les pièces sont de bonne qualité ? Si la réponse à toutes ces questions est positive, vous pouvez passer votre commande.

À quel moment faut-il remplacer les feux de sa voiture ?

L’un des rôles principaux de l’installation électrique d’une voiture est d’assurer l’alimentation de ses feux. Un dysfonctionnement à ce niveau rend votre voiture inutilisable. Cependant, le problème des feux ne vient pas forcément de l’installation électrique. En cas de casse ou de défaillance, vous êtes obligé de procéder à leur remplacement.

Rôles des feux d’une voiture

En plus d’être des éclairages, les feux avec les clignotants servent à indiquer les mouvements latéraux et le freinage du conducteur. Ce dernier utilise également ces dispositifs pour signaler la présence d’une autre voiture. Rappelons les rôles de chaque feu de votre voiture.

les feux de jour sont obligatoires pour les voitures récentes. Ils servent à améliorer la visibilité dans les zones sombres en journée. Ils mettent les conducteurs en sécurité lorsqu'ils sont face à face. Ils ne sont cependant pas assez puissants pour remplacer les feux de croisement,

les feux de route, situés à l'avant, améliorent la visibilité sur la route pendant la nuit. Leur portée est de 100 m minimum. Sa puissance éblouit les autres usagers de la route. Ils s'utilisent surtout sur une route ou une autoroute avec peu de trafic,

les feux de position avant et arrière rendent le conducteur visible. Ils sont rouges à l'avant et blancs à l'arrière. Cependant, sur les voitures récentes, ils sont progressivement remplacés par les feux de jour,

les feux de stop s'allument lorsque le conducteur freine. Leur puissance est plus importante que celle des feux de position. Les feux de recul s'allument lorsque le conducteur entame une marche arrière,

les clignotants indiquent aux autres automobilistes la direction que va prendre le conducteur. Ils se situent en avant et à l'arrière du véhicule,

indiquent aux autres automobilistes la direction que va prendre le conducteur. Ils se situent en avant et à l’arrière du véhicule, les répétiteurs latéraux sont les cinquième et sixième feux clignotants. Ils augmentent leur visibilité latérale. Allumés ensemble avec les clignotants, ils servent de feux de détresse.

L’absence ou la défaillance de l’un de ces feux représente un risque pour le conducteur et pour les autres usagers de la route. Les feux cassés sont passibles de sanctions.

Les sanctions applicables en cas de défaut de feux auto

Un automobiliste qui conduit une voiture avec un problème de feux se met en situation d’illégalité. Non seulement il fait courir un risque à sa personne, mais également aux autres usagers de la route. Un oubli de sa part lui coûte également une sanction en fonction du motif et du degré de l’infraction.

Si les feux sont cassés ou n’éclairent pas suffisamment, le conducteur encourt une contravention de 3e classe. S’il roule malgré ses problèmes de feux, il paie une amende de 135 € avec un retrait de 4 points. Les contrôleurs routiers peuvent décider d’immobiliser le véhicule ou de suspendre son permis selon le cas.

L’oubli ainsi que l’usage abusif des feux d’un véhicule sont également passibles d’une lourde amende avec le retrait des points. Si le niveau de danger est élevé, un retrait de permis peut être envisagé. Dès que l’un des feux de votre voiture est défectueux, il est important de le changer.

Les feux d’une voiture assurent la sécurité lorsque vous utilisez le réseau routier. En cas de casse ou en cas de défaillance, vous courez et faites courir un risque aux autres automobilistes. Le remplacement des feux cassés doit être fait immédiatement pour éviter de payer une amende en cas de contrôle routier. Vous n’êtes cependant pas obligé de choisir une pièce neuve. Les feux arrière d’occasion sont moins chers et plus accessibles en termes de disponibilité et de livraison. De plus, il est désormais très facile de trouver un vendeur de pièces d’occasion à l’ère du digital.