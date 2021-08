Home » Mode Prêt-à porter : la robe-chemise tendance et décontractée Mode Prêt-à porter : la robe-chemise tendance et décontractée

La robe-chemise fait partie des pièces qui demeurent indémodables et intemporelles. Très tendance en hiver comme en été, elle convient parfaitement pour un look décontracté. Chic et confortable, elle compte parmi les pièces que vous devez à tout prix avoir dans votre dressing. Se déclinant en une multitude de versions, la robe-chemise ne peut que vous mettre en valeur (à condition bien évidemment de choisir le bon modèle). Vous êtes petite, grande, mince ou avec des rondeurs ? Vous affichez une taille marquée ? Vous avez des hanches larges, une petite ou une généreuse poitrine, ou encore du ventre ? La robe-chemise vous accompagne toujours dans vos envies d’être belle.

Comment bien porter une robe-chemise pour afficher un look tendance et décontracté ? Quelle couleur choisir ? Avec quoi l’associer ? Tour d’horizon sur ce vêtement à double utilité.

La robe-chemise s’adapte à toutes les morphologies. Néanmoins, le choix du modèle est crucial pour bien affirmer votre féminité.

Si vous êtes petite, optez pour une robe-chemise de type liquette. En été, laissez-vous séduire par la robe-chemise avec les côtés fendus remontants sur les cuisses. En hiver, misez plutôt sur un modèle un peu stretch. Par contre, les robes chemises XXL ne vous conviennent pas du tout. Évitez également les modèles dont les longueurs tombent sous les genoux. Ils vous feront paraître encore plus petite que vous ne l’êtes déjà.

La robe chemise longue et décolletée sera parfaite pour mettre en valeur une silhouette longiligne. Niveau longueur, tout vous ira à la perfection. Vous pouvez même tenter une robe-chemise très longue, qui descend jusqu’aux chevilles pour une allure classe et élégante. Dans le cas où vous auriez une petite poitrine, laissez ouverts quelques boutons pour un rendu maxi décolleté.

Autre option pour mettre en valeur votre allure : une robe-chemise blanche à poches. Ce modèle vous sublimera à coup sûr.

Déjà, juste pour son côté confortable, relax et décontracté, la robe chemise est un basique du dressing féminin, à accorder ensuite selon la morphologie de chacune bien sûr pour véritablement vous mettre en valeur. Si vous avez une morphologie plutôt fine et menue, optez pour une robe-chemise aux matières qui étoffent et à coupe mi-cuisses. La robe-chemise en jean ou façon officier vous ira par exemple à merveille. Vous avez une préférence particulière pour le look streetwear ? Privilégiez la robe-chemise à coupe oversize. La robe-chemise fluide sera aussi très agréable à porter.

Pour une silhouette aux formes généreuses, le mieux est d’opter pour une robe-chemise à matière fluide. N’hésitez pas à vous faire plaisir avec des décolletés plongeants. Pour mettre en avant vos atouts, choisissez par exemple une robe-chemise déboutonnée à longueur mi-mollet. En même temps, elle fera ressortir votre côté élégant. Pour une chemise à manches longues, retroussez-les pour afficher un style chic et classique.

Une femme ronde n’aura rien à envier aux autres avec une robe-chemise longue et fluide. Ce modèle peut vous accompagner aussi bien lors d’une sortie en famille que pendant une balade romantique.

La coupe oversize : une tendance pour toutes les silhouettes

La robe-chemise oversize s’inscrit naturellement dans les tendances phares du moment. Cette coupe convient à quasiment toutes les silhouettes. D’ailleurs, il vous est possible d’économiser en transformant la chemise de votre homme en une robe-chemise oversize. Bien entendu, il faudra bien l’accessoiriser pour ne pas avoir l’air de sortir du lit. La robe-chemise oversize se décline en un large panel de choix. Pour bien la porter, retroussez les manches et ajoutez une ceinture à la taille.

Robe-chemise : les couleurs et les matières tendance

Le choix d’une robe-chemise se fait en fonction de votre morphologie. Mais pas seulement ! Il tient également compte des matières, des imprimés et des couleurs. Le but : porter ce vêtement chic et décontracté de manière élégante. La robe-chemise se décline en une multitude de matières et de coloris.

La robe-chemise en jean pour un look trendy

La robe-chemise en jean est une pièce intemporelle qui n’a pris aucune ride au fil du temps. Must dans la garde-robe féminine, elle permet d’obtenir facilement une grande variété de styles. Par ailleurs, elle se porte quasiment toute l’année (à condition de bien choisir les accessoires). En hiver par exemple, la robe-chemise en jean se porte avec des collants gris ou noirs. En été, accordez-la avec des chaussures légères dans le thème estival. Pour vous rendre plus féminine, n’hésitez pas non plus à la ceinturer. De cette façon, vous marquerez bien votre taille.

Les imprimés qui vous mettent en valeur

La robe-chemise se décline également en plusieurs imprimés : fleuris, à pois, à rayures, à carreaux, léopard, etc. Seulement, certains imprimés valent mieux que d’autres, selon votre morphologie.

les imprimés fleuris mettent en valeur les silhouettes pulpeuses et rondes. Par contre, les imprimés à pois ou à rayures sont à éviter.

mettent en valeur les silhouettes pulpeuses et rondes. Par contre, les imprimés à pois ou à rayures sont à éviter. Les imprimés à carreaux subliment les silhouettes longilignes.

subliment les silhouettes longilignes. les imprimés léopard conviennent davantage aux silhouettes fines et menues.

Les couleurs de la robe selon les saisons

Sur le marché actuel, vous trouverez de nombreux coloris de robe-chemise. À vous de trouver la couleur qui vous correspond le mieux et vous met véritablement en valeur. Autre conseil : adaptez votre choix en fonction des saisons. En hiver par exemple, optez pour des tons neutres. Dans cette catégorie, on retrouve le gris, le noir, le blanc et le bleu. En été, virevoltez avec des couleurs flashy : orange, rouge, vert, jaune moutarde ou rose. En automne et au printemps, misez sur des couleurs moins tape-à-l’œil. Cette catégorie regroupe notamment le violet, le mauve, la taupe et le marron.

Quels accessoires porter avec une robe-chemise ?

Une robe-chemise est une pièce ultrabasique. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez négliger le choix des accessoires. Ces derniers rehausseront votre style et votre look.

Une ceinture

La ceinture est la meilleure copine de la robe-chemise. Si vous avez un style plutôt minimaliste, optez pour une ceinture fine (bien qu’elle ne soit plus très en vogue). Sinon, choisissez une ceinture large noire à la boucle en argent pour affirmer votre côté glamour. Ce modèle a actuellement le vent en poupe. La ceinture en cuir reste également très prisée.

Un sac à main

Pour contrebalancer le côté masculin de la robe-chemise, misez sur un sac à main girly de type pochette. Une petite pochette avec une chaîne dorée et faite d’une matière douce, et le tour est joué pour un look minimaliste et élégant. Sinon, le sac-ceinture nouvelle génération se veut aussi très tendance pour un effet sport.

De jolis bijoux

Au niveau des poignets, jouez sur l’accumulation de bracelets fins. Une jolie montre discrète peut aussi faire du plus bel effet. Pour le collier, misez sur un bijou assez volumineux sans pour autant tomber dans l’excès. En ce qui concerne les boucles d’oreilles, des créoles ou de petites boucles discrètes feront très bien l’affaire.

Robe-chemise : quelles chaussures porter avec ?

Outre ces accessoires, le (bon) choix des chaussures est aussi essentiel !

La chaussure assortie à une robe-chemise en hiver

Sous votre robe-chemise, n’oubliez pas les collants. Ajoutez à cela des bottes hautes ou des cuissardes pour un look glamour. Une paire de bottines ou de boots rock vous iront aussi à merveille.

La chaussure assortie à une robe-chemise en été

En été, va pour les chaussures légères ! Par exemple, associez votre robe-chemise tunique à des baskets. Si vous préférez la robe-chemise en jean, misez sur des sandales plates ou des tongs. Sinon, la robe-chemise drapée s’accorde très bien avec de jolis escarpins.