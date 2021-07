T-shirt personnalisé et Goodies Pub : un enjeu marketing pour les entreprises ?

La publicité est un axe majeur de la communication externe d’une entreprise. Se faire connaître davantage et gagner un peu plus la part du marché est un défi quotidien que doivent relever les entreprises. Pour les plus jeunes d’entre elles, les supports publicitaires comme les T-shirts personnalisés et les goodies sont un excellent moyen de faire connaître leur marque.

Pourquoi les T-shirts personnalisés et goodies comme alternatives publicitaires ?

En matière de communication d’entreprise et de marketing à des fins de croissance, le T-shirt personnalisé joue un rôle majeur. Toutes les entreprises cherchent à optimiser au maximum leur stratégie marketing. L’utilisation des T-shirts personnalisés fait partie d’un grand ensemble médiatique qui est la communication par objet.

La communication par l’objet est l’une des clefs à la disposition des entreprises de tout secteur d’activité pour faire connaître leurs biens et services. Vous souhaitez attirer davantage de prospects autour de vos produits et services ? La communication par l’objet vous sera d’une grande utilité en contribuant à porter au plus grand nombre l’identité de votre entreprise.

Cette forme de communication visuelle vous servira ainsi de vitrine portative pour votre savoir-faire. Par ailleurs, l’efficacité de l’option des T-shirts personnalisés et Goodies pub se justifie notamment par leur caractère économique.

En effet, vous n’aurez aucun mal à vous procurer des modèles de T-shirt personnalisés pas chers et d’excellente facture sur des plateformes d’e-commerce spécialisées. Nul besoin d’un budget conséquent pour mettre en place cette stratégie de communication qui voyagera pour vous !

De plus, en comparaison avec les moyens de communication traditionnels comme les grandes affiches publicitaires, pancartes ou silhouettes cartons, ces alternatives peuvent servir de moyen de fidélisation. Vous n’aurez qu’à les offrir à vos meilleurs clients comme cadeaux de fin d’année ou en période de promotion.

T-shirt personnalisé et goodies pub : comment ça marche ?

Comme partiellement évoqué plus haut, vous n’aurez aucun mal à trouver un prestataire pour vous réaliser des T-shirts personnalisés et goodies pub à l’effigie de votre entreprise. Pour cela, vous n’aurez qu’à vous rendre sur une des nombreuses plateformes en ligne qui offrent des services d’impression de logo, de broderie et de sérigraphie.

La seule tâche qui vous incombe sera d’identifier un prestataire suffisamment fiable pour réceptionner vos commandes. Bien sûr, vous devez avoir une idée claire de ce que vous recherchez. Pour vous faciliter la décision, vous pourrez vous appuyer sur des critères tels que :

les couleurs (blanc, bleu, rouge, vert) ;

les genres (homme, femme, unisexe) ;

la taille (M, ML, XL, XX) ;

et la matière (organique ou coton).

Pour le choix des couleurs, veillez à tenir compte de celles de votre marque ou entreprise, pour un meilleur assortiment. Outre les T-shirts personnalisés, vous pouvez également miser sur la réalisation des goodies pub pour véhiculer un message précis comme votre slogan ou tout simplement le nom de votre entreprise.

Assurez-vous, pour cela, de faire réaliser ces divers articles auprès d’un même prestataire pour bénéficier de remises. Ne manquez pas non plus de miser sur des designs sympas et des produits recyclables, pour allier l’efficience et la praticité à l’efficacité.