Comment changer ses euros en francs suisses ?

Que ce soit pour un voyage touristique ou professionnel en Israël, la maîtrise du taux de change de l'euro du franc suisse est très utile. Cela vous aide également à mieux convertir vos devises. Il est alors essentiel d'opter pour une stratégie avantageuse et de connaître les établissements de change de CHF/EUR pour réussir vos transactions. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le taux de change du franc suisse et de l'euro ici

Quelle est la meilleure méthode pour échanger des francs suisses et des euros ?

Pour échanger le franc suisse en euros, il est important d'adopter une méthode particulière. Cela vous permet de faire un bon échange.

Tenez-vous au courant du coût des opérations de change entre le franc suisse et l'euro

Il faut dire qu'échanger des francs suisses contre des euros n'est pas si compliqué. Cependant, il est assez difficile de trouver un taux avantageux. Par conséquent, avant de choisir votre modification, il serait judicieux de faire une simulation en utilisant un convertisseur de devises en ligne. En principe, cela vous permet d'obtenir la valeur affichée. Toutefois, le montant que vous recevez après la conversion peut être différent.

En fait, cela est dû à la variation constante du coût réel des pièces. En moyenne, la valeur affichée par les bureaux de change est mise à jour une fois par jour. Par conséquent, cette valeur correspond rarement à la valeur en vigueur au moment de la conversion. En outre, il est important de préciser que lorsque vous souhaitez effectuer un échange de francs suisses en euros, le taux de change appliqué correspond au taux interbancaire. Ce dernier augmente ou diminue d'une marge plus ou moins significative, selon le fournisseur financier choisi.

Il existe un certain nombre de points forts dont vous devriez profiter si vous souhaitez profiter du meilleur taux de change. Tout d'abord, vous pouvez comparer le montant qu'il vous a offert avec le seul affiché dans le convertisseur en ligne. Souvenez-vous également demandez des informations spécifiques sur les tarifs appliqués. Faites attention aux établissements qui proposent des opérations de change avec « zéro frais ».

Que devez-vous faire avant de convertir votre argent ?

Avant de vous lancer dans un accord de change, prenez le temps de discuter de diverses questions importantes. La sécurité doit être votre première préoccupation. Pour réussir vos transactions sécurisées, adressez-vous aux institutions qui vous émettent un reçu indiquant le taux de change. Pensez également à la durée de la transaction. Selon l'urgence de vos besoins, vérifiez si la transaction prendra du temps ou si elle est instantanée.

Où effectuer le changement ?

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez échanger vos francs suisses en euros.

Procéder à l'échange de francs suisses contre des euros dans un bureau de change physique

Les bureaux de Physical Exchange sont l'endroit le plus connu pour effectuer des opérations vos transactions. Vous pouvez convertir le montant en espèces ou opter pour un virement bancaire si l'établissement propose ce service. Cependant, il convient de garder à l'esprit que leur présence sur place est nécessaire. En outre, le taux de change appliqué dans un bureau de change est mis à jour au moins une fois par jour. Un bureau de change physique implique des dépenses d'équipement et la rémunération des employés. Cela crée des charges financières supplémentaires qui affectent la croissance des marges.

Faites un échange de francs suisses en euros dans une banque classique

Les banques traditionnelles peuvent également échanger leurs francs suisses contre des euros. Toutefois, il convient de noter que les banques qui offrent ce service sont celles qui perçoivent les personnes transfrontalières comme un créneau de nouveaux clients. Ils adaptent donc leurs offres à leurs besoins pour bénéficier de plus d'avantages. Pour rendre leurs offres plus attrayantes, les banques ont mis en place le système LSV. Est système fait référence au débit permanent automatique ou à la collecte directe. Ainsi, après la conversion du montant souhaité par le travailleur transfrontalier, ce dernier peut demander un virement sur son compte français.

En outre, le taux utilisé par les banques augmente comme dans les bureaux de change. En outre, les institutions financières obtiennent une marge sur la revente de pièces. C'est essentiellement la raison pour laquelle les conversions ont lieu à un taux plus élevé. Faites donc attention au taux proposé par chaque banque pour choisir celui qui vous convient le mieux.

Échangez des francs suisses et des euros dans un bureau de change en ligne

À ce jour, il existe des bureaux de change en ligne pour les francs suisses où vous pouvez effectuer vos différentes transactions. Le service de change proposé ici est simplifié par virement bancaire. Les étapes pour utiliser les services d'un bureau de change en ligne sont sûres et rapide. Pour commencer, vous devez créer un espace client en ligne depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Ensuite, il vous suffit de transférer le montant que vous souhaitez modifier et votre compte sera crédité dans les prochaines minutes. Selon le bureau et la particularité de la transaction, la durée peut aller jusqu'à 24 heures.

Les échangeurs en ligne bénéficient de coûts d'exploitation réduits, ce qui affecte les marges appliquées au taux de change. Cela leur permet d'offrir des taux de change beaucoup plus avantageux par rapport aux autres institutions de change. De plus, les transactions sont assez rapides et vous pouvez les suivre.

Que vous soyez un travailleur transfrontalier, un vacancier ou une PME, il est important de bien choisir votre bureau de change en ligne. Nous allons donc vous donner quelques conseils pour prendre la meilleure décision.

Pour Pour commencer, vous pouvez voir les différents frais qui peuvent être appliqués aux bureaux de change en ligne, à savoir :

Frais de gestion

Frais de transfert

Les frais d'ouverture

Vous devez savoir que certains bureaux, par exemple, vous factureront des frais de maintenance ou des frais, même si vous restez dans la zone euro et utilisez un virement bancaire. Maintenant, il est tout à fait possible de trouver des solutions où vous n'avez rien à payer. N'hésitez donc pas à consulter leurs services.

L'autre point important à garder à l'esprit est la sécurité des transactions. Idéalement, vous constaterez que le bureau en ligne coopère avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est soumis à la surveillance de l'OAR-G.

Enfin, vous devrez vous assurer que le change de devises se fait rapidement, afin de ne pas vous retrouver en difficulté. Sachez que vous pouvez trouver un bureau en ligne pour garantir une transaction entre le jour même et 48 heures, évidemment en fonction du pays de destination et de la devise d'expédition.

Où trouver un bon taux de change francs suisse euros en France ?

Maintenant vous savez comment faire pour que les francs suisses que vous n'avez pas dépensés pendant votre voyage soient changeables en euros. Peut-être retournerez-vous un jour à Genève, mais en attendant, plutôt que de conserver des billets inutilisables au quotidien, et qui vont dormir dans un tiroir, autant les faire changer et avoir entre les mains un peu de liquide pour faire vos courses, boire un café ou jouer au loto... Maintenant ce qu'il vous faut c'est un endroit sûr où vous pourrez faire en sorte de changer votre argent. Renseignez-vous sur internet, cela peut être la solution à votre besoin. On trouve en effet de très bonnes indications sur les lieux ou changer ses euros en francs suisse ou inversement, ainsi que des données très précises sur les taux de change en cours. On sait bien que le marché des devises a tendance a évolué, au fil des jours, donc en prenant de bons renseignements sur le bon site internet, on a des chances d'obtenir un meilleur taux de change entre le franc suisse et l’euro.

Quand on se déplace d'un pays à un autre, il faut absolument disposer d'argent liquide avant de partir. Les travailleurs frontaliers, eux, ont cette particularité de naviguer entre la France et la Suisse, donc d'avoir la possibilité d'aller dans un bureau de change d'un côté ou de l'autre de la frontière entre les deux pays. Mais cela n'est pas le cas de tout le monde. Bien souvent, c'est en revenant sur le sol français que l'on doit faire changer ses francs suisses en euros, de la même manière que l'on va au bureau de change avant de partir en Suisse pour obtenir des francs à la place de ses euros. On a ainsi déjà des billets dans ses poches quand on arrive sur place.