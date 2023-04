Le Monster Truck le plus imposant du monde

Le Raminator est un monster truck dans tous les sens du terme. Il est plus lourd qu'un rhinocéros adulte 5,25 tonnes et plus rapide qu'une Ferrari Enzo (0 à 96 km/h en 3 secondes). Il mesure 3 mètres de haut et 4,5 mètres de large. Il est chaussé de pneus de 66 pouces de haut pesant chacun 400 kg. Il est propulsé par un moteur Hemi suralimenté de 14m3 qui produit 2 000 chevaux. Il a écrasé des bus et des moissonneuses-batteuses, et il a coûté environ 280 000 dollars soit 228 000 euros.

Record de vitesse

Il vient d'établir le Guinness record du monster truck le plus rapide, avec une vitesse de pointe de 159 km/h. Cela répond à une question que vous n'avez peut-être même pas pensé à poser, mais que beaucoup d'autres ont posée.

A lire en complément : Un retraité s’offre un impressionnant camping-car... mais ne peut circuler avec !

L'une des questions que l'on nous pose souvent est de savoir à quelle vitesse l'un de ces engins peut aller, explique Tim Hall, qui a construit Raminator avec son frère Mark. "Eh bien, allons le découvrir." Hall et son frère sont les deux moitiés de Hall Bros Racing, et ils construisent des monstres routiers depuis une trentaine d'années. Leurs camions, sponsorisés par Ram depuis 2002, ont remporté des prix et des championnats dans la série Monster Jam.

La course au record de vitesse, qui s'est déroulée en Juillet 2020 sur l'étonnant Circuit des Amériques à Austin, au Texas, était quelque chose d'entièrement différent pour ces gars. Ils ont l'habitude d'écraser des obstacles et de s'envoler dans les airs dans une arène, et non de se traîner sur une piste de course de classe mondiale. "Il y a la Formule 1 à une extrémité du spectre, et il y a nous ici à l'autre extrémité", dit-il à propos de la course. "Nous avons couru sur la même piste."

A voir aussi : Quels sont les pneus fabriqués en France ?

Une technologie impressionnante

Bien que la F1 et les monster trucks puissent occuper différentes extrémités des sports motorisés, ne sous-estimez pas un instant l'ingénierie impliquée dans un monster truck comme le Raminator. La génération actuelle de Raminator est le fruit de décennies de travail, explique Hall. Au fur et à mesure que leur expertise et la technologie disponible ont progressé, ils ont amélioré des choses comme le châssis et la suspension, rendant chaque itération plus puissante, plus durable et complètement ridicule de la manière la plus impressionnante qui soit.

Chaque roue est équipée de deux amortisseurs, le châssis est fait de tubes d'acier et les arbres d'essieu sont faits d'alliages d'acier spéciaux pour résister aux mauvais traitements qu'un monster truck peut subir. Selon Hall, le Raminator est à la fois un dragster, un rallye dans le désert et un équipement agricole : il est rapide, durable et puissant. "Mettez tout ça dans un mixeur et voilà ce que vous obtenez."

Pour établir le record, l'équipe a modifié la vitesse du camion pour privilégier la vitesse de pointe à l'accélération pure et simple. Mark Hall a conduit le camion, passant sous la barre des 160 km/h qu'il voulait atteindre, mais battant l'ancien record de 155.7 km/h, établi en mars 2012 par le monstre Aaron's Outdoors.

Le meilleur Monster Truck ?

Le Raminator, c'est beaucoup de choses : il est grand, rapide, lourd, quasi incassable. Mais il n'est pas économe en carburant. Hall n'a pas le chiffre exact du nombre de litres d’essence consommé par ce monstre en 1h mais croyez-nous c’est hallucinant. Il estime que la course à grande vitesse a brûlé 18 litres de méthanol. Sur une course d'un quart de mile, cela donne 72 litres par kilomètre. On vous laissera faire le calcul pour avoir la consommation au 100km… Si vous êtes fans de ce genre de véhicules, mais que vous n’avez pas vraiment envie de voir votre salaire partir en fumée dans de l’essence, vous pouvez toujours acheter une réplique télécommandée.