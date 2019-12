Home » Business Alexia : pourquoi choisir cet annuaire d’avocat en ligne ? Business Alexia : pourquoi choisir cet annuaire d’avocat en ligne ?

De plus en plus de professions exploitent les avancées technologiques en matière d’information et de communication pour se développer. Et c’est dans cette optique que depuis quelques années, les avocats créent des annuaires en ligne tels qu’Alexia.fr afin d’apporter de la visibilité à leur activité. Découvrez quelques avantages à adopter Alexia.

Qu’est-ce qu’un annuaire d’avocat en ligne ?

Un annuaire d’avocat en ligne est un annuaire Web qui liste les coordonnées des différents avocats qui y sont inscrits. Il s’agit de leur nom, prénom, numéro de téléphone… Il a pour rôle de permettre au public de consulter directement ces auxiliaires de justice en ligne pour résoudre diverses situations telles qu’un divorce à l’amiable. En plus, grâce à cette plateforme, vous pouvez simplement demander des conseils juridiques. Un annuaire d’avocat en ligne comme tout annuaire web est disponible de façon permanente. Les annuaires d’avocats en lignes à l’image d’Alexia.fr sont classés dans la catégorie des annuaires spécialisés et thématiques.

Les spécificités d’Alexia

Alexia.fr est un annuaire d’avocats destiné aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Il possède à son actif plus de 6000 avocats que vous pouvez consulter gratuitement. Alexia fait partie des plateformes d’avocat les plus visitées. En effet, il se démarque par ses caractéristiques exceptionnelles telles que son design attrayant, ses offres explicites. De plus, cet annuaire dispose d’un service de mise en concurrence des avocats qui leur permet de se surpasser. Enfin, les avocats d’Alexia.fr se notent réciproquement. Par ailleurs, Alexia propose au public des services très intéressants. Ainsi, vous pouvez consulter cet annuaire pour des situations telles que la non-représentation d’un enfant, l’ajout d’un prénom sur son acte de naissance, le droit de visite sans hébergement, la demande de visa, le divorce à l’amiable…

Le divorce à l’amiable

Encore appelé divorce par consentement mutuel, le divorce à l’amiable est la procédure de divorce la plus rapide. Il est recommandé lorsque les deux conjoints s’accordent parfaitement sur les différents effets du divorce. Il s’agit du partage des biens, la pension alimentaire, l’attribution du domicile conjugal, la garde des enfants. Les deux parties doivent être en mesure de laisser leurs différends et de s’entendre sur l’essentiel. La procédure de divorce à l’amiable dure au plus trois mois contrairement à d’autres formes de divorce.

Depuis quelques années, il est possible de faire le divorce à l’amiable sans un juge. Il suffit que chaque conjoint ait son propre avocat. Ce dernier se chargera du respect des droits de son client et de la rédaction des conventions du divorce. Enfin, le divorce sera rendu officiel par un notaire. Avec Alexia.fr, vous pouvez trouver facilement un avocat compétent qui pourra vous accompagner tout au long de votre procédure de divorce. La plateforme dispose de nombreux avocats spécialistes de divorce dont les honoraires sont très abordables.

Alexia.fr est un annuaire d’avocat en ligne de renom. Il est au service des entreprises et des particuliers auxquels il offre des prestations de qualité.