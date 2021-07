Home » Tech Instagram : combien de followers faut-il pour être influenceur ? Tech Instagram : combien de followers faut-il pour être influenceur ?

Depuis quelques années, Instagram est devenu l’un des réseaux sociaux les plus utilisés à l’échelle internationale. Bon nombre d’entreprises et de marques se tournent vers cette plateforme pour leurs campagnes marketing digital. Les influenceurs sont ainsi de plus en plus nombreux à prospérer sur ce réseau social. Le métier d’influenceur est plébiscité, car il constitue une activité professionnelle très rentable. À l’évidence, le nombre de followers représente une condition essentielle pour exercer ce métier. Vous désirez devenir influenceur et connaître le nombre d’abonnés requis pour vous démarquer ?

L’achat de followers, une pratique courante des influenceurs sur Instagram

Bon nombre d’influenceurs se tournent vers l’achat d’abonnés dans le but de gagner en notoriété et en visibilité.

Quels avantages pour les influenceurs d’acheter des abonnés sur Instagram ?

Acheter des followers vous permet non seulement de devenir plus populaire, mais aussi d’être facilement repéré par les marques. En effet, plus vous gagnez en notoriété, plus les entreprises chercheront à faire appel à vos services.

Gardez à l’esprit que l’achat de followers ne s’improvise pas. Vous devez établir une stratégie concrète pour y arriver. Si vous souhaitez devenir influenceur par exemple, n’hésitez pas à contacter un service qui propose d’acheter des followers pour éviter les arnaques.

L’achat de followers est-il légal ?

L’achat d’abonnés est une stratégie marketing au même titre que les publicités. Il s’agit donc d’une pratique tout à fait légale. Cette stratégie respecte d’ailleurs toutes les conditions liées aux médias sociaux. Sachez également qu’Instagram ne sanctionne pas les comptes qui achètent des followers. Il bannit uniquement les utilisateurs qui pratiquent des activités illicites telles que le plagiat de contenus ou les spams.

Bon nombre d’influenceurs acquièrent en effet leur popularité grâce à des stratégies dites « naturelles ». Il est toutefois nécessaire de procéder à une analyse approfondie avant de passer à l’étape d’achat de followers.

Qu’en est-il des faux abonnés ?

Même si recourir aux services des influenceurs permet aux entreprises de promouvoir leurs produits, il convient de faire attention aux faux abonnés. Certains professionnels n’hésitent en effet pas à acquérir des followers via de faux comptes.

Ces derniers sont très répandus depuis quelque temps. Ils peuvent constituer un atout considérable pour les influenceurs, mais l’identité réelle de ces comptes reste inconnue. Par conséquent, ces utilisateurs fictifs n’apportent rien de bon pour les marques. De nos jours, des dispositifs ont été mis en place afin d’identifier les faux comptes et de les supprimer.

Le nombre de followers requis pour devenir influenceur sur Instagram

À l’évidence, pour devenir influenceur, vous devez disposer d’une audience considérable. Le nombre de followers requis dépend ainsi de votre objectif dans cette activité. Lorsque les marques cherchent des influenceurs pour les représenter, leur premier réflexe est d’observer et d’analyser le profil de leurs followers.

L’étape suivante consiste à définir un budget en fonction de leurs besoins. Cela évite notamment les éventuelles pertes liées à une campagne inadaptée. Elles regardent surtout l’engagement de votre audience, peu importe le nombre de followers que vous avez. Elles se concentrent notamment sur la sensibilisation aux produits ou services proposés, et aux ventes potentielles. Les marques regardent également le taux d’engagement d’un influenceur et la qualité de ses publications.

La majorité des influenceurs débutent avec une audience d’environ 1 000 followers. Les catégories d’influenceurs sont cependant déterminés en fonction du nombre d’abonnés qu’ils possèdent :

nano-influenceur : entre 1 000 et 5 000 abonnés ;

: entre 1 000 et 5 000 abonnés ; micro-influenceur : entre 5 000 et 20 000 abonnés ;

: entre 5 000 et 20 000 abonnés ; influenceur intermédiaire ou Mid influencer : entre 20 000 et 100 000 abonnés ;

: entre 20 000 et 100 000 abonnés ; macro-influenceur : entre 100 000 et 1 000 000 d’abonnés ;

: entre 100 000 et 1 000 000 d’abonnés ; méga-influenceur : au-delà de 1 000 000 d’abonnés.

Il existe plusieurs manières d’augmenter le nombre de followers. Un influenceur peut facilement devenir populaire sur Instagram grâce à une notoriété déjà acquise. Cela peut concerner la popularité sur d’autres réseaux sociaux ou les relations dans la vie quotidienne.

Influenceur sur Instagram, une activité professionnelle à part entière

Instagram fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés par les influenceurs. Cette plateforme permet en effet de développer facilement une communauté.

Un créateur de contenus pour ses followers

Un influenceur a pour principale mission de publier des contenus intéressants sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Il possède une communauté qui le suit et fait confiance à ses avis et recommandations. L’exercice du travail d’un influenceur requiert un certain charisme et une notoriété considérable. Grâce à ses qualités, un influenceur crée des habitudes de consommation destinées à ses followers. Bon nombre de marques se tournent vers ces professionnels dans un objectif marketing. Grâce à cela, des publications de l’influenceur seront monétisées.

Un ambassadeur pour les marques

La majorité des influenceurs sont des ambassadeurs pour les marques de produits divers. Ils se spécialisent par exemple dans l’univers des produits destinés à la mode tels que les cosmétiques, les bijoux et les vêtements. Le lien entre un produit et un influenceur donne aux marques la possibilité de gagner la confiance des consommateurs. Grâce aux influenceurs, les produits proposés véhiculent facilement des messages afin d’attirer plus de consommateurs.

Si vous désirez vous lancer dans cette carrière, gardez à l’esprit que le travail d’un influenceur n’est pas facile. En plus de gérer le contenu que vous postez, vous devez également être patient quant à l’acquisition d’une notoriété. Quel que soit le réseau social que vous désirez exploiter en tant qu’influenceur, veillez à considérer toutes les techniques nécessaires.

Les techniques qui permettent d’augmenter le nombre de followers sur Instagram

Mis à part l’achat d’abonnés, plusieurs méthodes permettent de gagner en notoriété sur Instagram.

Fixez les bons objectifs

Vous devez considérer en premier lieu tous les facteurs qui vous poussent à devenir influenceur avant de vous lancer dans cette carrière. Vos objectifs peuvent être chiffrés ou non, mais veillez à ce qu’ils soient sources de motivation dans votre activité. Vous pouvez d’ailleurs utiliser la stratégie des objectifs SMART pour définir vos objectifs. Basez-vous sur les objectifs chiffrés pour surveiller la croissance de votre nombre d’abonnés et évaluer votre performance. Vous pouvez également instaurer des paliers mensuels à réaliser.

Interagissez avec votre audience

Vous pouvez interagir avec votre audience en fonction de vos objectifs. Si votre stratégie pour attirer des followers ne fonctionne pas, vous pourrez en effet l’ajuster en conséquence. Sachez également que les commentaires sont plus importants que les likes sur Instagram. Favorisez donc les publications qui vous permettront de communiquer avec votre audience via les commentaires.

La messagerie sur Instagram est également un moyen de communication à ne pas négliger. Pour garantir l’efficacité de cette stratégie, vous pouvez cibler les personnes les plus actives sur le réseau et interagir avec elles au maximum.

Suivez les personnes qui comptent

Nous vous recommandons de faire des recherches poussées pour trouver les comptes des marques proposant des produits qui vous intéressent. N’hésitez pas à cliquer sur les meilleures publications, puis repérez les personnes qui ont commenté ces posts sur les réseaux sociaux et suivez-les. Bon nombre d’entre elles devraient vous suivre en retour. Concentrez-vous ensuite sur l’engagement et interagissez avec un minimum de dix personnes par jour.

Les followers constituent un moyen indispensable pour les influenceurs d’attirer les marques. Sur Instagram, bon nombre d’influenceurs se tournent vers l’achat de followers pour gagner en popularité. Le nombre d’abonnés requis pour être influenceur dépend de vos objectifs. L’influenceur est d’ailleurs classé en fonction du nombre d’abonnés qu’il possède.

Grâce à certaines méthodes, il est tout à fait possible d’augmenter le nombre de vos followers sur Instagram. Certains influenceurs restent tout de même perplexes sur l’achat d’abonnés, même si cette stratégie est tout à fait légale. Les méthodes d’acquisition de followers dites « naturelles » sont tout de même les plus prisées.