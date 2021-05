Home » Maison Comment utiliser Sanytol désinfectant linge ? Maison Comment utiliser Sanytol désinfectant linge ?

Pour débarrasser vos vêtements des microbes et réduire efficacement la prolifération des bactéries sans faire un lavage à 90°, optez pour Sanytol. Il s’agit d’un véritable désinfectant linge. Découvrez dans cet article, comment vous pouvez l’utiliser.

Que contient Sanytol ?

Sanytol est un produit qui est utilisé pour désinfecter les linges tout en les rendant plus agréables à porter. Il ne contient pas de javel, car la javel ne lui permettrait pas de remplir sa mission. Premièrement, la javel est un composant qui est trop puissant pour les textiles. Deuxièmement, ce produit attaque par son action chimique les yeux et la peau. La javel peut donc être à l’origine des irritations de votre peau. Troisièmement, la javel recontamine plus facilement le linge qu’elle est censée désinfecter.

Votre produit Sanytol est composé essentiellement d’une substance active biocide (TP2/AL). On y retrouve 2,7 % de chlorure de didécyldiméthylammonium avec un taux inférieur à 5 % d’agents de surface non-ioniques. En outre, il renferme moins de 5 % d’agents de surface cationiques. Enfin, il contient des désinfectants et des parfums. Comment peut-on se servir de ce produit ?

Utilisation de Sanytol, cet impressionnant désinfectant linge

Pour utiliser et constater l’efficacité de ce désinfectant, vous devez séparer les différents types de linge. Autrement dit, il n’est pas recommandé de mélanger vos vêtements de sport avec vos linges de maison ou de cuisine lors de l’utilisation de Sanytol.

Si vous devez faire un lavage à la main, vous utiliserez ce produit désinfectant uniquement dans la dernière eau de rinçage. À cet effet, ajoutez 20 ml ou ½ bouchon du présent désinfectant dans 3,5 litres d’eau. Ensuite, vous allez laisser le mélange se reposer pendant une quinzaine de minutes. Après cela, vous pouvez vous en servir pour rincer légèrement vos habits. Il débarrassera alors de vos vêtements les microbes qui pourraient s’y réfugier. Il réduit ainsi la prolifération des bactéries dans vos linges.

Sanytol est un désinfectant linge qui vous aidera aussi à enlever les microbes de vos linges lorsque vous décider de faire votre lavage dans une machine. Il faut noter que ce produit peut être utilisé avec tout type de lessives à la machine. Cela dit, vous pouvez l’utiliser soit avec de la lessive en poudre, des pastilles ou encore du liquide. Le choix vous revient entièrement. Le désinfectant linge Sanytol interviendra toujours lors du rinçage de vos vêtements. Ici, vous remplacerez l’assouplissant par 45 ml du présent produit dans le bac de rinçage. Lancez donc votre machine et programmez votre cycle habituel. Sanytol débarrassera de votre linge les microbes au moment du rinçage. Si vous avez une peau sensible, sachez qu’avec ce produit, vous ne constaterez aucune irritation. En utilisant Sanytol désinfectant, votre linge sera agréable à porter, car il devient plus souple et bien parfumé.

Quelles précautions prendre pour ne pas détruire vos linges ?

Avant de commencer le lavage de vos vêtements, efforcez-vous toujours de respecter les conseils énumérés sur les étiquettes de vos vêtements. Vous pouvez utiliser ce produit pour vos vêtements de sport, les draps, les tapis, les bavoirs des bébés… Il peut être aussi utilisé pour désinfecter vos sous-vêtements, vos serviettes et torchons… Pour tout vêtement en fibres synthétiques ou en textiles techniques que vous aurez à laver, veillez à ce que la température de lavage ne dépasse pas les 30° C dans la machine.