Peut-on perdre du poids avec une ceinture de cryothérapie ?

Pour des raisons de santé ou simplement par effet de mode, perdre du poids est devenu la préoccupation première de nombre de personnes. Entre régimes, interventions chirurgicales ou activités sportives, les méthodes ne manquent pas pour obtenir la silhouette rêvée. Au nombre des solutions modernes qui permettraient de lutter contre le surpoids, on distingue la cryothérapie. Largement utilisée par les sportifs, on ne reconnaît pourtant pas immédiatement son apport dans un processus de perte de poids. La cryothérapie est tout de même pratiquée au moyen de diverses techniques, parmi lesquelles nous pouvons citer le port d'une ceinture anti-cellulite. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la cryothérapie et son utilité pour la perte de poids.

Comment la cryothérapie aide-t-elle à perdre du poids ?

Avant de déterminer l'action de la cryothérapie sur le surpoids, il est important de comprendre au préalable ce qu'est ce concept largement vanté.

A lire également : Conseils pour profiter d'une santé bucco-dentaire parfaite

Cryothérapie : définition et utilité

La cryothérapie est tout simplement la thérapie par le froid. Pratiquée localement ou sur tout le corps, elle consiste à appliquer du froid pour soulager des douleurs ou détendre les muscles. Elle est indiquée dans le processus de traitement de différentes douleurs bénignes ou plus sérieuses. Il est fréquent de remarquer que les sportifs ont recours aux procédés de la cryothérapie pour apaiser leurs muscles. Le froid a un effet anti-inflammatoire et apaisant sur le corps. Ainsi, cette technique moderne est très utile pour une bonne préparation et pour accélérer la récupération des sportifs. Par ailleurs, elle est parfois conseillée pour se rétablir plus rapidement après une intervention chirurgicale.

A lire également : La cigarette électronique : un effet de mode bénéfique pour la santé

La cryothérapie pour perdre du poids

Comme on peut le constater, la cryothérapie n'est donc pas, de prime abord, liée au poids ou au surpoids. Pourtant, des séances de cryothérapie peuvent permettre de réduire les graisses contenues dans votre corps. En effet, il est communément reconnu que le froid a une action directe sur les cellules graisseuses. Au contact des températures basses, le corps réagit en activant un mécanisme de protection. Celui-ci consiste à augmenter son métabolisme et par ricochet à brûler des calories, le but étant alors de se maintenir à bonne température. La cryothérapie est une technique non invasive qui peut alors contribuer à éliminer la graisse, lorsque d'autres méthodes d'amaigrissement n'ont pas fonctionné.

Pour ce faire, on peut opter pour la cryothérapie locale, pour réaliser un traitement plus ciblé. Au bout de quelques semaines, il est possible de perdre jusqu'à 30 % de cellulite. Cela étant, si la cryothérapie a un effet certain sur la cellulite, il est vivement recommandé d'y associer un régime, une activité physique et une hygiène de vie plus saine. Retenez ainsi que cette technique à elle seule ne vous fera pas obtenir la silhouette que vous espérez, en particulier si vous désirez perdre plusieurs kilos. Par ailleurs, notez que la cryothérapie se pratique de différentes manières, avec divers équipements en fonction du résultat recherché. On distingue notamment la ceinture anti-cellulite, aussi appelée ceinture de cryothérapie, et la cabine de cryothérapie.

Comment fonctionne la ceinture de cryothérapie ?

En général, les séances de cryothérapie se déroulent en institut ou dans un centre spécialisé. Néanmoins, avec une ceinture de cryothérapie, cela n'est pas nécessaire. Il s'agit d'un appareil en forme de ceinture qui diffuse du froid en continu sur la partie à laquelle elle est appliquée. Il faut savoir que la température dégagée est assez basse pour provoquer une réaction du corps. Fonctionnant sur le principe de la cryothérapie, elle favorise l'élimination de la graisse. Une ceinture de cryothérapie est composée de faces en tissu doux (et parfois en plastique), d'une sangle velcro ajustable et de poches de gel.

Ces poches de gel sont à retirer et à mettre au réfrigérateur. Une fois refroidies, vous devez les insérer dans la ceinture puis porter celle-ci sur la partie du corps à traiter. Dans certaines ceintures anti-cellulite, le gel se transforme en cristaux de neige à sa sortie du réfrigérateur. C'est à travers le tissu que le froid passe pour arriver sur la zone à traiter. Les ceintures de cryothérapie peuvent diffuser du froid pendant environ une heure sans interruption. À la différence de glaçons par exemple, la ceinture de cryothérapie n'est pas humide et ne coule donc pas.

Les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'une ceinture de cryothérapie

Bien qu'elle ne soit pas aussi populaire que les régimes minceur, la ceinture de cryothérapie présente tout de même de nombreux avantages. C'est alors tout naturellement qu'on la compte parmi les solutions modernes d'amaigrissement. L'action de la ceinture de cryothérapie est durable. Elle détruit la cellulite totalement afin de permettre à votre corps de gagner en finesse. Cette méthode naturelle permet par ailleurs de traiter plusieurs parties du corps. Comme nous l'avons précisé précédemment, la cryothérapie est non invasive. De même, l'usage de la ceinture est sans douleur et sans danger pour le corps. Elle permet ainsi de traiter des zones, allant du ventre aux cuisses en passant par les hanches ou les bras.

La ceinture peut également être utilisée autant de fois que nécessaire. De plus, elle convient à toutes les tailles et aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Étant donné qu'elle n'agit que sur les parties ciblées, elle permet de réaliser des traitements en fonction des besoins de chacun. L'un des avantages de ce procédé est que vous n'avez pas besoin de vous rendre en institut ou dans un centre spécialisé pour en profiter. Vous pouvez vous procurer votre ceinture de cryothérapie et réaliser vos séances chez vous. Elle est malléable, facile à utiliser et ses poches de gel peuvent être utilisées encore et encore.

Avec cette ceinture anti-cellulite, vous évitez les conséquences à long terme de fréquents passages dans les cabines de cryothérapie. Notez qu'en plus de faciliter la dissolution des graisses, cet appareil permet de remédier au relâchement de la peau. Après quelques séances, votre peau retrouve de sa tonicité. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que la ceinture de cryothérapie connaît quelques limites. Ainsi, elle ne constitue pas, à elle seule, une solution complète d'amaigrissement. Il serait ainsi peu productif de l'adopter en remplacement d'une alimentation saine. Si vous souhaitez perdre plus de 10 kilos par exemple, vous avez tout intérêt à l'associer à des méthodes plus pointues.

Qui peut utiliser une ceinture de cryothérapie pour perdre du poids ?

Comme nous l'avons précisé, il n'est pas recommandé d'utiliser uniquement cette méthode dans le cadre d'une perte de poids importante. Néanmoins, toute personne souhaitant réduire sa graisse et sa cellulite dans certaines parties du corps peut l'adopter. Vous désirez affiner votre taille, avoir un ventre plus plat ou des mollets plus fins ? Vous avez eu une grossesse qui a fait naître des bourrelets ? Vous pouvez utiliser cet appareil. De plus, si vous suivez un régime amincissant, votre peau a sans doute tendance à devenir flasque ou molle.

Nous vous conseillons alors d'accompagner votre régime d'une ceinture anti-cellulite pour obtenir une peau plus ferme. La cryothérapie est une méthode bien connue par les sportifs, pour faciliter leur récupération. Ils peuvent adopter cette ceinture pour les aider à obtenir ou maintenir des muscles abdominaux toniques. Vous pouvez également utiliser la ceinture pour maigrir, même si vous souffrez de douleurs chroniques. Elle vous apportera alors un double avantage de soulagement et d'élimination de la cellulite. Par ailleurs, si vous êtes allergique ou très sensible au froid, nous vous conseillons de demander l'avis d'un spécialiste avant d'utiliser cet équipement.

Comment utiliser une ceinture de cryothérapie pour obtenir des résultats ?

Avant de commencer à utiliser votre ceinture, vous devez savoir la choisir. Les ceintures de cryothérapie existent en différentes tailles. Si vous souhaitez perdre du ventre, vous devez choisir celle qui pourra couvrir votre tour de taille. Ensuite, les poches de gel doivent passer dans le réfrigérateur quelques heures avant d'être utilisées. Après avoir inséré vos poches de gel froides dans la ceinture, il vous suffit ensuite de l'enfiler autour de la partie à traiter et maintenir avec le système de velcro. La ceinture ne doit pas être trop serrée afin que vous puissiez profiter au maximum de la sensation de massage qu'elle procure. À la fin de vos séances, veillez à remettre les poches de gel au frais.

Bien que la ceinture soit utilisable à tout instant, nous vous conseillons de vous en servir après une douche ou le soir avant de vous mettre au lit. De même, vous pouvez renouveler les séances plusieurs fois par jour. Si vous avez des lésions sur la peau, il est préférable de ne pas appliquer la ceinture dessus. Par ailleurs, en raison du froid extrême qui s'y dégage, il peut être plus judicieux de porter un vêtement fin avant de placer votre ceinture de cryothérapie. Cela aidera le corps à supporter le froid. Les séances peuvent durer de 5 minutes à une demi-heure. Ne faites pas plus de séances qu'il n'en faut dans le but d'obtenir des résultats plus rapides. Le principe de la ceinture de cryothérapie est de permettre une réduction progressive de la cellulite. Enfin, pour garder votre ceinture anti-cellulite longtemps en bon état, pensez à nettoyer ses composantes.