Alvexo : qu'est-ce que c'est ?

QU' EST-CE QUE ALVEXO ?

Selon des recherches menées en Afrique du Sud,Alvexo est un courtier établi qui se différencie par son accent sur l'éducation et le service.

À cette fin, l'entreprise combine une approche à deux volets qui est à la pointe de l'innovation technologique et de la plate-forme pour fournir ce dont les traders ont le plus besoin : la satisfaction commerciale à long terme.

Alvexo a été créé en 2014 dans le cadre d'un effort des experts du marché forex et des professionnels de la technologie financière pour établir un nouveau courtage en ligne visant à fournir l'un des services de trading les plus avancés et les plus complets sur le marché.

Alvexo vise à autonomiser et à éduquer sa clientèle en constante expansion en lui donnant accès à des technologies de pointe qui sont essentielles pour soutenir les efforts de ses clients.

Afin de faciliter le commerce rapide, rapide et sécurisé, la société propose un batterie de services conçus pour perfectionner les compétences de trading à leur plus haut.

Appelant les traders novices et avancés, Alvexo propose une plateforme de courtier robuste avec un site Web hautement navigable qui est complété par une gamme de ressources éducatives et de formation de haute qualité.

En plus de cela, la société dispose d'un des régimes réglementaires les plus complets de tout courtier, offrant un environnement de négociation hautement sécurisé à ses clients.

EN SÉCURITÉ OU UNE SCAM ?

Alvexo est une marque de HSN Capital Group Ltd et est supervisée et réglementée en tant que courtier en valeurs mobilières par la Financial Services Authority (FSA ) des Seychelles.

La FSA est créée en vertu de la loi de 2013 sur l'Autorité des services financiers et est responsable de l'octroi de licences, de la supervision et du développement du secteur des services financiers non bancaires aux Seychelles.

Alors que de nombreux commerçants pourraient se soustraire à un courtier offshore en raison du laxisme législation gouvernementale apparente dans des régions extérieures aux marchés de l'UE ou des États-Unis, la société est également réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC ).

CySEC est un organisme de réglementation enregistré dans l'UE qui veille à ce que les courtiers qui relèvent de sa conformité respectent les réglementations qui relèvent de la juridiction de l'UE.

En tant que tel, l'enregistrement d'Alvexo auprès de CySEC permet à ce courtier offshore de fournir ses services aux résidents de l' EEE .

En outre, les fonds du client restent séparés de ceux de la société, et bénéficient d'une couche supplémentaire de sécurité et de cryptage des transactions, ainsi que de la participation aux systèmes de compensation en cas d'insolvabilité.

En effet, Alvexo, bien qu'il soit un courtier offshore, est fortement réglementé et les fonds des clients sont garantis par le fonds d'indemnisation, fournissant un trading sûr et sécurisé environnement.

ALVEXO EXAMEN DES PRO ET DES INCONVÉNIENTS

PROS CONTRE 1. Niveau de levier concurrentiel 1. Non disponible pour les clients américains 2. Bien réglementé et transparent 2. Larges spreads sur certains comptes 3. Bonnes ressources éducatives 3. Modes de paiement limités 4. Accès au marché par le modèle de courtage STP/NDD 4. La Commission sur les comptes du REC relativement élevé 5. Offres Micro lots

LEVIER

niveaux de levier fournis par Alvexo sont déterminés par l'instrument échangé, ainsi que par les restrictions réglementaires imposées par CySEC Les .

L' UE a récemment décidé de plafonner les niveaux de levier des courtiers relevant de sa juridiction, reconnaissant que si l'effet de levier est un outil puissant qui peut maximiser les gains potentiels, il comporte également le risque élevé de pertes importantes.

En tant que tel, les résidents européens se voient offrir un maximum levier de 1:30 pour les principales monnaies, 1:20 pour les monnaies mineures et 1:10 pour les matières premières. Cependant, les résidents des Seychelles peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 1:400 pour les paires de devises majeures.

Cela dit, l'entité Alvexo aux Seychelles peut offrir des taux de levier plus élevés jusqu'à 1:400 pour certaines paires de devises majeures.

COMPTES

Alvexo propose actuellement cinq types de comptes différents, à savoir lecompte classique, le compte Gold, le compte Prime, le compte Gold ECN et le compte VIP ECN .

Lorsque vous décidez du compte à choisir, Alvexo propose une fonction « Générateur de comptes » qui requiert certaines informations telles que le style de placement préféré, la tolérance au risque, les objectifs de placement et les niveaux de compétence et d'expérience.

Sur la base de ces informations, Alvexo fera une recommandation quant au type de compte le meilleur et vous conseillera la quantité d'argent que les commerçants potentiels devraient chercher à négocier avec.

MARCHÉ

INSTRUMENTS

Alvexo offre un accès à plus de 450 actifs en temps réel, dont :

Forex

Indices

Produits de base

Actions

Crypto-monnaies

HONORAIRES

Alvexo gère un système de commission basé sur le volume sur trois des cinq types de comptes proposés. L'option de compte « Classic » adopte une approche de « commission zéro », bien que ce compte comporte des spreads plus larges.

De plus, avec cinq comptes à choisir, il est plus probable que le type de compte corresponde au style de trading personnel du client.

Un autre domaine où les frais doivent être surveillés est celui des transferts de financement. Les comptes de trading Alvexo sont libellés en euros et en dollars américains.

Les fonds peuvent être virés sur le compte dans d'autres devises, par exemple, GBP sterling, et sera ensuite converti en EUR ou en USD selon la préférence du titulaire du compte.

Alvexo offre un écart variable avec tous les coûts intégrés grâce à la connectivité STP , tandis que les comptes plus avancés offrent de meilleures conditions.

De plus, le compte ECN d'Alvexo propose des spreads bruts qui commencent à partir de 0 pips, avec une commission supplémentaire par transaction.

DÉPÔT ET RETRAIT

Les clients peuvent déposer et retirer des dépôts en utilisant diverses méthodes, notamment :

cartes de crédit (VISA, MasterCard, American Express)

cartes de débit (VISA Electron, Maestro, CASH-U, V-PAY)

portefeuilles électroniques (QIWI WALLET)

virement

Lors de l'utilisation d'une carte de crédit, seuls les fonds jusqu'à concurrence du montant initialement déposé par cette carte peuvent lui être remboursés ; le solde sera transféré sur le compte bancaire du client. À l'heure actuelle, Alvexo n'autorise que les transactions en dollars américains et Euros.

Le premier dépôt minimum dépend du type de compte — l'équivalent de 500$ pour un compte classique, de 2 500$ pour un compte Or ou ECN et de 10 000$ pour un compte Prime.

Après un dépôt initial, le montant minimum qu'Alvexo traitera pour les dépôts ou les retraits est l'équivalent de 250$.

Une fois qu'un compte a été ouvert, en utilisant une devise spécifique (actuellement limitée aux dollars américains et en euros), les clients ne peuvent pas modifier la devise de base de leur compte.

Une fois que les clients ouvrent une position, leur marge se met automatiquement à jour à chaque changement de valeur.

À mesure que la marge utilisable approche de zéro, le système générera un avertissement de marge, puis un appel de marge — fermant la position de sorte que toute perte accumulée soit couverte par le solde.

Les clients peuvent retirer des fonds de leur compte de trading en cliquant sur Retrait dans le menu principal de leur Compte personnel.

Les fonds déposés par carte de crédit ne peuvent être remboursés qu'au crédit jusqu'à concurrence du montant initialement déposé par cette carte. Le solde sera transféré sur le compte bancaire du client.

Il est important de se rappeler qu'avant de traiter une demande de retrait, Alvexo exige la soumission des documents de conformité suivants :

ID photocopié

une facture de services publics indiquant votre adresse complète

une photocopie du recto et du verso de la carte de crédit avec les 4 derniers chiffres visibles

Alvexo ne facture aucun dépôt ni frais de retrait.

PLATEFORMES

Alvexo propose trois plates-formes de trading, y compris le très populaire MetaTrader 4, WebTrader et l'application de trading propriétaire de la société.

MetaTrader 4

MetaTrader4 est l'une des plateformes les plus respectées et sécurisées choisies par les traders aujourd'hui.

La plate-forme est une plate-forme de trading riche en fonctionnalités et très robuste qui a des fonctionnalités qui est accueillant pour les nouveaux traders mais contient également suffisamment de fonctionnalités avancées pour satisfaire les besoins des acteurs du marché plus expérimentés.

WebTrader

La plateforme interne WebTrader de l'entreprise dispose de fonctionnalités primées et est disponible sur plusieurs appareils avec des outils intégrés pour une expérience de trading plus rapide et plus puissante.

Le logiciel WebTrader peut être utilisé à partir de n'importe quel navigateur web moderne. Conçu pour compléter la plateforme MT4, il permet aux utilisateurs de gérer leurs positions, de fixer des alertes de prix et même d'effectuer des analyses techniques.

Le logiciel a également une mise en page attrayante et propre et contient des outils pour aider le trader à répondre rapidement aux conditions du marché.

Les plateformes MT4 et WebTrader ont des caractéristiques distinctes qui se complètent les unes les autres. Il serait possible de négocier les marchés à l'aide d'une seule des deux plates-formes, mais utilisées conjointement, elles fournissent une expérience commerciale complète et positive.

Trading Appli

L' application Trading d'Alvexo est complète et disponible sur plusieurs appareils. L'application comprend les fonctionnalités suivantes :

Signaux quotidiens

Alertes en temps réel

Gestion des risques

Suite Graphique

L' ouverture d'un compte de trading en direct avec Alvexo peut se faire facilement et de manière transparente via le site Web de la société.

Les traders débutants peuvent également ouvrir un compte de démonstration afin de mieux se familiariser avec les aspects du trading Forex et de tester certaines des fonctionnalités de l'entreprise avant de s'inscrire pour un compte en direct.

SUPPORT CLIENT

Le service clientèle multilingue d'Alvexo n'est disponible que du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Ajoutée à cela, l'équipe de support ne peut être joignée que par téléphone ou par courrier électronique, et la société n'offre pas d'option de chat en direct.

Il s'agit d'une offre nettement différente du soutien offert 24 heures sur 24 par d'autres courtiers, bien que les commentaires de plusieurs clients décrivent le personnel de soutien comme étant hautement informé et réceptif à toute demande.

ÉDUCATION

Alvexo propose une sélection complète et complète de matériel didactique via la section « Academy » de son site Web. L'Académie comprend des didacticiels et des rapports d'analyse qui s'adressent à des traders nouveaux et expérimentés.

Alvexo propose également une section « Stratégies de Trading Advanced », qui présente toute une gamme de matériel pour aider les utilisateurs établis à passer leur trading au niveau supérieur.

À cela s'ajoute une section « Glossaire » et « FAQ » pour ceux qui veulent confirmer leur compréhension des bases et déconstruire le bourbier du jargon commercial.

RECHERCHE

Alvexo a un équipe d'analystes internes pour aider à la rédaction d'une gamme d'outils de recherche et de rapports. Ces outils sont conçus pour aider les traders à intégrer les affaires courantes mondiales dans les stratégies de trading et sont publiés sous la forme d'analyse quotidienne, de rapports hebdomadaires et de tendances du marché.

La société fournit également un calendrier économique avec des listes actualisées des événements économiques, garantie pour fournir aux commerçants des opportunités d'investissement à jour.

En plus de cela, les 42 « signaux » gratuits de la société par mois sont cités comme exacts 82 % du temps.

PRIX

Malgré l'offre impressionnante d'Alvexo et ses plates-formes primées, l'entreprise n'a jamais remporté d'autres prix à ce jour.

CONCLUSION

Dans l'ensemble, Alvexo offre une expérience de trading positive, qui a été largement reflétée dans ses examens à ce jour.

La société a été créée par des anciens combattants qui gèrent encore ses opérations aujourd'hui, et le l'environnement commercial hautement réglementé de l'entreprise offre à ses clients la tranquillité d'esprit.

Le modèle de courtage STP/NDD de l'entreprise est rapide et efficace, et permet aux utilisateurs d'accéder à de multiples marchés de liquidité, ce qui signifie que le risque de conflits d'intérêts pour Alvexo est réduit car ils agissent uniquement comme facilitateur plutôt que comme créateur de marché.

Le site Web et les plateformes de l'entreprise sont faciles à naviguer avec une variété de ressources, tandis que le tableau de bord de trading peut être adapté pour fournir aux traders à peu près tout ce qu'ils pourraient vouloir voir.

Les utilisateurs plus avancés pourraient se soustraire aux frais de commission basés sur le volume de l'entreprise sur les comptes à échelons supérieurs, car les transactions de gros volumes ou les techniques de scalping devront au moins être étudiées plus en détail pour leur structure tarifaire.

La gamme d'instruments de trading de la société s'adresse à la plupart des marchés trader, et les crypto-monnaies sont également disponibles. En résumé, la société est une bonne option pour les moins avancés commerçants, tandis que les commerçants établis pourraient être incités à chercher ailleurs.

AVERTISSEMENT

Alvexo est détenu et exploité par VPR Safe Financial Group Limited, supervisé et réglementé par :

La Cyprus Securities and Exchange Commission ( CySEC) avec le numéro de licence 236/14 et le numéro d'enregistrement de la société HE 322134, situé au 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Chypre. HSN Capital Group Ltd, réglementé en tant que courtier en valeurs mobilières par l'autorité des services financiers des Seychelles avec le numéro de licence SD030 situé à HIS Building, Office 5, Providence, Mahé, Seychelles.

Les contrats de négociation pour différence (CFD ) comportent un risque important de perte qui peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Avant de décider de négocier des Contrats pour Différence (CFD), vous devez examiner attentivement vos objectifs de trading, niveau d'expérience et d'appétit pour le risque.

Il est possible pour vous de supporter des pertes qui dépassent votre capital investi et vous ne devriez donc pas déposer d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Assurez-vous de bien comprendre les risques et de prendre les précautions voulues pour les gérer.

vous plaît assurez-vous de lire nos Termes et Conditions et Déclaration de divulgation des risques avant de faire toute opération sur notre plate-forme de trading, Selon des recherches en Afrique du Sud. S'il

