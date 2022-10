Découvrez la liste des meilleurs jeux play to earn sur votre smartphone

Les différents dispositifs pour gagner de l'argent ont considérablement évoluées ces dernières années. De nos jours, il est possible de gagner de l'argent au travers des paris sportifs, à l'aide des jeux à gratter, des casinos physiques, mais aussi de manière plus nomade comme les plateformes de casinos en ligne et les jeux P2E (Play to earn). Par conséquent, si vous désirez à votre tour gagner de l'argent, de la monnaie virtuelle ou encore du NFT depuis une application ou un jeu, vous devrez dénicher une liste de jeux play to earn pour smartphone.

Dénicher une liste de jeux play to earn pour smartphone

Pour trouver une liste de jeux play to earn pour y accéder au travers d'un smartphone, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première solution consiste à vous diriger vers la bibliothèque d'application de votre smartphone, pour les possesseurs d'un smartphone Android, ça sera le Google Play Store, pour les personnes qui disposent d'un iPhone, ça sera à ce moment-là l'App Store. Bien sûr, il existe des jeux disponibles par le biais d'un fichier APK, notamment pour les smartphones sous Android.

Néanmoins, ce type de fichier n'est pas toujours conseillé, car il peut se cacher un virus pour voler vos données. Ainsi, pour plus de sureté, nous vous conseillerons fortement de dénicher des applications, mais également des jeux play to earn NFT au sein même des bibliothèques d'applications.

Pour avoir une liste de jeux play to earn pour gagner des NFT, de la monnaie virtuelle ou de l'argent, vous devrez simplement vous diriger vers les sites internet comparatifs. Ces derniers vous permettront de dénicher une liste de jeux play to earn avec un classement du plus populaire au jeu le moins populaire. Bien sûr, vous pourrez toujours personnaliser cette liste de jeux play to earn par type de gain (bitcoins, argents, NFT, etc.) et par ailleurs, par leur prix. Certaines applications ou jeux sur les bibliothèques sont payants, toutefois cet argent est principalement dédié au développeur, etc.

Trouver une liste de jeux play to earn hybride

Cependant, certaines personnes n'ont pas forcément un smartphone suffisamment puissant pour faire tourner certains jeux. Dans ce cas, il serait intéressant de dénicher une liste de jeux play to earn hybride, c'est-à-dire qu'il faudrait dénicher un jeu qui soit jouable sur un smartphone, mais également sur ordinateur à l'aide d'une version web.

Pour ce faire, vous pourrez utiliser les mêmes sites internet que nous vous avions conseillés ci-dessus ou compléter ces dernières avec des sites internet d'avis en ligne. Vous aurez ainsi l'occasion d'en savoir davantage sur le design des jeux, leurs conceptions, mais aussi, leur fonctionnement. Bien sûr, les sites internet d'avis en ligne vous permettront de connaître les différents gains possibles. Maintenant que vous avez des solutions pour dénicher une liste de jeux play to earn, qu'attendez-vous pour gagner des NFT, et bien d'autres types de gains dans le but d'améliorer votre quotidien (toujours bon à prendre notamment à cause de l'inflation).