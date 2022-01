Home » Actu Evelyne Dheliat : son salaire dévoilé Actu Evelyne Dheliat : son salaire dévoilé

Comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart de ses collègues animateurs, le salaire d’Evelyne Dhéliat fait tant parler et suscite la curiosité de ses fans et téléspectateurs. Il faut dire qu’il y a de quoi puisque les chiffres énoncés laissent la plupart sans voix.

Si vous intéressé depuis peu à l’actualité autour de cette journaliste et souhaitez connaitre son salaire ainsi que sa brillante carrière, on vous donne plus de détails dans cet article.

À propos de la carrière à succès d’Evelyne Dheliat

Si vous ne le saviez pas encore, Evelyne Dhéliat est pour l’heure l’animatrice de télévision qui a eu la carrière la plus longue de l’histoire de TF1. En effet, sa carrière a débuté cinq ans après que Michel Drucker (qui est d’ailleurs l’animateur le plus âgé du PAF), ait commencé sa carrière.

Ainsi, donc, tous les deux animateurs de télé représentent l’ORTF. À titre d’information, la femme de 70 ans a commencé sa carrière sur TF1 dans les années 1991 et était devenue la nouvelle présentatrice de la météo. Avant son intégration au sein de la TF1, elle exerçait un métier qui a fait son temps et qui était appelé speakerine. Celui-ci consiste à faire part des programmes au niveau des différentes chaînes. À l’heure actuelle, ce vieux métier a été remplacé par les bandes-annonces.

Néanmoins, avant qu’elle ne soit devenue présentatrice de météo, Evelyne présentait déjà des émissions de télé entre 1980 et 1990. C’est lorsqu’elle a atteint l’âge de 73 ans qu’elle a été désignée pour gérer les services météorologiques de TF1 et de la chaîne LCI. Et croyez-le ou non, elle n’a pas l’intention de prendre sa retraite pour le moment.

Avec un salaire aussi exorbitant que le sien, on peut dire que l’animatrice ne pouvait pas rêver mieux. Bien qu’elle ait été victime de cancer en 2012, cela ne l’a pas empêché de continuer son travail. Si l’on se penche un peu sur la vie sentimentale d’Evelyne Dhélia, on peut voir qu’elle a connu quelques drames. Toutefois, elle a trouvé la force de lutter quotidiennement pour accomplir ses missions professionnelles.

Un salaire exorbitant

Lorsqu’Evelyne Dhéliat effectuait ses chimiothérapies, elle continuait à faire normalement son travail sans que le public ne s’en rende compte. Et bien évidemment, son caractère ainsi que sa détermination ont fini par prendre le dessus sur le mal dont elle souffrait. Une détermination sans faille qui lui a d’ailleurs valu le respect ainsi que la considération de ses collègues.

Toutefois, peu de temps après sa guérison, son mari Philipe décède suite à un accident vasculaire cérébral en 2017. Une douleur qu’elle a apprise à supporter et contrôler afin de pouvoir aller de l’avant. Fort heureusement, elle a réussi à s’en sortir grâce au soutien inconditionnel de sa fille.

Mais, la miss météo doit désormais mener un nouveau combat avec sa maladie d’Alzheimer. En effet, il a été récemment annoncé qu’elle est atteinte d’Alzheimer, ce qui pourrait la contraindre de renoncer à sa carrière et prendre sa retraite.

Cependant, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter pour l’animatrice du point de vue financier puisque ses 52 ans de carrière lui ont permis d’amasser une belle fortune. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Evelyne Dhéliat aurait reçu annuellement ou tout au long de sa carrière 75 millions d’euros. Quant à sa consœur Catherine Laborde, elle avait déclaré qu’elle touchait une somme d’à peu près 10 000 euros lorsqu’elle était sur France 2.

Evelyne Dhéliat a toujours accompli son devoir de présentatrice avec amour et dévotion. Elle a connu bien des tragédies dans sa vie, mais a toujours su garder la tête haute. Pendant longtemps, elle a eu une vie assez paisible avec son époux et sa fille avant le décès de celui-ci. Cependant, c’est en 2012 qu’elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein.

Après quelques traitements, elle a fini par guérir deux ans plus tard. Durant tout ce temps elle ne se plaignait pas et avait continué à exercer sa profession comme si tout allait bien. Actuellement, elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Bien que son état paraisse normal, la maladie ne fait que progresser. Ce qui est inévitable !