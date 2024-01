Pourquoi faire appel à une agence immobilière pour investisseurs ?

Quelle aubaine d’acquérir un bien dans l’optique de le mettre en location et ainsi générer des revenus complémentaires ! Nul doute que l’immobilier demeure l’un des placements les plus populaires auprès des épargnants français. Pourtant, nombre d’investisseurs débutants commettent l’erreur de vouloir tout gérer par eux-mêmes. Gare aux déconvenues ! Mieux vaut s’adjoindre les services d’un professionnel pour mener à bien son projet. Les agences immobilières dédiées aux investisseurs offrent une kyrielle de services sur mesure pour sécuriser et optimiser un achat locatif. Tour d’horizon des principaux atouts d’un tel accompagnement.

Trouver le bien rare

La recherche du bien immobilier idéal pour un investissement locatif relève du parcours du combattant. Comment dénicher la perle rare au meilleur rapport qualité/prix ? S’arracher les cheveux devant les annonces en ligne ne mène à rien. Une agence immobilière pour investisseurs dispose des bons contacts et d’un vrai savoir-faire pour identifier les opportunités en or.

Grâce à leur réseau étendu, les conseillers de Bnb Invest agence immobilière à Nice accèdent à un panel élargi de biens, parfois même avant la publication des annonces. Ils activent leurs contacts privilégiés chez les promoteurs, enchérisseurs ou vendeurs pour obtenir des informations de première main. Leur expertise pointue du marché local leur permet de repérer au plus vite les affaires en or. Mieux encore, ils négocient âprement pour faire baisser le prix d’achat au maximum. De quoi acquérir le bien au plus près de sa valeur réelle, voire en dessous, gage de rentabilité.

Sécuriser l’achat et le financement

Trouver le bien ne suffit pas, encore faut-il boucler l’acquisition dans les meilleures conditions. Là encore, l’agence immobilière pour investisseurs prend les choses en main de A à Z. Ses juristes chevronnés vérifient minutieusement tous les documents légaux pour éviter les mauvaises surprises : actes de propriété, diagnostics obligatoires, états datés, servitudes. Ils scrutent le moindre détail qui pourrait faire capoter la vente ou entraîner des désagréments futurs.

Côté financement, l’agence négocie avec sa banque partenaire les meilleurs taux et vous oriente vers les montages les plus avantageux : crédit classique, prêt relais ou démembrement de propriété. Son expertise optimise le levier bancaire pour limiter au maximum l’apport personnel tout en restant dans les clous des conditions d’octroi. L’agence vous simplifie ainsi grandement ces démarches souvent complexes pour les non-initiés.

Optimiser la rentabilité locative

Une fois le bien acquis, tout reste à faire pour en tirer le meilleur revenu locatif possible. Là encore, l’agence immobilière vous prend par la main. Son expertise permet de fixer le loyer au plus juste : suffisamment attractif pour louer rapidement, mais pas sous-évalué pour maximiser les profits. Elle se charge de réaliser une annonce accrocheuse et ciblée pour toucher les bons profils de locataires uniquement.

Les conseillers gèrent de A à Z le processus de sélection des candidats, des visites à la signature du bail. Ils vérifient consciencieusement la solvabilité de chaque profil avant de vous soumettre le choix final. Adieu les impayés et mauvaises surprises ! Le suivi rigoureux garantit le paiement régulier des loyers et la prise en charge des éventuels désordres dans le logement. L’agence peut même se charger des réparations et de la rénovation si besoin, le tout sans vous déranger. De quoi dormir sur vos deux oreilles !