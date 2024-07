Ober Mamma boulevard Richard-Lenoir Paris : l'adresse italienne qui enchante Paris

Sur le boulevard Richard-Lenoir, Ober Mamma s'impose comme une adresse incontournable pour les amateurs de cuisine italienne à Paris. Derrière ses grandes baies vitrées, une ambiance chaleureuse et conviviale accueille les gourmands venus des quatre coins de la capitale. Les effluves de pizza cuite au feu de bois et les arômes de pasta fraîchement préparée se mêlent pour titiller les papilles.

Les produits, rigoureusement sélectionnés et importés directement d'Italie, garantissent une authenticité qui séduit les puristes. La décoration, un mélange de bois brut et de touches contemporaines, invite à la détente et au partage. Une expérience culinaire qui transporte, le temps d'un repas, au cœur de la dolce vita.

A lire également : Quelles sont les caractéristiques d’un bon déguisement carnaval ?

Une ambiance italienne authentique au cœur de Paris

Au 107 boulevard Richard-Lenoir, Ober Mamma crée une véritable immersion dans l'Italie. Le restaurant, appartenant au groupe Big Mamma, célèbre pour ses établissements tels que East Mamma et Mamma Primi, s'inscrit dans la tradition de l'excellence culinaire italienne à Paris.

A découvrir également : Comment acheter un rhum arrangé de qualité ?

Une décoration chaleureuse

En entrant, vous êtes immédiatement transporté dans une trattoria italienne. Le décor combine bois brut, mosaïques colorées et plantes vertes. Les grandes tables en bois invitent au partage, rappelant l'esprit convivial des repas en famille.

Des horaires flexibles

Ober Mamma, situé près du métro Oberkampf, accueille ses clients :

de 12h15 à 14h30

et de 18h00 à 01h00

Ces horaires permettent de profiter de la cuisine italienne à toute heure de la journée, que ce soit pour un déjeuner rapide ou un dîner prolongé.

Des produits authentiques

Le chef, en collaboration avec des producteurs italiens, sélectionne des ingrédients de qualité. Burrata, Jambon San Daniele et autres spécialités sont au menu, garantissant une expérience gustative fidèle à la tradition italienne.

Ober Mamma s'inscrit ainsi comme une adresse de choix pour les Parisiens en quête d'une escapade culinaire italienne, tout en restant au cœur du 11e arrondissement de Paris.

Des plats savoureux qui transportent en Italie

Ober Mamma propose une carte riche et diversifiée, reflet de la cuisine italienne authentique. Les antipasti ouvrent le bal avec des classiques comme la Bruschetta Brian de Parma ou la fameuse Burrata, fraîchement importée des Pouilles. Ces délices à partager sont proposés à un prix abordable : 20€ (+4€ pour la maxi burrata).

Plat Prix Jambon San Daniele 10€ Burrata 12€ Bruschetta Brian de Parma 11€

Une diversité de plats principaux

Les pâtes et les pizzas occupent une place centrale dans le menu. Les amateurs de viande se régaleront avec le Jambon Parma DOP, tandis que les végétariens trouveront leur bonheur avec des options comme les pâtes à la truffe. Les prix des plats varient entre 10€ et 15€, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Pizza Margherita : 10€

Pâtes à la truffe : 14€

Lasagnes maison : 13€

Des desserts pour finir en beauté

Pour clore le repas, les desserts italiens traditionnels sont à l'honneur : le Tiramisu, la Panna Cotta, ou encore le Granité au citron. Chaque dessert est proposé à 7€, une douceur finale qui ne manquera pas de ravir les papilles.

Les cocktails maison, tels que le Spritz, oscillent entre 8€ et 13€. De 18h à 20h, l'aperitivo permet de savourer ces boissons dans une ambiance festive, rendant chaque visite à Ober Mamma une véritable fête des sens.

Un succès qui ne se dément pas

Ober Mamma, situé au 107 boulevard Richard Lenoir, s'affirme comme une adresse incontournable de la cuisine italienne dans la capitale. Depuis son ouverture, le restaurant ne cesse de séduire une clientèle variée, mêlant gourmets parisiens et touristes de passage. Le succès de ce restaurant repose sur un savant mélange de qualité, d'authenticité et d'ambiance conviviale.

Le groupe Big Mamma, à l'origine d'Ober Mamma, ne cesse d'étendre son influence à Paris avec des établissements comme East Mamma, Mamma Primi et Big Love. Chaque restaurant du groupe partage une vision commune : offrir une expérience culinaire authentique, fidèle aux saveurs de l'Italie. Cette réussite repose sur une gestion rigoureuse et une attention particulière portée aux détails.

Une équipe dévouée

L'équipe d'Ober Mamma, dirigée par des professionnels passionnés comme Alexandre, contribue largement à cette réussite. Les chefs, formés en Italie, apportent leur savoir-faire et leur passion pour la cuisine italienne. Les serveurs, quant à eux, créent une atmosphère accueillante et chaleureuse, où chaque client se sent comme à la maison.

Adresse : 107 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris

Heures d’ouverture : 12h15 à 14h30 et de 18h00 à 01h00

Métro : Oberkampf

Le succès d'Ober Mamma ne se limite pas à Paris. Le groupe Big Mamma envisage d'ouvrir de nouveaux établissements dans d'autres grandes villes françaises et européennes. Cette expansion témoigne de la qualité et de l'attrait de leur concept, qui continue de charmer les amateurs de cuisine italienne à travers le monde.