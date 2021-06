Home » Auto Quels sont les pneus fabriqués en France ? Auto Quels sont les pneus fabriqués en France ?

Le changement de pneus est un problème qui se pose fréquemment chez certaines personnes. Vous vous demandez ainsi quelle marque vous procurerait la meilleure et la plus durable satisfaction possible. Sachez que chaque année en France, l’industrie du pneumatique fait des prouesses pour pouvoir répondre à cette question. En effet, elle est l’un des plus remarquables fabricants de pneus sur le plan mondial. Vous aurez dans cet article un aperçu de ses œuvres.

Le Michelin

Michelin est l’une des meilleures marques et l’un des plus utilisés de France. Elle a été conçue en mille huit cent quatre-vingt-neuf à Clermont-Ferrand. Les pneus de ce constructeur vous offrent une sensation de sérénité et de sécurité dans votre véhicule même en temps de pluie.

Lire également : Le Monster Truck le plus imposant du monde

De par son extrême popularité et par son adhérence à la route, il fait partie des meilleures marques de pneus au monde. C’est l’une des plus chères sur le marché, mais aussi l’une des plus durables. Mais il existe des pneus de bonnes qualité à petits prix et adaptés à tout budget.

Chaque année, cette marque produit jusqu’à vingt-deux milliards de chiffres d’affaires. D’autre part, contrairement aux autres marques, le Michelin occupe la place plus importante sur le marché.

A lire en complément : Rachat de voiture à la casse : quelles solutions ?

En effet, elle est mieux vendue que plusieurs autres marques comme le Bridgestone, le Goodyear ou encore le Continental. Sa commercialisation s’étend sur plus de cent cinquante pays à travers le monde. De plus, elle a su afficher sa supériorité devant plusieurs marques comme le BMW, le Ford et autres.

Primacy 4

Après le pneu Michelin, vous avez le Primacy 4. Ce produit a été reconnu comme meilleure fabrication des industries Michelin en deux mille dix-neuf. C’est un excellent modèle qui offre satisfaction à tout utilisateur. Elle a su satisfaire ses utilisateurs même dans ses états les plus miteux.

Alpha 6

L’Alpha 6 figure aussi parmi les nombreuses créations de la marque Michelin. C’est un pneu très efficace dans la neige même lorsqu’il est déjà usagé. Il tient ces performances de la technologie Traction Booster Compound.

Le Crossclimate

Pour finir, vous avez le Crossclimate qui vient aussi du Michelin. Ce pneu peut être utilisé pour une voiture pendant toute une année. Aussi, c’est un pneu qui peut s’adapter à toutes les routes. Il s’utilise aussi bien sur les routes humides que sur la neige. De plus, sur une voie sèche, sa distance de freinage est remarquablement courte. Mais le plus impressionnant sur ce pneu, c’est sa longue durée de vie.

Le Kléber

Parmi toutes les créations dont la France peut se vanter en matière de conception de pneu, vous avez également le Kléber. C’est aussi une marque de pneus assez connue en France. Son usine de fabrication se trouve à Colombes dans la région de l’île de France.

La marque Kléber offre aux conducteurs des produits de meilleure qualité aux meilleurs prix. Le pneu Kléber est une marque faite pour toutes les saisons.

Noter que Michelin est l’un des plus grands constructeurs de France, il offre de nombreux modèles de pneu pour toutes les saisons. Ses pneus sont généralement fabriqués en France et sont d’excellente qualité. Cependant ; il y a également certaines marques sur le territoire français qui offre de nombreux avantages.