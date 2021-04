La valeur de sa carte grise sera définie suivant certains critères que sont le type et la puissance du véhicule, la région, etc.

Après l’obtention des pièces essentielles, le propriétaire doit se rendre à la DREAL/DRIEE/DEAL, et lancer la procédure d’immatriculation de sa voiture. Il doit se munir des pièces essentielles que sont :

Toute voiture d’importation ne provenant pas de l’Union Européenne doit être impérativement présentée aux services de douane française. Il en est de même si la voiture vient de certains lieux comme la Nouvelle-Calédonie, les collectivités françaises d’Outre-mer, etc. À partir de 2021, cela concerne aussi des véhicules de provenance Royaume-Uni.

Dans ce cas, il est inutile que le propriétaire présente le véhicule à la douane. Il doit plutôt se rendre aux impôts pour le retrait de son quitus fiscal. Cette pièce stipule que la voiture d’importation est à jour sur la TVA. Mais cette règle ne s’applique pas sur les remorques, les voitures agricoles ou forestières, et les véhicules de type 3.

En France, avant de lancer une procédure d’immatriculation d’une voiture d’importation , l’acquéreur de l’automobile est tenu d’avoir un quitus fiscal. La suite de la procédure dépendra essentiellement de l’état de la voiture : selon qu’elle soit neuve ou pas, qu’elle provienne ou non d’un pays membre de l’Union Européenne.

Acheter sa voiture hors du territoire français n’est pas une si mauvaise idée. Car, les voitures d’importation permettent de faire de réelles économies à l’achat. Cependant, les règles d’immatriculation de ce type de véhicule peuvent être assez strictes et rigoureuses. Selon qu’ils proviennent ou non d’un pays membre de l’Union Européenne ou qu’ils soient d’occasion ou pas, vous pourriez être soumis à des taxes. Apprenez-en davantage ici.

