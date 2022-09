Quelles sont les limites d'âge pour faire du parapente ?

Le parapente, dérivé du parachute, est considéré aujourd’hui comme un sport et aussi une activité de loisir. La pratique de cette activité est soumise à certaines conditions, dont l’âge. Vous désirez connaître les limites d’âge pour faire du parapente ? Ce qui suit va vous situer.

Les limites d’âge pour faire du parapente : l’âge minimum requis

Dans le domaine du sport, l’une des questions les plus problématiques est l’âge. Si vous souhaitez devenir parapentiste, il faut comprendre qu’il est possible de vous lancer à partir de 4 ans ou 5 ans. La question relative à la participation des enfants est ainsi tranchée.

A lire aussi : Pourquoi choisir le gîte pour ses vacances

Dans certaines villes qui abritent des établissements pour parapentistes, les enfants de 3 ans sont même autorisés à pratiquer. Néanmoins, il faut noter que ces petits ont un poids minimum de 20 kg. En deçà, le risque de sécurité est élevé.

Il est important de préciser toutefois que de nombreux petits dont la tranche varie entre 4 et 5 ans ne respectent pas toutes les conditions requises pour faire du parapente. Ces dernières concernent surtout le poids.

A lire en complément : Nos conseils pour une soirée d’anniversaire réussie à Paris

Lorsque votre petit ne remplit pas les exigences, il vaut attendre qu’il possède 7 ou 8 ans. Si avant cet âge, votre gosse respecte les conditions requises, vous pouvez passer de beaux moments de montée avec lui.

Les limites d’âge pour faire du parapente : l’âge maximum exigé

En général, aucune barrière d’âge n’est définie pour ne plus faire de parapente. Il est vrai qu’avoir au moins 4 ou 5 ans est une condition nécessaire pour débuter. Cependant, c’est plus compliqué de mettre des limites d’âge pour faire du parapente aux plus vieux.

Tant que ces derniers sont aptes à courir et à voler pendant quelques heures, ils peuvent toujours monter. Ainsi, peu importe l’âge d’une personne âgée, les portes des établissements pour faire du parapente sont grandement ouvertes.

Toutefois, la vieillesse est un instant de la vie où le corps humain est au plus bas de sa performance et est exposé. Une personne qui a atteint 70 ans par exemple doit savoir se retirer du vol. C’est pour dire que le parapente peut constituer un grand risque à ce stade.

Si votre mémé ou pépé veut néanmoins vivre ses plus beaux jours depuis le haut avec des sensations fortes, il est préférable de limiter leur temps de vol. Dans tous les cas, lorsque vous prenez de l’âge, il est parfois plus judicieux de ne plus en faire pour ne plus trop fatiguer son organisme et éviter le stress.

Le mode solo du vol en parapente : quel âge pour cela ?

Pour les habitués de la discipline intemporelle, le constat général est que les parapentistes se mettent à deux. Cependant, le vol peut se faire en solo. De manière plus explicite, il est tout à fait possible de se lancer tout seul en parapente. Malgré tout, certaines conditions et limites d’âge pour faire du parapente en solo sont fixées.

Pour voler seul, il faut avoir au moins 14 ans. Certes, les petits enfants de 13 ans peuvent aussi opter pour ce mode. Néanmoins, la tranche de 14 à 17 ans est plus adaptée pour débuter. Il est important de préciser que l’âge d’autonomie ne donne pas directement droit à la pratique. En tant que mineur et même majeur, il est indispensable de suivre une formation spéciale.

En maîtrisant les connaissances pour une conduite en mode autonome sur le parapente, le conducteur est plus serein. De plus, il faut mentionner que les adolescents doivent avoir une autorisation parentale qui atteste de la responsabilité de leurs parents ou tuteurs. Enfin, sachez que la pratique du mode autonomie demande aussi une préparation mentale, car elle nécessite une très grande concentration.

Connaître les âges fixés pour le vol en parapente : suivre les conseils d’un professionnel

Les limites d’âge pour faire du parapente peuvent être communiquées par un professionnel du domaine. Sinon, vous pouvez aussi contacter le site ou l’établissement qui vous intéresse le plus pour savoir. En fonction de la hauteur de l’altitude, des fixations sont aussi prévues par les promoteurs des agences qui assurent ce sport.