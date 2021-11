Home » Actu Quelle application pour yoga ? Actu Quelle application pour yoga ?

Avec le stress de la vie d’aujourd’hui, il faut se retrouver et créer une bulle de tranquillité. Le yoga peut être un allié parfait, tout comme votre smartphone. Donnez de la flexibilité à votre corps, en quête de paix et de tête pendant que vous atteignez la plénitude : voici des applications pour prendre un peu de temps et pratiquer le yoga en toute liberté.

A voir aussi : Les nouvelles plantes tendances pour l'aménagement d'une terrasse

Lire également : Quelle est la banque la moins chère pour un prêt immobilier ?

Que vous cherchiez à échapper au stress de la vie quotidienne, à calmer votre esprit, à pratiquer un sport plus subtilement qu’à la salle de musculation ou à découvrir une nouvelle philosophie, le yoga répondra à vos attentes. Mais comme dans toute discipline, la mise en route est vraiment complexe. Cependant, le yoga a l’avantage de nécessiter peu d’équipement. Vous pouvez donc commencer votre entraînement chez vous avec un simple tapis et trouver une application sur le Google Play Store pour découvrir les différentes formes de yoga, Ashtanga, Vinyasa, Iyengar et vous assurer de le pratiquer comme il se doit être.

Yoga quotidien

Quel que soit votre niveau, vous pouvez suivre plus de 500 asanas, 70 programmes d’entraînement et apprendre des centaines de postures grâce à des vidéos. L’application vous permet de suivre un horaire quotidien et d’exécuter des programmes de 5 à 70 minutes, que vous souhaitiez une longue session ou une courte pause. Les séances d’entraînement sont menées par 20 maîtres de yoga renommés afin de vous assurer un suivi en cas de perte de poids, d’amélioration du sommeil ou de relaxation complète. L’application propose des fonctions auxiliaires telles que des exercices de méditation audio et la synchronisation avec Google Fit ou Apple Activities. Vous pouvez également diffuser sur vos écrans ou vous aider vous-même avec votre montre connectée.

Daily Yoga vous propose vos premiers cours, mais vous devrez ensuite effectuer un achat intégré selon le programme souhaité.

Yoga quotidien

Télécharger Daily Yoga gratuitement APK Yoga avec Drop Joga

Gotta Joga est une application de yoga assez classique avec ses différents programmes, un suivi personnalisé des progrès et quinze sessions gratuites, pour les yogistes de tous niveaux. Sa spécificité réside également dans les programmes thématiques pour faire du yoga avec une chaise, pour une séance après le bureau, pour les athlètes et maintenant aussi avec des enfants. Ce nouveau programme est divisé en groupes d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9 ans et plus), même avec des séances d’acroyoga et de relaxation pour les plus petits. Gotta Joga propose des cours en fonction de l’heure de la journée, pour les femmes enceintes. Vous pouvez changer de cours sur votre téléviseur via Chromecast.

Après les premiers cours proposés, vous pouvez souscrire un abonnement mensuel ou annuel (95,99 euros, actuellement réduit à 39,99 euros)

Yoga avec Drop Joga

5 minutes de yoga Télécharger Yoga with Gotta Joga gratuitement APK

Une formation rapide et accessible à tous. C’est la promesse de cette application qui vous permet de vous accorder 5 minutes par jour de détente rapide le matin ou le soir, sans surcharger votre journée. Chaque entraînement propose une variété de poses pour travailler votre force et votre flexibilité, et l’application affiche des instructions claires, basées sur des images et faciles à utiliser pour les débutants. La minuterie permet de ne pas dépasser les sessions de cinq minutes.

Avantage de l’application : Vous payez vos cours en une seule fois, sans abonnement mensuel ou annuel.

5 minutes de yoga

Télécharger 5 Minutes of Yoga gratuitement APK Le jeu de yoga du tigre

Les cours du Tigre Yoga Play sont concentrés dans une application avec plusieurs centaines de vidéos disponibles en ligne ou hors ligne. Tout est fait pour offrir des sessions sous demande, en fonction de leur niveau et de leur durée (de 5 à 60 minutes). Cela vous donnera accès à des centaines de cours en ligne dans une douzaine de disciplines enseignées par des professeurs passionnés et des experts en yoga. Tous les formats ont été adaptés à la pratique à domicile. Vous y trouverez les principaux disciples (ashtanga, hatha, yoga thérapie, vinyasa, méditation, kundalini, pilates, yoga pour enfants, etc.).

Et maintenant, vous pouvez également accéder à toutes les émissions Tiger Yoga Play sur un service exclusif à la demande sur Orange TV.

Le jeu de yoga du tigre

Télécharger Le Tigre YogaPlay gratuitement APK Chien de yoga

Ce n’est pas une application pour faire du yoga avec votre chien, mais l’une des applications les plus complètes et les plus motivantes du marché. Il tire son nom de la célèbre position de chien à l’envers. En plus d’un programme d’introduction de trois jours qui vous permet de comprendre rapidement les bases de yoga, l’application crée des entraînements sur mesure pour vous (de 5 à 70 minutes, selon votre niveau et vos envies). En effet, en combinant des centaines d’exercices, vous aurez chaque jour un nouvel entraînement, parmi les 60 000 configurations promises par l’application et des pratiques très variées (Vinyasa, Hatha, Gentle, Restorative, Yin, Ashtanga…). De quoi travailler dans 20 domaines et domaines différents en particulier. Down Dog propose également une musique évolutive pour vous motiver avec des voix douces à diffuser des vidéos.

Après les cours d’essai, l’application propose un abonnement mensuel (8,99 euros) ou un abonnement annuel (56,99 euros).

**13

Yoga pour chiens

Télécharger Down Dog Yoga gratuitement APK

L’application de yoga qui vous permet de vous concentrer sur votre objectif précis. Vous pouvez choisir vos entraînements en fonction de ce que vous recherchez, qu’il s’agisse de développer vos muscles, perdre du poids, se détendre, se concentrer ou se détendre. Avec plus de 100 séances d’entraînement, des objectifs à atteindre et une communauté active, l’application vous permet de progresser et de respecter vos engagements. Avant tout, mélangez fitness et yoga pour atteindre vos objectifs encore plus facilement. Il repose principalement sur des techniques de respiration et de relaxation associées à des exercices toniques.

Yoga rebelle d’Asana

Piste de yoga Télécharger Asana Rebel Yoga gratuitement APK

Cette application enseigne principalement le Hatra Yoga et convient aussi bien aux débutants qu’aux experts. L’application propose des centaines de postes dont les avantages sont expliqués et plusieurs programmes de formation. Et c’est gratuit ! Pour vous motiver, vous pouvez gagner des badges, mais surtout des points qui vous permettront de débloquer du contenu premium sans payer. L’application vous permet de regarder des vidéos, de poser des questions à instructeurs de yoga pour s’assurer que vous comprenez chaque posture. Track Yoga est l’une des meilleures applications dédiées au yoga. Son seul point noir : c’est uniquement en anglais.

Piste de yoga

Télécharger Track Yoga gratuitement APK

Les meilleures applications de méditation sur Android et iOS pour atteindre un maximum de conscience

Stressé ? Anxieux ? Fâché ? Il est temps de se détendre. Pour ce faire, découvrez notre sélection des meilleures applications de méditation sur Android. Prenez du temps pour vous et trouvez la pleine conscience grâce à… En savoir plus

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application pour Android et iOS. Ici, vous pouvez lire nos articles, nos archives et regarder nos dernières vidéos YouTube.