Santé Problèmes d'audition : les raisons de consulter un ORL ?

Chaque année, plusieurs parents consultent un médecin spécialisé en ORL pour les pathologies et affections liées à la sphère ORL. En effet, les problèmes d’auditions sont variés tant par leurs manifestations que par les causes associées. Les troubles auditifs des plus bénins au plus graves sont des signes inconfortables qui peuvent être ponctuels et parfois peuvent persister au-delà de quelques heures. Mais, quels sont les problèmes d’audition qui peuvent vous pousser à consulter un oto-rhino-laryngologiste ? Éléments de réponses dans les lignes à suivre.

Les cas possibles

Les raisons qui peuvent vous emmener à consulter un ORL sont nombreuses. Cela dit, lorsque vous ressentez une série de gênes qui deviennent un handicap pour votre journée, une consultation chez un ORL s’impose. En France, il y a environ 3100 médecins ORL, mais voici une liste des ORL à Paris. Vous pourrez donc vous rapprocher d’un de ces médecins pour une survie adéquate de vos problèmes d’audition. Par ailleurs, lorsque votre voix est très cassée, votre nez est bouché et vous souffrez des troubles de l’oreille, votre médecin généraliste devrait vous recommander de consulter un ORL.

Aussi, les symptômes comme le vertige ou la paralysie faciale, les cas de ganglions anormaux, la déglutition obligent la consultation du médecin spécialisé ORL. De même, les organes qui nécessitent de soins comme l’ouïe, le goût, les cas d’acouphènes, de grippe requièrent aussi une consultation chez un ORL. Enfin, vous devez consulter ce spécialiste lorsque votre élocution ou votre voix connait des problèmes.

Gêne auditive et douleurs aux oreilles

À tout moment de la vie, vous pouvez connaitre une gêne auditive. Vous pouvez ressentir la gêne pendant plus de 24 heures sans ne l’avoir jamais connue auparavant. À cet effet, il est conseillé de contacter votre médecin. Il faut noter que vous ne devez pas joindre votre médecin avec un caractère d’urgence. Lorsque vous ressentez une otalgie qui persiste plus de 24 heures, vous devez prendre contact avec votre médecin traitant. Les douleurs aux oreilles peuvent être dues à une infection du conduit de l’oreille ou du tympan. Ces problèmes d’audition doivent être traités dans un délai raisonnable. Tournez-vous alors vers l’ORL pour trouver une solution définitive à ce mal. Dans d’autres cas, l’otalgie peut être liée à une inflammation d’une amygdale ou un problème au niveau de l’articulation de la mâchoire.

Perte d’audition et la sinusite

Vous aurez tendance à monter le son de la radio, la télévision et vous faites souvent répéter vos interlocuteurs. Il s’agit bien ici de la perte d’audition. La perte d’audition est un mal que vous pouvez ressentir pendant des heures et après, tout devient normal. Dans ce cas où ces symptômes disparaissent au bout de quelques heures, vous ne devrez pas vous soucier. Mais, lorsqu’ils persistent pendant plus de 24 heures, vous devez consulter votre médecin ORL. En outre, vous contacterez urgemment votre médecin, si et seulement si la baisse est brutale et attaque un seul côté. Cela peut être une surdité brusque ou un traumatisme sonore.

En ce qui concerne la sinusite, vous devez aussi consulter un ORL. Elle est une inflammation des cavités des os de la face. Autrement dit, elle provient de la propagation d’une infection des fosses nasales et se manifeste par un écoulement nasal permanent. À cela s’ajoute une sensation d’obstruction nasale et de toux pendant la nuit. Enfin, la sinusite peut être chronique ou aiguë et nécessite donc une consultation chez un ORL.