Gorille Cycles dévoile son nouveau vélo électrique vintage

Inconnue il y a encore quelque mois, la micromobilité est désormais présente à tous les coins de rue. Trottinette, segway, monowheel, ou encore vélo à assistance électrique (VAE), de nombreux moyens de transport innovants et performants ont investi nos villes.

Parmi les nombreux constructeurs qui font de plus en plus parler d’eux, on vous propose aujourd’hui un gros plan sur Gorille Cycles, constructeur français de fat bikes électriques uniques qui sauront, à coup sûr, retenir votre attention.

Le fat bike électrique made in France

Avec une large gamme de vélo électrique vintage cruiser, Gorille Cycle a choisi la carte de l’unicité pour se lancer sur le marché de la micromobilité. Avec des fat bikes, comprenez des VTT dotés de larges pneus tout terrain, pouvant circuler sur la terre comme sur le sable, la firme française frappe fort.

En plus de proposer des vélos performants, ceux-ci se démarquent facilement avec une esthétique élégante et soignée, mais qui n’en oublie pas pour autant le confort de l’utilisateur. Avec ces fat bikes assemblés à CapBreton, vous pourrez véritablement redécouvrir vos trajets.

Le Gorille Rétro, dernier né de la meute

Aujourd’hui, Gorille Cycles propose trois modèles de fat bikes :

Le Gorille « Mâle », premier modèle à avoir vu le jour,

Le Gorille « Femelle », déclinaison plus urbaine,

Le « Baby » Gorille, version pliable.

Aujourd’hui, le constructeur français présente son dernier né avec le séduisant modèle rétro. Inspiré des motos des années 30, ce fat bike arbore un esthétisme des plus soignées. La batterie n’est désormais plus visible puisqu’elle est dissimulée dans le cadre du vélo. Ajoutez à cela, une fourche à deux bras, toujours dans un esprit moto, et un gros phare à LED hyper puissant, et vous obtenez le dernier né de la meute Gorille Cycles.

Un VAE original, aussi bien dans les performances qu’il propose que dans ses finitions, il fera le bonheur de nombreux amateurs puisqu’il est autant adapté aux novices qu’aux pilotes les plus expérimentés et exigeant.