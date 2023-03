Aide à domicile : quels services peuvent être proposés ?

Aujourd'hui, les seniors ont la possibilité de vivre le plus longtemps possible dans leur maison grâce aux services d'aide à domicile. Ils bénéficient ainsi d'une assistance personnalisée disponible 24 h/24 pour leurs besoins du quotidien comme le ménage, les courses, les repas, les déplacements, etc. Accessibles à tous, les solutions d'aides à domicile ne sont pas uniquement destinées aux personnes âgées. Plusieurs options sont proposées selon les besoins de chacun. Quels sont les principaux services pour lesquels vous pouvez bénéficier d'une aide à domicile ?

En quoi consiste l'aide à l'autonomie ?

De nombreuses raisons peuvent pousser les personnes à rechercher une assistance à domicile. À la différence d'une famille parfaitement autonome qui veut simplement se soulager des tâches ménagères, l'aide à l'autonomie concerne les personnes dépendantes. Vulnérables, ces dernières ont besoin de l'intervention d'un tiers pour réaliser des activités courantes. La présence d'un auxiliaire de vie à leur côté devient alors indispensable pour leur faciliter la tâche au quotidien.

Les personnes âgées, les handicapés et les familles fragilisées socialement ou économiquement sont les principaux bénéficiaires de ces services. L'aide à domicile leur permet ainsi de conserver une certaine autonomie dans leur habitation pour éviter la maison de retraite ou une autre structure d'accueil. Différentes offres sont proposées sur le marché par des professionnels qui se sont spécialisés dans ce secteur. Selon vos besoins, vous pourrez avoir recours à une entreprise proposant des services comme : le ménage, la préparation des repas, l'aide à la personne, l'assistance administrative, etc.

L'aide à domicile pour gérer les repas

La mission de l'auxiliaire de vie est d'aider une personne en perte d'autonomie à prendre quotidiennement ses repas. Le professionnel s'assure que la personne mange régulièrement et lui garantit un bon équilibre alimentaire. Les services proposés ici sont variés. L'auxiliaire de vie peut être amené à :

faire les courses en magasin,

préparer des repas chauds ou froids,

respecter un régime spécialement adapté,

surveiller la personne dépendante ou l'assister dans la prise des repas,

porter des repas variés et équilibrés à son domicile de façon occasionnelle ou quotidienne.

Ce service d'aide à domicile est effectué par un professionnel qui est en mesure de créer un climat favorisant le plaisir de manger. Il s'assure de proposer des plats qui sont appréciés par le bénéficiaire et le rééduque si besoin à apprécier la saveur des aliments.

Son rôle n'est pas de le forcer à prendre ses repas, mais de lui redonner goût à l'alimentation en trouvant les mots justes. Les tâches annexes comme la vaisselle ou l'entretien du garde-manger font aussi partie de ses services. Sa présence permet de soulager les handicapés dépendants en perte d'autonomie des charges devenues trop difficiles. L'intervention d'un auxiliaire de vie pour la gestion des repas soutient le bien-être des seniors et des personnes ayant du mal à s'alimenter seules.

Ils peuvent alors continuer de vivre confortablement à domicile malgré les problèmes physiques ou neurologiques. Leur avis est pris en compte dans le choix des aliments et la préparation des repas. Les auxiliaires de vie savent créer une ambiance conviviale et une relation de confiance afin que tout se passe dans une atmosphère sereine et apaisée.

Une aide administrative précieuse

Parmi les nombreuses offres de services à la personne, on retrouve le métier d'assistant administratif. Celui-ci intervient chez les particuliers afin de fournir un accompagnement personnalisé pour l'ensemble de leurs démarches administratives. Son aide est précieuse pour les personnes isolées ou dépendantes. Appartenant à un organisme ou à son compte, c'est un professionnel dont le champ d'activité est très diversifié. Vous pouvez bénéficier d'une assistance pour :

des déclarations d'impôts,

la gestion de patrimoine,

le calcul de la pension de retraite,

renouveler un document administratif, etc.

En raison de leur état de santé ou d'un handicap, certaines personnes ne peuvent pas s'occuper elles-mêmes de ces démarches. On peut aussi être assisté lorsque l'on n'a pas le temps ou pas envie de se charger de ces tâches parfois chronophages et compliquées.

Recourir à un professionnel permet d'avoir une personne de confiance pour rédiger vos documents, mais aussi vous conseiller et vous aider à comprendre vos droits. Discret, il vous propose une véritable expertise dans des domaines comme la fiscalité, la banque, l'immobilier, etc.

Une personne qui se charge des animaux

Une assistance à domicile peut être sollicitée lorsque vous n'êtes pas en mesure de vous occuper convenablement de votre animal de compagnie. C'est une solution intéressante pour les personnes en manque d'autonomie, mais aussi pour celles qui doivent s'absenter régulièrement ou ponctuellement. La garde d'animaux à domicile est une prestation qui peut couvrir : la préparation de la nourriture de l'animal, le brossage, la promenade, le changement de litière, la visite d'un vétérinaire, etc.

En plus de l'alimentation, les animaux de compagnie ont certains besoins qui garantissent leur bien-être au quotidien. Le pet sitter se déplace chez vous pour veiller sur votre compagnon et en prendre soin. C'est un service qui concerne les chiens, les chats et les NAC (nouveaux animaux de compagnie). Certains professionnels peuvent cependant refuser de se déplacer pour les chiens de catégorie 1 et 2 qui sont considérés comme dangereux. Dans ce cas, vous devez rechercher un véritable spécialiste qui saura s'occuper d'un tel animal.

L'aide à domicile pour les sorties

Rien de mieux que le contact avec le monde extérieur pour faire le bonheur d'une personne en perte d'autonomie. Pouvoir sortir de la maison et avoir une vie sociale est pourtant difficile pour de nombreux particuliers devenus dépendants. Avec l'assistance adaptée, ceux-ci pourront faire un tour selon leurs envies, dans des conditions confortables et sécuritaires. On peut organiser des balades à pied ou en fauteuil roulant, des sorties en voiture, en transports en commun, etc. Il peut s'agir d'une assistance pour :

faire les courses,

aller aux rendez-vous médicaux,

aller à l'aéroport ou à la gare,

des sorties culturelles, de divertissements, etc.

Une personne en perte d'autonomie peut retrouver le plaisir d'aller au marché de sa ville ou de faire ses courses au supermarché. Son auxiliaire de vie l'accompagne, assure sa sécurité et garde son panier. Certains auront plutôt besoin de se rendre chez le médecin, le dentiste ou un autre professionnel de santé. Ils peuvent ainsi demander une assistance pour passer un examen médical, faire une prise de sang ou encore un vaccin.

Une personne âgée ou en situation de handicap peut recourir à un auxiliaire de vie pour quitter son domicile afin de voyager. Elle pourra aussi l'accompagner au cinéma, voir une exposition, un concert et bien d'autres types d'événements.

Un service de téléassistance

La téléassistance est une autre forme d'aide à domicile qui inclut l'utilisation de la technologie et non un contact direct avec un auxiliaire de vie. Lorsqu'une personne dépendante ne peut bénéficier d'une compagnie permanente, sa famille est souvent inquiète quand elle doit se retrouver seule. Le dispositif de téléassistance est alors une solution envisageable. Cela permet de surveiller le patient à distance pour repérer les situations suspectes et prévenir rapidement les secours en cas de malaise ou de chute.

Un matériel spécifique est requis pour ce type d'aide à domicile. On installera dans l'habitation, un système de micros haut-parleur pour simplifier la communication à distance entre le téléopérateur et la personne à surveiller. Cette dernière devra aussi porter sur elle un émetteur-récepteur lié à une centrale d'écoute. Porté en permanence, le dispositif peut être installé dans un médaillon ou une montre. Il permet de déclencher rapidement une alarme et d'être mis en relation avec la centrale d'écoute en cas de problème.

Les aides à domicile sont essentielles pour maintenir l'autonomie d'une personne dépendante. Elles peuvent prendre différentes formes selon les besoins du patient. En plus des qualifications indispensables pour fournir le service attendu, certaines qualités comme l'écoute, l'observation et la patience seront recherchées chez les auxiliaires de vie.