La frange coréenne dégradée, c'est facile à porter

La frange coréenne dégradée s’est propagée et est devenue aujourd’hui la coupe la plus facile à porter. Elle est si facile à faire par soi-même à la maison et règle les problèmes de coût et d’heures passées devant le miroir. Vous souhaitez essayer cette coupe ? Sachez qu’il y a quelques petits détails à connaître avant de vous lancer. Servez-vous de toutes les informations disponibles dans ce guide pour avoir de jolies franges coréennes.

La frange coréenne dégradée : qu’est-ce qui fait sa particularité ?

Vous devez en savoir davantage sur la frange coréenne dégradée avant d’opter pour ce type de coupe. La frange coréenne dégradée, sachez qu’il en existe de toute sorte. Longue, effilé, courte, épaisse ; cette coupe est capable de changer tous les looks et c’est ce qui fait sa particularité.

A lire aussi : 5 astuces pour être organisé en 2021

En effet, elle s’adapte à tous les types de visages et se porte aussi bien sur les cheveux épais que sur les cheveux fins. Si vous avez des cheveux raides ou des cheveux bouclés, vous pouvez aussi la porter facilement. Le secret qui s’y cache est qu’elle est facile à couper et à coiffer en fonction des spécificités de chacune.

Quels sont les avantages et les inconvénients à adopter une frange coréenne dégradée ?

Les femmes sont toujours animées par l’envie d’ajouter de la variété à leur image. Cependant, vous devez savoir que la frange coréenne dégradée est certes facile à porter, mais elle inclut aussi bien des avantages que des inconvénients. Ses avantages et inconvénients sont évoqués ci-dessous.

A découvrir également : Le métier de technicien de maintenance est fait pour vous : formez-vous

Avantages de la frange coréenne dégradée

La coupe de la boucle avant la tête inclut un look qui ne passera pas inaperçu. Elle vous confère une image qui attire l’attention. En l’adoptant, vous mettez l’accent sur le look qui est aussi un atout de la frange. Elle vous permet de masquer les imperfections de votre peau en apportant un changement visuel de votre corps, et de votre taille. Celle-ci assure aussi un rajeunissement du visage.

Inconvénients de la frange coréenne dégradée

Les inconvénients de la coupe de la boucle avant de la tête sont liés aux exigences de soins particuliers que vous devez apporter. Elle vous oblige à disposer d’une pince et des fers à repasser dans votre trousse. Cette dernière demande des apports de soins à domicile et nécessite également des visites fréquentes chez le coiffeur. Le soin du front est obligatoire au risque de provoquer l’apparition d’acné et de points noirs indésirables.

Quel type de visage pour porter la frange coréenne dégradée ?

Tout le monde ne peut pas mettre n’importe quel type de frange coréenne. Il est bien précisé qu’à chaque type de visage sa frange. Ainsi, vous devez savoir qu’avant de mettre une frange coréenne, vous devez connaître la forme et les caractéristiques de votre visage afin de trouver ce qui vous convient le mieux.

La frange coréenne longue raccourcit visuellement le visage et met l’accent sur le menton étroit ; elle convient donc à une femme avec un front haut et un visage allongé. Si vous avez un visage rond, la frange courte et dégradée est celle qui vous convient. Elle va permettre d’allonger votre visage.

Pour les femmes ayant un visage ovale, vous pouvez adopter tous les types de franges coréennes dégradées. Si vous avez un visage long, il est conseillé de porter une frange sur le côté et longue.

Pour faire une frange coréenne dégradée, vous devez avoir des accessoires, à savoir : ciseaux droits, ciseaux à effiler, peigne combiné et une pince à cheveux.

Pour commencer, rincez abondamment vos cheveux et laissez-les humides. Prenez maintenant une mèche de cheveux triangulaire de la largeur requise.

Laissez 1/3 des cheveux inférieurs libres, épinglez le reste des cheveux en les rejetant en arrière. Coupez de sorte que la frange soit au niveau des sous-sourcils dans le contour des yeux.

Peignez soigneusement chaque nouveau brin. Séchez et apportez une touche supplémentaire qui sera un alignement soigné sur toute la longueur du peigne.