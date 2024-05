Smartphone, quelle est leur durée de vie réelle ?

L'obsolescence programmée des smartphones est loin d'être un mythe, car effectivement, les appareils électriques ont une durée de vie limitée, voire très limitée. Les industriels procèdent ainsi pour optimiser le taux de remplacement et in fine, développer leurs ventes. Mais alors, que peut-on faire pour contrer cette tendance ? En utilisant de bonnes astuces, il est tout à fait possible de prolonger la durée de vie des smartphones.

Une divergence d'opinions sur la durée de vie des smartphones

L'obsolescence programmée mise à part, nous sommes nombreux à nous interroger sur la durée de vie réelle des smartphones. C'est un point qui prête à confusion, car l'association néerlandaise des consommateurs affirme qu'un smartphone peut durer 2,5 ans.

Par contre, certains estiment que la durée d'un nouveau smartphone n'excède pas 18 mois tandis que d'autres sont persuadés que les modèles plus coûteux durent plus longtemps. Quoi qu'il en soit, la durabilité des smartphones dépend surtout de la manière dont vous les utilisez.

Ce qui est sûr, c'est qu'un smartphone qui est malmené ne durera pas longtemps. Pour le préserver le plus longtemps possible, évitez de le faire tomber, remplacez la batterie si elle tombe en panne. Les accessoires proposés sur des sites spécialisés tels que https://www.lapinette.com vous permettront de protéger le téléphone en cas de chute ou d'infiltration d'eau. Vous pourrez trouver à cet effet des étuis, des coques de protection, des films protecteurs anti rayures.

Le top 5 des smartphones les plus robustes

Les smartphones derniers cris se démarquent par leur design élégant, fin et pratique. Toutefois, la plupart ne résistent pas aux chocs et un smartphone dépourvu de coque peut se fissurer à la moindre chute. Donc, si vous êtes un tantinet maladroit, il vaut mieux miser sur des smartphones résistants comme le Galaxy XCover VE de Samsung qui se démarque également par sa qualité.

De même, le Blackview BV9100 est à l'épreuve de la poussière et de l'eau. Sinon, optez pour le Crosscall Core-X4 qui est fabriqué en France. Dans le même registre se trouve aussi le Caterpillar S31 qui est à la fois étanche à la poussière et aux immersions jusqu'à 1,20 m. Ce petit bijou résiste également aux chutes jusqu'à 1,80 m et comprend deux slots pour les cartes SIM.

Ajoutez-y une bonne mémoire interne et extensible ainsi qu'une autonomie de 15 h en communication contre 10 jours en mode veille. De même, le A8 Smartphone IP68 fonctionne dans les conditions extrêmes puisqu'il résiste à la poussière, aux chocs et à l'eau.

Les bonnes astuces pour prolonger la durée de vie de votre smartphone

Pour protéger le smartphone, il existe des solutions simples et peu coûteuses comme les accessoires anti-rayures et antichocs. Vous pouvez notamment investir dans une coque étanche qui préserve l'appareil en cas d'immersion.

L'étui housse portefeuille est conçu pour réduire les impacts des chocs, tout comme le verre trempé qui protège l'écran. Il est prouvé que le verre trempé 3D peut encaisser les impacts et les chocs. Cette matière est aussi à l'épreuve des objets pointus et les rayures.

Veillez quand même à privilégier les accessoires d'excellente qualité pour éviter les mauvaises surprises.