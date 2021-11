Home » Actu Quel est le meilleur moment du mois pour échanger CHF en euros ? Actu Quel est le meilleur moment du mois pour échanger CHF en euros ?

L’ échange de francs suisses contre des euros est essentiel pour tout citoyen suisse planifiant un séjour en France ou dans un autre pays membre de l’Union européenne. Il en va de même pour les personnes qui exercent en Suisse et résident en France. Cependant, le moment est propice pour échanger des devises afin de bénéficier d’un meilleur taux. Si vous vous demandez quel est le bon moment pour échanger des francs suisses, cet article vous en apprendra davantage.

Change de devises : quand le faites-vous ?

L’élément le plus important à prendre en compte lors de l’échange de francs suisses contre des euros est le taux de change CHF/EUR. C’est l’indicateur considéré par les opérateurs économiques qui achètent et vendent des produits depuis ou vers le reste du monde. Il intéresse également les professionnels français basés en Suisse et ayant leur domicile en France.

Sur le marché des taux de change, les taux de conversion d’une devise X à une autre Y fluctuent constamment. C’est le cas du taux de change de l’euro du franc suisse . Par exemple, si vous envisagez de modifier votre rémunération mensuelle perçue en CHF en euros, prenez un intérêt au cours de la journée. Cela varie d’un bureau de change physique ou en ligne, d’une banque à l’autre.

Le prix actuel correspond au taux du marché interbancaire plus les dépenses et avantages estimés de chaque institution financière. Idéalement, vous devriez échanger la devise à un moment où le taux de change actuel est à une valeur optimale. C’est le cas lorsque :

la demande de francs suisses est forte sur le marché ;

le change de devises a lieu en fonction du rythme des transactions quotidiennes

facteurs ou événements influencent les prix EUR/CHF

Les analystes financiers recommandent également de comparer les offres de taux de change pour identifier le meilleur taux de conversion.

Échangez vos francs suisses lorsque leur prix est

haut Dans le jargon financier, le change de devises correspond à l’achat ou à la vente de devises étrangères. Par conséquent, les devises sont considérées comme des biens échangeables. En conséquence, plus la demande est élevée, plus la valeur est élevée. De même, une offre croissante entraîne une baisse des prix.

Ainsi, par exemple, une forte augmentation des exportations suisses vers l’Union européenne pourrait renforcer le prix de la monnaie suisse. Cela entraîne notamment une augmentation de la demande de francs suisses dans les banques. Changez vos francs suisses à ce moment-là.

Au contraire, évitez de donner des francs suisses pour des euros si vous apprenez une baisse des exportations ou une augmentation des importations.

Autres facteurs à prendre en compte avant d’échanger des francs suisses contre des euros

Le rythme et le volume des achats quotidiens et des ventes de devises sur le marché européen contribuent à la fluctuation du taux de change de l’euro du franc suisse . En fait, chaque minute, il y a des conversions importantes de CHF en EUR et vice versa, surtout après midi. Évitez de démarrer une opération de change pour le moment. Faites-le plutôt lorsque les marchés s’ouvrent lorsque les taux sont bas.

Les annonces de la Banque centrale européenne peuvent également avoir pour effet de rendre le taux du CHF EUR instable. Cette situation est perceptible, par exemple, si les taux de change des politiques changent. De même, conservez vos francs suisses si des événements imprévisibles affectent l’économie du continent.

Où trouver les taux de change en temps réel pour obtenir la meilleure conversion de vos francs suisses en euros ou de vos euros en francs suisses ?

Si vous êtes citoyen suisse et que vous devez vous rendre en France, vous devez échanger vos francs au taux qui vous convient le mieux. C’est également le cas si vous êtes de nationalité française et que vous vous rendez en Suisse. Pour changer votre devise , vous devez demander quel est le meilleur moment du mois pour échanger des CHF contre des euros. Pour trouver les meilleurs tarifs, vous devez vous rendre sur le site Migros, qui permet d’échanger vos francs contre des euros.

Ce site est très bon pour échanger des euros, car en plus d’avoir la possibilité de faire vos échanges en ligne, il est également possible de se rendre dans l’une des nombreuses agences qui existent en Suisse. Vous pouvez ainsi combiner la simplicité de la gestion de vos modifications en ligne avec la prise de rendez-vous dans une agence. Vous pouvez également télécharger leur application et vérifier en temps réel le taux de change qu’ils proposent. En vous référant au prix habituel du marché, vous saurez s’il vaut la peine de changer vos euros maintenant ou s’il vaut mieux attendre un peu plus longtemps avant votre voyage.

Cette agence vous proposera des tarifs bien meilleurs que si vous décidez d’échanger votre argent au comptoir de votre hôtel. Attention toutefois à vérifier vos méthodes de paiement pris en charge par l’application. Ils n’acceptent pas tous les types de cartes de crédit. S’ils n’acceptent pas le vôtre, vous devrez vous rendre dans l’une des onze agences avec de l’ argent. Il est également bon de savoir que l’échange en ligne se fait automatiquement. Vous ferez convertir l’argent tout de suite.