L'emballage en carton, un clin d'œil pour l'écologie

La tendance est aujourd’hui à la préservation de l’écologie. Toutefois, il faut savoir qu’il existe des sociétés pour qui cette cause est au cœur de toutes les stratégies depuis longtemps. Parmi elles figurent Emballeo. Cette enseigne œuvre dans le domaine de l’emballage depuis des années, notamment dans l’utilisation du carton dans toutes ses formes.

Du bois au carton : évolution des techniques d’emballage

L’emballage est une technique révolutionnaire qui a fortement influencé le commerce depuis des décennies. Il sert surtout à transporter les denrées alimentaires, du fabricant vers le consommateur. Cette technique a connu plusieurs évolutions et perfectionnements pendant des années.

Aujourd’hui désormais, elle ne concerne plus uniquement le secteur alimentaire. Elle sert en effet au transport de tous les types de marchandises, sur une courte ou une longue durée. Cette révolution dans le secteur de l’emballage n’est pas prête à s’arrêter ! Les chaînes de distribution font de plus en plus attention à protéger leurs produits dès la sortie d’usine.

Le secteur industriel connait également la technique d’emballage, mais opte plutôt pour la boite en carton pour protéger ses produits. Désormais, cette boite laisse place au modèle en carton pour un meilleur transport et protection des produits de grande consommation.

Pourquoi un tel engouement autour du carton ?

Il faut savoir que le carton est un matériau 100% recyclable et biodégradable. De telles propriétés sont excellentes pour préserver l’environnement. Le carton ondulé se dégrade totalement dans un délai maximum de 1 an. Cela s’explique par le fait qu’il soit entièrement composé de cellulose, ce qui réduit son temps de décomposition. S’il est exposé à un environnement humide, cette dégradation s’accélère encore plus.

Le carton figure alors parmi les matériaux avec le moins d’impact sur l’environnement. Sa production assure une réduction des émissions de CO2 jusqu’à -60% comparées à d’autres matériaux. Par la même occasion, la production de déchets se voit réduite. D’ailleurs, le principe de la préservation de l’environnement est simple : réduire, réutiliser et recycler.

Il faut savoir que le carton permet également de réaliser des économies d’énergie. En effet, l’énergie utilisée dans sa production peut être attribuée à la fabrication d’autres ressources. Il faut savoir que la fabrication de carton permet une réduction de 90% d’eau et 50% en électricité.

Enfin, un carton recyclé ne perd ni en résistance ni en durabilité. Il conserve sa qualité et ses propriétés, tout en étant plus économique.

Pourquoi les services d’Emballeo sont révolutionnaires ?

Depuis plus de 10 ans, Embaleo.com mène une quête dans la préservation de l’environnement tout en proposant des produits et des services de qualité. Durant son temps de production, la société a su garder ses valeurs, dont une politique de production de cartons de qualité via des produits recyclés et recyclables. Chaque jour, l’équipe de recherche explore d’autres alternatives pour une production encore plus responsable, tout en gardant le même niveau de qualité de produits.

L’enseigne ne cesse d’innover le secteur de conditionnement et de l’emballage, pour allier protection et mise en valeur du produit. C’est ainsi qu’elle propose une large gamme d’articles allant des boites postales, aux enveloppes cartonnées, pochettes plastiques, jusqu’aux produits de calage comme le carton ou papier bulle ou la frisure de papier. L’objectif est d’accompagner les colis des clients tout en les protégeant durant l’expédition.