Comment procéder à la cuisson d'une pizza congelée au four ?

En rentrant de la ville, vous avez peut-être décidé de faire un tour dans un restaurant pour vous prendre une pizza à partager en famille. Une fois à la maison, vous constatez que tout le monde a déjà mangé et ne peut encore rien avaler.

L’idéal serait alors de mettre la pizza au congélateur pour que cela ne se gâte pas. Il va ensuite falloir que vous la fassiez cuire au four. Comment faire ? Zoom sur les règles à suivre.

A découvrir également : Le poster photo personnalisé, le cadeau idéal pour une déco réussie en un clin d'œil

Laissez la pizza décongelée

Bien avant la cuisson, vous devez sortir la pizza du congélateur afin de la laisser décongeler à une température ambiante. Éviter de la mettre dans le four si elle est toujours gelée, car la couche extérieure de givre va se dissoudre et se changer en vapeur.

Cela laissera la croûte et les garnitures fondues et moelleuses. Une fois que la décongélation est terminée, vous pouvez enfin le mettre au four. La meilleure façon de savoir si elle est totalement dégelée est de le laisser au moins durant 2 heures.

A lire aussi : Cuisson asperges blanches : poêle ou vapeur ?

Retirez la pizza décongelée de son emballage

Une fois que la pizza est décongelée, vous devez à présent enlever la languette qui scelle l’emballage afin de séparer les rabats du carton. Vous enverrez votre main sous la pizza et enlevez-la de la boîte tout en vous assurant que la partie supérieure est tournée vers le haut.

Retirez ensuite le film en plastique extérieur et jetez-le avec la base en carton. Il se pourrait qu’une paire de ciseaux vous soit utile pour ouvrir le film.

Aussi, veillez à ce que la boite soit dirigée dans le sens adéquat avant de l’ouvrir. Dans le cas contraire, la garniture pourrait se répandre de façon disproportionnée.

Faire usage d’huile d’olive pour badigeonner la croûte de la pizza

L’utilisation de l’huile d’olive pour badigeonner la croûte de la pizza la rendra encore plus délicieuse et croustillante. Pour cela, vous tremperez un pinceau de cuisine dans l’huile d’olive puis vous le passerez sur les bordures de la pizza.

Une fois que vous l’enverrez au four pour la chauffer, l’huile sera ingurgitée et rendra la croûte plus délicieuse. Un peu d’huile servira également à bien faire dorer le fromage en bordure de la croute.

Préchauffez votre four

Les recommandations sur la boite conseillent de cuire la pizza à une température située entre 180 ° et 225 °C. Afin de garantir une cuisson cohérente de la pizza, paramétrez le four en mode « chaleur tournante ». Le temps qu’il se préchauffe, vous pouvez terminer d’accommoder la pizza. Une autre alternative est de régler le four à la température maximale disponible.

Cependant, il va falloir constamment veiller votre pizza pour qu’elle ne se brule pas. Par ailleurs, évitez également l’usage de la grille à cause de la chaleur unidirectionnelle.

Mettez la pizza sur une plaque de cuisson antiadhésive

Vous devez mettre la pizza de manière à ce qu’elle soit correctement à plat au centre de la plaque. Si nécessaire, prenez un moment pour arranger de nouveau les garnitures dans le cas où elles ne seraient pas proportionnellement réparties. Ainsi, cela recouvrira une énorme partie de la pizza. Notez que si vous voulez faire cuire la pizza sur la pierre à pizza, il est mieux de le laisser dans le four durant le temps qu’il préchauffe.

Cela permettra la réduction de l’humidité et favorisera également la conservation de la croûte friable et légère.

Laissez la pizza cuire durant le temps conseillé

Habituellement, 30 minutes maximum sont suffisantes pour qu’une pizza gelée cuise correctement au regard de sa taille et de la quantité de la garniture qui s’y trouve. Il serait alors bien de régler votre chronomètre pour éviter de l’oublier. Pour savoir si la pizza est cuite, vous verrez si le fromage prend une couleur brune dorée claire. Notez que si vous réglez le four à la température maximale, la pizza pourrait être cuite en moins de 10 minutes.

Au regard de tout ce qui a été dit, faire cuire une pizza congelée au four n’est absolument pas compliqué. Suivez correctement toutes les recommandations et vous verrez que c’est comme un jeu d’enfant. Lorsqu’elle est prête, sortez-la avec des gants de cuisine pour éviter de vous brûler.