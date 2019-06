Home » Business Digiwork : la solution de gestion administrative pour les freelances Business Digiwork : la solution de gestion administrative pour les freelances

Le monde du travail a considérablement évolué au point de repenser la typologie des contrats. Au fil du temps le statut de « freelance » gagne en popularité même auprès des salariés.

Un freelance qu’est-ce que c’est ? Tout simplement une personne qui va travailler à son compte pour des clients multiples. Il travaille pour le compte d’entreprises clientes qui décident d’externaliser des tâches. Le statut de freelance offre une grande liberté sur la méthode de travail, mais implique aussi de nombreuses formalités administratives et comptables à faire soi-même.

La solution Digiwork

Quand on se lance dans cette aventure de l’auto-entreprise et du freelancing, on peut se retrouver un peu seul(e) et débordé(e) par la montagne de démarches à accomplir. C’est pourquoi l’équipe de Digiwork vous soulage de tout cela, et vous permet ainsi de vous focaliser sur votre cœur de métier.

Vous êtes ainsi concentré(e) sur vos missions, vos clients, sachant que vous pouvez confier votre gestion administrative à des experts de confiance. L’offre Digiwork est simple, il s’agit d’un accompagnement juridique, comptable et administratif proposé sous forme de packs, starter et premium.

Les offres Digiwork

Peu importe le pack choisi, vous avez un socle de prestations déjà riche, excluant toutefois la prospection, qui bien évidemment reste au cœur de votre activité quotidienne.

Avant le démarrage de la mission, les experts Digiwork s’occupent de récupérer les différents documents légaux nécessaires pour votre client. (Extrait de Kbis, attestation RC Pro et attestation Urssaf, etc.) Une fois que vous avez trouvé une mission, ils s’occupent de la rédaction du contrat et d’éventuels avenants le tout contrôlé par un avocat.

Vous disposez également d’une plateforme en ligne vous permettant de gérer en temps réel votre relation contractuelle. Vous pouvez par exemple suivre l’acceptation ou non de vos frais de mission. Ou retrouver un ancien contrat ou avenant.

Dès lors que le client valide votre temps et vos frais, Digiwork se charge d’émettre et envoyer les factures. Si vous travaillez avec Digiwork, vous êtes payé(e) dès le moment où le client valide votre prestation. Il s’agit de l’avance sur paiement clients pour les indépendants et freelance. Plus besoin d’attendre ou de relancer, Digiwork vous paie directement et se charge ensuite d’obtenir le règlement auprès de votre client, vous offrant un réel avantage pour la gestion de votre trésorerie.