1377x : télécharger des torrents de films, musiques, jeux, logiciels, concurrents et alternatives

Inaccessible dans certains pays et pourtant très connu, 1377x.to est la plateforme préférée des cinéphiles, gamers, et autres. Vous y découvrirez de nombreux fichiers torrent que vous pouvez télécharger gratuitement. Cependant, 1377x.to a des concurrents. Il s’agit de sites web spécialisés dans le même domaine et qui fournissent les mêmes services que lui. Voici plus de détails sur cette plateforme, ses concurrents et alternatives.

Présentation de 1377x.to

1377x.to est une plateforme qui permet de télécharger les fichiers torrents vérifiés de n’importe quels film et série. Elle regroupe également des liens magnétiques qui peuvent être utilisés pour partager des fichiers peer-to-peer. En outre, ce site dispose d’un groupe de téléchargeurs qui recueillent et publient des films intéressants.

La plateforme originale a été bloquée. C’est pour cela qu’elle est presque inexistante sur le moteur de recherche Google. Toutefois, pour accéder à la version débloquée, vous pouvez utiliser des sites proxy ou un VPN.

Concurrents et alternatives de 1377x.to

1377x.to a de nombreux concurrents et alternatives. Nous allons vous présenter quelques-uns.

1337x.tw

C’est l’un des sites sur lesquels vous trouverez les derniers jeux, films, séries et musiques ayant vu le jour. Avec cette plateforme, vous pouvez donc accéder à toutes les nouveautés en matière de cinéma, de gaming et de musique. Le plus intéressant est que le téléchargement est gratuit sur ce site web. Une fois inscrits, les utilisateurs peuvent télécharger les fichiers de leur choix sans effectuer de paiement.

Proxyrarbg.org

Proxyrarbg.org est une plateforme qui fonctionne presque comme 1377x.to. Elle contient également de nombreux fichiers torrents que vous pouvez télécharger aisément. Grâce à ce site web, les utilisateurs peuvent acquérir des films, de la musique, des jeux, de façon gratuite et simple.

Kikasstorrents.to

Il s’agit en réalité du site web Kikass.to qui a migré vers un autre nom de domaine. C’est l’un des sites qui concurrence le mieux 1377x.to. Il permet aussi de faire le téléchargement du torrent de n’importe quel film de manière très efficace. Si vous êtes dans un pays où ce site est inaccessible, vous pouvez utiliser un VPN afin d’y avoir accès et de procéder au téléchargement de vos fichiers.

Rarbg.to

Rarbg.to est également classé parmi les sites sur lesquels vous pouvez télécharger des torrents de films, de musique et de jeux. La plateforme contient toutes les nouveautés en matière de cinéma, musique et gaming. Vous pouvez y accéder facilement ou utiliser un VPN si elle n’est pas accessible dans votre pays.

1337xx.to

1337xx.to est une plateforme qui contient de nombreux fichiers. Une fois sur ce site, vous pouvez procéder au téléchargement de films, séries, jeux et même des logiciels. 1337xx.to permet aux utilisateurs d’accéder à des fichiers inédits et nouvellement sortis.

Yts.mx

Cette plateforme est connue comme l’un des sites officiels pour les fichiers de torrents de films. Les utilisateurs peuvent donc s’y rendre pour effectuer le téléchargement gratuit du torrent d’un film de leur choix. De plus, la qualité des fichiers présents sur ce site web est optimale. Il y a des films dont la qualité va de 720 p à 3d. Pour y accéder depuis un autre pays, il est possible d’utiliser un VPN.

The piratebay.org

The piratebay.org fait partie des sites web les plus efficaces pour télécharger n’importe quel torrent de film. Ses utilisateurs peuvent également y télécharger de la musique, des jeux des logiciels, ainsi que d’autres fichiers intéressants. Il est possible d’accéder à The piratebay.org facilement. Cependant, dans les pays où la plateforme est inaccessible, il suffit d’utiliser un VPN pour avoir un accès libre et facile au site.