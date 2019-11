Home » Business Geninc, l’agence qui réinvente les techniques de vente Business Geninc, l’agence qui réinvente les techniques de vente

Vendre un produit ou un service n’est pas toujours une chose aisée. Pour bien vendre et réaliser de bons chiffres d’affaires, beaucoup d’entreprises font appel à des techniciens spécialistes de divers métiers de la vente qui associent leurs compétences pour atteindre un objectif commun. Ce qui a beaucoup changé de nos jours, c’est que la vente n’est pas restée ce qu’elle était. Les entreprises spécialisées dans la vente développent chaque jour de nouvelles techniques pour atteindre de plus en plus de clients. Geninc, une agence qui regroupe en son sein plusieurs spécialistes de la vente n’en reste pas en marge. Mieux, cette agence prône la restauration du contact humain et se place en tête de liste en la matière. En quoi pourrait-on alors dire que Geninc réinvente les techniques de vente ?

La vente par le contact humain

Géninc est une agence internationale de vente qui a pour objectif la représentation des grandes marques connues, auprès de leurs consommateurs européens. C’est une agence qui prône fondamentalement la vente par le contact humain.

En effet, l’on vit aujourd’hui dans un monde où le numérique a pris le pas sur toutes nos habitudes dans pratiquement tous les domaines, plus précisément dans le domaine de la vente. Avec l’avènement du marketing en ligne, on est le plus souvent soumis à des millions de publicités par jours. Cela fait donc que l’on y prête plus vraiment attention. De ce fait, pour Géninc, l’une des solutions à prioriser le plus pour atteindre véritablement un grand nombre de personnes, c’est la vente directe.

Ainsi, pour réussir dans la vente de leurs produits, les représentants de Geninc rencontrent chaque jour des milliers de personnes à qui ils en parlent, face à face, afin de passer le message auprès d’eux. Une expérience à nulle autre pareille que vit donc chaque client et qui donne des solutions pratiques à ses besoins.

Les services de vente par le contact humain que propose Geninc

Tout étant centré ici sur le contact humain, Geninc propose aux entreprises qu’elle représente trois types de services fiables, auquel ses derniers peuvent faire recours à tout moment.

Le premier service est celui de la vente porte-à-porte. Au travers de ce procédé, les agents chargés de vente de Geninc passent de maison en maison, ou de bureau en bureau pour réaliser leurs ventes. Autrement dit, ces derniers partent à la rencontre du consommateur potentiel pour un échange direct.

Le second service de vente par le contact humain que propose Geninc, c’est celui des campagnes événementielles. Ce service vise à représenter une marque ou une entreprise pendant un évènement sur un stand.

Le troisième service que propose Geninc, c’est celui des campagnes B2B. Ce service consiste en la prospection et la rencontre d’entreprises qui pourraient être intéressées par les services ou produits que propose l’un des clients de Géninc. Tous ces services marchent à merveille.