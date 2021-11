Home » Santé Kundalini Yoga est-il mauvais ? Santé Kundalini Yoga est-il mauvais ?

Le Kundalini est une forme du Yoga issu de l’une des 22 écoles de cette pratique en Inde. Il s’impose depuis plusieurs dans le quotidien de nombreuses personnes. Par contre, certaines personnes pensent que cet exercice est dangereux. Est-ce vraiment cela ? Découvrez ici la réponse à cette inquiétude.

Le Kundalini peut être dangereux, s’il est mal pratiqué !

Les séances de Kundalini s’effectuent généralement avec de la musique aussi entraînante qu’hypnotique. Cette pratique nécessite le chant d’un mantra en sikh. Dans la plupart du temps à la sortie de la salle, vous pouvez sentir une grosse fatigue et avoir envie de dormir. C’est bien normal après des exercices parfois intenses.

Le Kundalini est dangereux pour les âmes sensibles. En réalité, s’il est mal exécuté par des personnes très émotives, cela peut avoir des répercussions négatives sur elles. C’est identique au choix de votre psychologue. Si ce dernier n’a pas les compétences qu’il faut, vous risquez gros.

Certaines enquêtes ont démontré que plusieurs pratiquants font allusion à une dépression. Cela est dû aux trop fortes montées d’énergie. Il peut être également dangereux pour votre égo. Ne pratiquez pas cette forme de yoga lorsque la peur vous habite ou quand vous avez un penchant pervers.

Les bienfaits de cet exercice

Le nombre de personnes adeptes du Kundalini ne cesse de s’accroître en raison des témoignages positifs. Cette pratique a bien plus de bienfaits que de dangers pour le corps et l’esprit. D’abord, il vise à ouvrir votre conscience individuelle sur la réalité universelle. Elle purifie toute votre existence et vous fait renaitre.

Généralement pratiquée au cours d’un séjour yin yoga, cette forme de yoga élimine les addictions. Plusieurs adeptes témoignent avoir arrêté de fumer par exemple en se mettant au kundalini. D’autres estiment avoir perdu des kilogrammes après leur prise de conscience de la bonne alimentation.

Ainsi, ce type de yoga participe au nettoyage de votre organisme. Votre colonne vertébrale devient :

droite ;

flexible ;

solide face aux douleurs.

Cette pratique est un moyen d’éveiller sa conscience. Vous apprenez à canaliser vos énergies afin d’obtenir un bien-être profond. Il ressemble au tantrisme qui vise à maîtriser votre sexualité. Le Kundalini vous apaise l’esprit et réoxygène votre cerveau. Il impacte positivement votre système endocrinien et nerveux.

Le Kundalini : idéal pour un séjour de yin yoga ?

Depuis quelques années, les complexes qui enseignent ou accompagnent dans la pratique du yoga effectuent des compléments. Dans le but de parfaire le séjour de yin yoga, les pratiquants n’hésitent pas à enchaîner avec des mouvements qui ont trait au Kundalini. L’objectif consiste à ajouter les bienfaits de cet exercice à ceux que vous avez déjà reçus.

Bien que cela nécessite un peu de moyens de financiers, le kundalini vient en quelque sorte « rénover » votre esprit en optimisant votre condition vitale. Généralement, vous avez droit à cette séance au dernier jour de votre passage.

Vous pouvez en bénéficier deux ou trois en fonction de votre budget. Toutefois, ce rajout est purement optionnel. De toutes les manières, vous ressortez ressourcé à la fin de cette retraite. Ainsi, vous pouvez affronter aisément les obstacles du quotidien.

Conclusion

Le Kundalini peut être dangereux pour lorsqu’il est mal pratiquer. Il peut l’être aussi pour les personnes sensibles. Néanmoins, cette pratique procure de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit des adeptes.