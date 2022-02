Home » Auto Comment enlever les rayures sur mon tableau de bord ? Auto Comment enlever les rayures sur mon tableau de bord ?

L’un des éléments, le plus important au poste de conduite est le tableau de bord. Il vous avertit, lorsqu’une pièce mécanique est défaillante ou lorsque le niveau de carburant est trop bas. Vous recevez aussi un signal quand votre frein à main n’est pas desserré.

Cependant, un sac à main, les clés ou en encore des bijoux, peuvent déposer des marques au niveau du tableau de bord. Pour vous débarrasser des rayures sur votre tableau de bord, suivez ces conseils.

Lire également : Comment assurer un véhicule utilitaire pour une journée ?

Pour un tableau de bord en vinyle

Sachez qu’avant toute opération de nettoyage, vous devez disposer d’un matériel. Il est constitué d’un :

nettoyant intérieur pour voiture ;

pistolet thermique ou sèche-cheveux ;

papier à verre à grain fin ;

gant non pelucheux.

Ce matériel vous facilitera la tâche et vous protégera lors du nettoyage. La suppression des rayures sur votre tableau de bord se fait suivant ces étapes.

A lire également : Peut-on acheter ses pièces auto sur internet ?

Nettoyage en profondeur

Essuyez à l’aide d’un spray nettoyant intérieur et d’un chiffon microfibre la partie concernée. L’objectif est d’enlever les saletés, les débris et les poussières. Lorsque la surface est propre et est sèche, passez au lissage de la zone entourant la rayure.

Rasage et lissage

Lorsqu’une rayure se forme, le matériau qu’elle arrache aura tendance à suivre le chemin de la moindre résistance. Il se peut que le creux ait de petites crêtes de plastique. Grâce à du papier de verre à grain fin, poncer doucement cet excès. Si la crête est assez grande, rasez-la soigneusement avec une lame de rasoir.

Effet de chaleur

Réglez à moitié la puissance du pistolet thermique et appliquez de la chaleur sur la zone de vinyle endommagée. Faites l’opération jusqu’à ce qu’elle commence à ramollir au toucher. Le plastique et le vinyle se déforment rapidement. Veillez à ne pas surchauffer la surface que vous réparez.

Mettre de la texture

Pendant que la surface est encore chaude, appuyez sur le tampon de finition texturé choisi sur la zone endommagée. Laissez ensuite la zone refroidir et durcir. Patientez un moment et inspectez-la.

Nettoyage, peinture et protection

À ce stade, passez une dernière fois du papier de verre ultrafin. Ce procédé permet d’éliminer les éventuelles imperfections persistantes. Après, ajoutez une couche de protection. Votre tableau de bord en vinyle retrouve sa clarté.

Pour un tableau de bord en cuir

Éliminer les rayures de ce type de tableau de bord est un défi. Lorsque la rayure est légère et superficielle, vous pouvez vous réjouir. Dans ce cas, une simple utilisation d’un chiffon en microfibres et d’un produit de restauration de cuir pourra être suffisante.

Cependant, lorsque la rayure est plus profonde que la surface, les conseils de base de restauration du cuir deviennent insuffisants. Des mesures extrêmes s’imposent. Il vous faudra alors consacrer plus de temps dans la réparation que dans le cas du tableau de bord en vinyle.

L’utilisation à long terme de votre voiture peut laisser entrevoir des traces sur le tableau de bord. Que votre tableau soit en vinyle ou en cuir, il est nécessaire de vous débarrasser des rayures qui sont présentes sur ce dernier pour continuer à profiter de votre voiture.