Le vin d’honneur du mariage, c’est quoi exactement ?

En organisant un mariage, il n’y a pas que la réception qui compte. D’un côté vous devez aussi organiser la cérémonie elle-même et d’un autre le vin d’honneur. Beaucoup n’en ont peut-être jamais entendu parler, mais y ont participé sans le savoir. Aussi appelé le cocktail du mariage, le vin d’honneur est organisé pour recevoir l’ensemble des invités avant la réception du mariage elle-même. Si vous ne savez pas ce qu’est le vin d’honneur, cet article vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir dans les moindres détails.

Qu’est-ce que le vin d’honneur ?

Pour commencer, rappelons que le vin d’honneur n’est pas une marque de vin, et non plus une séance de dégustation de vins. C’est une cérémonie organisée par les mariés après la célébration solennelle et avant la réception. Pour y assister, les dames peuvent donc opter pour une robe cocktail mariage pour ne pas avoir à se changer après la cérémonie. Vous pouvez tout aussi bien rester dans votre robe de demoiselle d’honneur, elle convient parfaitement à l’occasion.

Lors du vin d’honneur, les mariés font honneur à tous leurs invités. Ils reçoivent toutes les personnes qui ont assisté à la célébration du mariage, à la mairie ou à l’église. Toutefois, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont assisté au vin d’honneur qui assisteront à la réception du mariage. Le vin d’honneur est un peu un moyen de remercier les invités pour leur présence. Les personnes qui ne sont pas invités à la réception du mariage pourront féliciter les mariés et ensuite s’éclipser.

Pourquoi organiser un vin d’honneur ?

Certaines personnes ne trouvent pas le vin d’honneur important, il l’est pourtant. Avec cette cérémonie, les mariés pourront faire bonne figure.

Pendant l’organisation du mariage, on ne peut pas mettre dans la liste des invités toutes les personnes que l’on connaît. Il est important de faire des choix et de fonctionner selon les priorités. Alors, les personnes avec qui vous n’êtes pas très proches ou pas si intime que ça se voient éclipsées. Un autre volet qui peut conduire à faire une réduction de la liste des invités est le budget prévu.

Le vin d’honneur permet donc de convier toutes ces personnes dont vous n’auriez pas tenu compte pendant l’envoi des invitations. C’est un moyen de leur montrer de l’affection et de la considération. Cela leur permettra aussi de mieux encaisser le coup. Vous avez donc de très bonnes raisons d’organiser un vin d’honneur pour votre mariage.

Cette cérémonie ne vous demandera pas un grand budget comme la réception elle-même. Vous n’aurez pas non plus besoin de prévoir un menu extra, il vous suffira de prévoir amuse-gueules, petits fours et boissons.

Où organiser un vin d’honneur ?

L’erreur à ne pas faire est d’organiser un vin d’honneur et une réception de mariage au même endroit. Choisissez deux endroits différents. Qu’ils se situent dans la même zone, n’est pas très important, il faut que ce soit au même endroit.